Inter: Marcus Thuram’ın Dünya Kupası hiç başlamadı: baldır sakatlığı nedeniyle Fransa-İsveç maçı da kaçırabilir. Ne zaman sahalara dönebilir?

Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası’nda oynadığı ilk üç maçta şimdiden 4 gol ve 2 asist kaydetti; Ousmane Dembelé ise gol krallığı sıralamasında 4 gole ulaşmış durumda ve Norveç karşısında heyecan verici bir hat-trick yapmanın ardından bu maça çıkıyor. Olise (gol atamasa da şimdiden 4 asist yaptı), Barcola (bir gol ve bir asist) ve Doué (bir gol) de olumlu performanslar sergiledi. Bu form durumu, Thuram'ın yanı sıra Cherki'yi (bugüne kadar toplam 50 dakika süreyle üç maçta kısaca oyuna girdi), Akliouche'yi (Irak maçının sonlarında 7 dakika) ve Mateta'yı (Norveç maçında 3 dakika) yedek kulübesine itti.