Inter Başkanı Beppe Marotta, İtalya şampiyonu takımın toplanma gününde bir basın toplantısında konuştu. Chivu’nun takımının ilk antrenman günü ve Nerazzurri yöneticisinin 2026/2027 sezonunu açan ilk sözleri.
Çeviri:
Inter, Marotta: "Transfer piyasası sürdürülebilir; ilk 4'e girmek doğal ve kaçınılmaz. Palestra sözlü taahhüdünü yerine getirmedi, ama artık endişelenmiyoruz"
“Burada olmak ve yeni sezona başlamak bizim için bir ayrıcalık; özellikle de son şampiyon olarak, Scudetto’yuve İtalya Kupası’nı kazanmış olmamız nedeniyle bu ayrıcalık daha da büyük. Bu iki zafer bizi gururlandırıyor. Kulübe, yöneticilere, sağlık ekibine ve tüm çalışanlara teşekkür ederim. Bugünden itibaren yeniden start çizgisinde yer alıyoruz. Bu yıl 4 turnuvaya katılacak tek İtalyan takımıyız; bu da bizim için bir gurur kaynağı. Şampiyonlar Ligi’nde daha iyi performans sergilemek istiyoruz; dev takımlarla karşılaşacağız ama sporda ‘ne kadar çok harcarsan o kadar çok kazanırsın’ kuralı yoktur. İçimizde bir düşman var, ben buna ‘zafer sendromu’ diyorum. Kendimizi tatmin olmuş hissetmemeliyiz; bu, kulübün her kademesinde geçerli. Alçakgönüllülük ve hırs sahibi olmalıyız; geçen yıl hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan da bunlardı.”
“2020’den bugüne kadar kimse arka arkaya iki Scudetto kazanamadı; bu bizim hedefimiz. Tekrar şampiyon olmak bizim için tarihi bir başarı olur. Sürdürülebilir bir şekilde kazanmak istiyoruz. Oaktree zor bir dönemde geldi, uzlaşma anlaşmasından çıktık. Tesisleri genişlettiler, halen devam eden çalışmalar var. Varlıkları sessiz ama yakındır; tüm kararlar ortaklaşa alınır, takip edilmesi gereken bir referans modeliyle hareket ettik.”
“Yenilmesi gereken takım mı? Bu rol bizi memnun ediyor. İlk 4’e girmek doğal ve beklenen bir şey, ancak bu yeterli değil; çıtayı yüksek tutmalıyız. İşte bu sezonumuzu şekillendirmesi gereken temel ilkeler bunlar.”
"Khalaili, sağlık muayenelerini geçemedi; bu haberi bize CONI iletti. Gizlilik nedeniyle ayrıntılara giremem, ancak İtalya’da çok katı yasalar olduğunu söyleyebilirim. Bu sağlık muayenesi, devletin bir uzantısı olan CONI gibi bağımsız bir kurum tarafından gerçekleştirildi; bu bizim kontrolümüz dışında. Mücbir sebep nedeniyle bu transferden vazgeçmek zorundayız; uygunluk belgesi olmayan hiçbir vatandaş resmi rekabetçi spor faaliyetlerine katılamaz. Bunu büyük bir üzüntüyle bildiriyorum; bu haber bizi üzüyor, çünkü olası alternatifleri düşünmek zorunda kalacağız."
"Dumfries’in kariyerine Real Madrid’de devam etme kararı sonrasında sağ kanatta bir boşluk oluştu; bu, onun kendi kararıydı. Baccin ve Ausilio hazırlıklıydılar; şimdi bu durum bizi başlangıç noktasına geri döndürüyor, ancak en kısa sürede bir çözüm bulacağımızı biliyorum. Transfer piyasası giderek zorlaşıyor, çünkü arkasında çılgın rakamlar var. Yatırım yapmaktan çekinmediğimizi vurgulamak isterim, ancak bu yatırımlar mantıklı olmalı. Hızlı bir çözüm bulunmasını umuyorum, ancak gündemde başka birçok oyuncu da var. Kadroyu tamamlamamız gerektiğini bilerek bu sezona başlıyoruz, ancak bu endişeden değil, daha iyi seçimler yapmak için rasyonel bir süreçten kaynaklanmalıdır."
"Juventus ve Milan daha mı yakın? Bu yıl tuhaf bir durum var: ikisi de Şampiyonlar Ligi’nde yer almıyor. Demek istediğim, çok güçlü takımların olduğu o turnuvada da çaba göstereceğiz, her şeyi idare etmemiz gerekecek. Tecrübelerime göre bu durum İtalya’da Milan ve Juventus’un lehine olabilir; ancak biz de güçlüyüz ve rolümüzün farkındayız, tüm turnuvaları idare edebilecek profesyonellere sahibiz. Şampiyonluk yarışının başlangıç çizgisinde Milan ve Juventus’u da değerlendiriyorum."
