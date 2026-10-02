Josep Martinez’in yaşadıkları kuşkusuz kariyerinin en önemli dönemi. Inter’de ilk 11’in değişmez ismi olan, İspanya Milli Takımı’na çağrılan kaleci, geleceği adına çok kritik bir süreçten geçiyor. Gazzetta dello Sport’a İspanya Milli Takımı kampından konuşan file bekçisi, sezonun bu başlangıcını yeniden değerlendirirken nerede ve nasıl gelişebileceğini, Inter’in hedeflerini ve hataların nasıl yönetildiğini anlattı.
Inter, Martinez: "Çok fazla gol yiyoruz ama bu her zaman kalecinin suçu değil. Hataları sakinlikle yaşıyorum"
Yenilen gol sayısı fazla
“İyiyiz, ancak en üst seviyede yapamadığımız şeylerin altını çizmek önemli, özellikle de savunma fazını kastediyorum: çok fazla gol yiyoruz.
Geriye dönüp kaleciye bakmak kolay, ama biz bir takımız ve ilkimizden sonuncumuza kadar hepimiz seviyeyi yükseltmek zorundayız. Bunu da yapacağımıza inanıyorum çünkü bir özelliğimiz varsa o da her zaman aç olmamız. Her zaman kazanmak, gelişmeye çalışmak, sezonun belirleyici anlarında en üst seviyeye ulaşmak için her maçta bir şeyler eklemek istiyoruz.”
2-0 geriye çok fazla düştü
“Kesinlikle ilk yarıların gözden geçirilmesi gerekiyor, bazı pozisyonlarda rehavete kapıldık ve buna izin veremeyiz. Ancak sakinim çünkü takım sorunun farkında ve dikkatimizi bu noktaya vereceğiz.”
“Madrid’de burada kaybettiğimiz maç için üzgünüz, çok kaliteli bir takıma karşı sonuç almaya çok yaklaştık. Güçlü bir takımız ve herkesle başa baş oynayabiliriz ama bunu yapabilmek için rakiplere avantaj vermekten kaçınmalıyız; çünkü bazen bu işin sonu iyi oluyor, bazen olmuyor.”
"Hataları sakinlikle yaşıyorum"
"Hatalar mı? Her şeyi, iyi günde de kötü günde de sakinlikle yaşıyorum. Herkes hata yapabilir, önemli olan onu bir daha tekrarlamamak için analiz etmek, başka yolu yok. Hata yaptığında tek bir kişiyi parmakla göstermemek gerekir, çünkü bu futbolun bir parçası.
Hatalar olmasa gol olmaz demiyorum ama çok daha az olurdu. Benim başıma geldi, bir başkasının da başına gelebilir. Inter gibi bir takımda önemli olan birlik olmak ve birinin kötü bir günü varsa ona yardımcı olmaya çalışmak. Tekrar ediyorum, doğallıkla"
“Herkesle başa baş mücadele ederiz”
“Yeniden başlıyor muyuz? Bunu iyi görüyorum, hem de sadece fiziksel olarak değil: Önümüzde gelecek her şeye hazırız, hırslıyız ve kendimize sınır koymuyoruz. İtalya’da ve Avrupa’da herkesle başa baş oynarız.”
Kaza
“Bu, insanın bir daha asla unutamayacağı bir şey; bunu sonsuza kadar içimde taşıyacağımı biliyorum. Düşünüyorum ve bunu çok fazla yapmamaya çalışıyorum çünkü bu, insanın enerjisini alabilecek bir şey. Bu bir trajediydi ve bunu aşmanın tek yolu ileriye bakmak. Zor dönem geride kaldı ve burada olmam da bunun kanıtı.
Avrupa’nın en iyi takımlarından birinde ve dünyanın en güçlü milli takımındayım. Geleceğe iyimserlik, pozitiflik ve büyük bir açlıkla bakıyorum: Inter ile maçlar ve kupalar kazanmaya devam etmek istiyorum ki beni yeniden buraya çağırsınlar”
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