Josep Martinez'in yaşadığı süreç, kariyerinin kesinlikle en önemli dönemi. Inter'de ilk 11'in değişmezlerinden biri olan, İspanya Milli Takımı'na çağrılan kaleci, geleceği adına çok şey oynuyor. Gazzetta dello Sport'a İspanya Milli Takımı kampından konuşan file bekçisi, sezonun bu başlangıcını yeniden değerlendirerek nerede ve nasıl gelişebileceğini, Inter'in hedeflerini ve hataların nasıl yönetilmesi gerektiğini anlattı.
Inter, Martinez: "Yaşanan olayı sonsuza kadar içimde taşıyacağım, unutulmaz. Çok fazla gol yiyoruz ama bu her zaman kalecinin suçu değil. Hataları sakinlikle yaşıyorum"
Yenilen gol sayısı çok fazla
“İyiyiz ama en iyi şekilde yapamadığımız şeylerin altını çizmek önemli, özellikle de savunma fazını düşünüyorum: çok fazla gol yiyoruz.
Gözleri geriye, kaleciye çevirmek kolay ama biz bir takımız ve ilkimizden sonuncumuza kadar hepimizin seviyeyi yükseltmesi gerekiyor. Bunu yapacağımıza inanıyorum çünkü bir özelliğimiz varsa o da her zaman aç olmamız. Her zaman kazanmak, gelişmeye çalışmak, sezonun belirleyici anlarında en üst seviyeye ulaşmak için her maçta üstüne bir şeyler koymak istiyoruz.”
2-0 geriye çok fazla düştü
"Kesinlikle ilk yarıların yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor, bazı durumlarda rehavete kapıldık ve buna izin veremeyiz, ancak rahatım çünkü takım sorunun farkında ve dikkatimizi oraya vereceğiz.
Madrid'de burada kaybettiğimiz maç için üzgünüz, büyük kaliteye sahip bir takıma karşı sonuç almaya çok yaklaştık. Güçlüyüz ve herkesle başa baş oynayabiliriz, ama bunu yapabilmek için rakiplere avantaj vermekten kaçınmalıyız çünkü bazen bu işine yarar, bazen de yaramaz"
“Hataları sakinlikle yaşıyorum”
"Hatalar mı? Her şeyi sakinlikle yaşıyorum, iyi günde de kötü günde de. Herkes hata yapabilir, önemli olan bunu analiz edip tekrar etmemek, başka yolu yok. Bir oyuncu hata yaptığında onu parmakla göstermemek gerekir, çünkü bu futbolun bir parçası.
Hatalar olmasa gol olmaz demiyorum ama çok daha az olurdu. Benim başıma geldi, bir başkasının da başına gelebilir. Inter gibi bir takımda önemli olan birlik olmak ve birinin kötü bir günü varsa ona yardım etmeye çalışmak. Tekrar ediyorum, doğallıkla"
"Herkesle başa baş oynarız"
“Yeniden başlıyor muyuz? Kendimi iyi görüyorum, hem de sadece fiziksel olarak değil: Önümüzde bizi bekleyen her şeye hazırız, hırslıyız ve kendimize sınır koymuyoruz. İtalya’da da Avrupa’da da herkesle başa baş oynarız”
Kaza
"Bu, asla unutulacak bir şey değil; bunu sonsuza kadar içimde taşıyacağımı biliyorum. Bunu düşünüyorum ve çok fazla düşünmemeye çalışıyorum, çünkü enerjiyi düşürebilecek bir şey. Bu bir trajediydi ve bunu aşmanın tek yolu ileriye bakmak. Zor dönem geride kaldı ve burada olmam da bunun göstergesi.
Avrupa’nın en iyi takımlarından birinde ve dünyanın en güçlü milli takımındayım. Geleceğe iyimserlik, pozitiflik ve büyük bir açlıkla bakıyorum: Inter’le maçlar ve kupalar kazanmaya devam etmek istiyorum ki beni buraya yeniden çağırsınlar"
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