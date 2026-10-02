"Kesinlikle ilk yarıların yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor, bazı durumlarda rehavete kapıldık ve buna izin veremeyiz, ancak rahatım çünkü takım sorunun farkında ve dikkatimizi oraya vereceğiz.

Madrid'de burada kaybettiğimiz maç için üzgünüz, büyük kaliteye sahip bir takıma karşı sonuç almaya çok yaklaştık. Güçlüyüz ve herkesle başa baş oynayabiliriz, ama bunu yapabilmek için rakiplere avantaj vermekten kaçınmalıyız çünkü bazen bu işine yarar, bazen de yaramaz"