Inter, Marotta: "Transfer piyasası sürdürülebilir; ilk 4'e girmek doğal ve kaçınılmaz. Palestra sözlü taahhüdünü yerine getirmedi, ama artık endişelenmiyoruz"

"Khalaili, sağlık muayenelerini geçemedi; bu haberi bize CONI iletti. Gizlilik nedeniyle ayrıntılara giremem, ancak İtalya’da çok katı yasalar olduğunu söyleyebilirim. Bu sağlık muayenesi, devletin bir uzantısı olan CONI gibi bağımsız bir kurum tarafından gerçekleştirildi; bu bizim kontrolümüz dışında. Mücbir sebep nedeniyle bu transferden vazgeçmek zorundayız; uygunluk belgesi olmayan hiçbir vatandaş resmi rekabetçi spor faaliyetlerine katılamaz. Bunu büyük bir üzüntüyle bildiriyorum; bu haber bizi üzüyor, çünkü olası alternatifleri düşünmek zorunda kalacağız."





"Dumfries’in kariyerine Real Madrid’de devam etme kararı sonrasında sağ kanatta bir boşluk oluştu; bu, onun kendi kararıydı. Baccin ve Ausilio hazırlıklıydılar; şimdi bu durum bizi başlangıç noktasına geri döndürüyor, ancak en kısa sürede bir çözüm bulacağımızı biliyorum. Transfer piyasası giderek zorlaşıyor, çünkü arkasında çılgın rakamlar var. Yatırım yapmaktan çekinmediğimizi vurgulamak isterim, ancak bu yatırımlar mantıklı olmalı. Hızlı bir çözüm bulunmasını umuyorum, ancak gündemde başka birçok oyuncu da var. Kadroyu tamamlamamız gerektiğini bilerek bu sezona başlıyoruz, ancak bu endişeden değil, daha iyi seçimler yapmak için rasyonel bir süreçten kaynaklanmalıdır."





"Juventus ve Milan daha mı yakın? Bu yıl tuhaf bir durum var: ikisi de Şampiyonlar Ligi’nde yer almıyor. Demek istediğim, çok güçlü takımların olduğu o turnuvada da çaba göstereceğiz, her şeyi idare etmemiz gerekecek. Tecrübelerime göre bu durum İtalya’da Milan ve Juventus’un lehine olabilir; ancak biz de güçlüyüz ve rolümüzün farkındayız, tüm turnuvaları idare edebilecek profesyonellere sahibiz. Şampiyonluk yarışının başlangıç çizgisinde Milan ve Juventus’u da değerlendiriyorum."





"Serie A’da yer alan 20 takımdan 13’ü yabancı sermayeli. Bizim durumumuzda, Zhang’ın ardından Oaktree de istikrar sağlıyor ve bu hiç de azımsanacak bir şey değil. Hedefimiz sürdürülebilir bir şekilde kazanmak. İki kupa kazandığımızı da göz önünde bulundurursak, ikinci yıl da tatmin edici olması beklenen bir bilanço sonucuna yaklaşıyoruz. Mecenatlığa ya da çılgın harcamalara yer yok; harcayamıyorsanız yaratıcılık gerekir. Bu, belki de yatırımları finanse edebilecek olan kulüp yönetimini sınırlamaz. Biz maliyetleri kontrol etmeliyiz, yatırımları değil. Maliyetler iki unsurla bağlantılı: Bazıları çok fazla kazanıyor ve bu bizim için ulaşılamaz bir rakam. Bir de kulüplerin kaderinde giderek daha önemli bir rol oynayan menajerler var. Bazen bu gerçekler transferleri etkiliyor; bazen de menajerler, temsil ettikleri oyunculara olumlu tavsiyeler bile vermiyorlar. Palestra vakası, bir ay önce verdiği sözlü taahhüdünü yerine getirmeyen oyuncunun kendi tercihinin sonucudur. Menajeri belki de daha etkili bir danışmanlık rolü üstlenebilirdi; ancak o bu yolu seçti ve biz de oyuncunun, bizim rekabet edemeyeceğimiz bir lige gitmesi gerçeğini kabullenmek zorunda kaldık.”