"Serie A’da yer alan 20 takımdan 13’ü yabancı sermayeli. Bizim durumumuzda, Zhang’ın ardından Oaktree de istikrar sağlıyor ve bu hiç de azımsanacak bir şey değil. Hedefimiz sürdürülebilir bir şekilde kazanmak. İki kupa kazandığımızı da göz önünde bulundurursak, ikinci yıl da tatmin edici olması beklenen bir bilanço sonucuna yaklaşıyoruz. Mecenatlığa ya da çılgın harcamalara yer yok; harcayamıyorsanız yaratıcılık gerekir. Bu, belki de yatırımları finanse edebilecek olan kulüp yönetimini sınırlamaz. Biz maliyetleri kontrol etmeliyiz, yatırımları değil. Maliyetler iki unsurla bağlantılı: Bazıları çok fazla kazanıyor ve bu bizim için ulaşılamaz bir rakam. Bir de kulüplerin kaderinde giderek daha önemli bir rol oynayan menajerler var. Bazen bu gerçekler transferleri etkiliyor; bazen de menajerler, temsil ettikleri oyunculara olumlu tavsiyeler bile vermiyorlar. Palestra vakası, bir ay önce verdiği sözlü taahhüdünü yerine getirmeyen oyuncunun kendi tercihinin sonucudur. Menajeri belki de daha etkili bir danışmanlık rolü üstlenebilirdi; ancak o bu yolu seçti ve biz de oyuncunun, bizim rekabet edemeyeceğimiz bir lige gitmesi gerçeğini kabullenmek zorunda kaldık.”
"Malagò, engin tecrübesi ve bilgeliğiyle, yönetim ve strateji rolünü Maldini ve Leonardo gibi iki önemli isme emanet etmeyi tercih etti; yeniden değer kazanmaya ihtiyaç duyan İtalya’nın çıkarları doğrultusunda akıllıca bir karar vereceklerinden eminim. Dünya Kupası'nı izlemek bizi hâlâ üzüyor, özellikle de yarı finalistler arasında 3 Avrupa takımı olduğunu düşünürsek. Şunu söyleyebilirim ki, bizim temsil ettiğimiz futbol camiası bu ihtiyacın farkında; bu nedenle İtalya'nın tarihine yakışır hedeflere ulaşabilmesi için eskisinden daha da istekli olacağız."
"Transfer döneminin bitmesine hâlâ bir buçuk ay var. Geçen yıl 31 Ağustos’ta Akanji transferini tamamlamıştık ve bu son derece olumlu bir hamle olmuştu. Acele etmemeliyiz; bu transfer dönemi eskisine kıyasla daha fazla zorluk barındırıyor. Piyasadaki fiyatlar gerçekten çok yüksek. Piero Ausilio yetenekli biridir, ne yapması gerektiğini biliyor ve eminim ki teknik direktörümüzün en iyi şekilde çalışabilmesi için bunu en iyi şekilde ve mümkün olan en kısa sürede halledecektir."
"Objektif bir bakış açısıyla, Şampiyonlar Ligi’nde ciro ve teknik güç açısından devasa takımlar ve kulüpler var. Ancak daha önce de söylediğim gibi, sporda ‘en çok harcayan en çok kazanır’ kuralı her zaman geçerli değildir. Bizim için bu bir rüya ve rüyaların bedeli yoktur, o yüzden rüya kurmak iyidir. Şampiyonlar Ligi, kuralar ve fikstürler gibi çeşitli anlarda koşulların yardımcı olabileceği bir turnuvadır. Ligde ise uzun vadede her zaman en güçlü takım kazanır. Şampiyonlar Ligi’ne geçen yıldan daha iyi bir performans sergilemek istediğimiz bilinciyle yaklaşıyoruz.”
"Palestra konusunda şunu ekleyeyim: Atalanta ile bir anlaşmamız vardı; bu, oyuncuyla varılan mutabakatın devamı niteliğindeydi. Vermiş olduğumuz bir taahhütten geri adım atmadık ya da Atalanta yeniden pazarlık yapmadı. Eleştirilebilecek ya da edilemeyecek bir yaşam tercihi söz konusuydu; ben oyuncu ve menajeri hakkında zaten görüşümü belirttim. Şunu söyleyebilirim ki, belirli oyunculara yaklaşıldığında değerlemeler tavan yapar. Mantıksız transferler de yapılabilir, ancak bu bizim stratejilerimizin bir parçası değildir. Yatırımların bir mantığı olmalı. Bu açıdan İngiliz kulüpleriyle rekabet edemiyoruz, ancak yaratıcılığımızla transfer piyasasında öncü olabiliriz."
"Yaratıcılıkla bunu telafi edebiliriz; tanınmayan ama gelecek vaat eden oyuncuları arayarak. Ayrıca, gençlik sektörünün ürünlerini en iyi şekilde değerlendirecek yirmi kadar teknik direktörün görev yapacağı, onlarca takımı barındıran modern bir spor merkezi kurmak istiyoruz. Chivu’nun seçilmesi tesadüf değildi; Chivu’nun gençlik sektöründeki faaliyetleri yakından takip ettiğini bilerek, nispeten cesur bir adımdı. Pio Esposito konusunda ona büyük övgülerde bulunmam da tesadüf değil. Bu yolda devam etmeliyiz. Onları sahaya sürme cesareti var, medyanın da aynı değerlendirmeleri yapması gerekiyor. Onu, daha sonra etkileyebilecek sert yargılar olmadan, gelişiminde desteklemeliyiz. Bu, kulüplerimize süreklilik kazandırmak için de en iyi yoldur. 13 yabancı kulüp sahibi olması, rasyonel bir futbola güvenmemiz gerektiği anlamına gelir; çünkü yabancı kulüp sahipleri paralarını boşa harcamazlar. Bizim durumumuzda, yönetimin 3 farklı teknik direktörle 3 şampiyonluk kazanarak kanıtladığı yetkinliğin yanı sıra, aktif olarak ilgilenen ve bizi destekleyen bir kulüp sahibi de var. İyimser bir şekilde yolumuza devam edebiliriz.”
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