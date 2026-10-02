“Kesinlikle ilk yarıların gözden geçirilmesi gerekiyor, bazı pozisyonlarda rehavete kapıldık ve buna izin veremeyiz. Ancak sakinim çünkü takım sorunun farkında ve dikkatimizi bu noktaya vereceğiz.”

“Madrid’de burada kaybettiğimiz maç için üzgünüz, çok kaliteli bir takıma karşı sonuç almaya çok yaklaştık. Güçlü bir takımız ve herkesle başa baş oynayabiliriz ama bunu yapabilmek için rakiplere avantaj vermekten kaçınmalıyız; çünkü bazen bu işin sonu iyi oluyor, bazen olmuyor.”