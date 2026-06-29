Şu ana kadar, Inter’in forveti Marcus Thuram için Dünya Kupası kesinlikle şanssız geçti. Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps tarafından, Mbappé, Dembelé, Olise, Doué, Barcola, Cherki, Akliouche ve Mateta'nın da yer aldığı muhteşem bir hücum hattını tamamlamak üzere kadroya çağrılan 1997 doğumlu oyuncu, grup aşamasının ikinci maçında Irak karşısında sadece bir dakika süre alabilmiştir. Durumu daha da karmaşık hale getiren ise, Norveç maçının ardından geçirdiği kas sakatlığı oldu; bu sakatlık, İsveç ile oynanacak son 16 turu maçında da forma giyme şansını ciddi şekilde tehlikeye atıyor.
Çeviri:
Inter: Marcus Thuram’ın Dünya Kupası hiç başlamadı: baldır sakatlığı nedeniyle Fransa-İsveç maçı da kaçırabilir. Ne zaman sahalara dönebilir?
FRANSIZ KAMPI'NDAN NELER SIZIYOR?
Graham Potter’ın milli takımıyla oynanacak maç, yarın İtalyan saatiyle 23:00’te East Rutherford’daki New York/New Jersey Stadyumu’nda oynanacak ve şu anda LesBleus’un kampından gelen bilgiler, Marcus Thuram’ın bir kez daha kadroda yer almayacağına işaret ediyor; oyuncunun son antrenman seanslarından birinde baldırında bir rahatsızlık hissettiği bildiriliyor. Söz konusu kasın hassasiyeti göz önüne alındığında dikkatle ele alınması gereken bir sorun bu; bu durum, hücum hattında yedek kulübesinde de bolca seçenek bulunması ve ilk 11'deki oyuncuların mükemmel form durumu nedeniyle Deschamps'ın Interli oyuncu konusunda herhangi bir risk almamasına neden olabilir.
MBAPPE VE ARKADAŞLARI, NE BAŞLANGIÇ AMA!
Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası’nda oynadığı ilk üç maçta şimdiden 4 gol ve 2 asist kaydetti; Ousmane Dembelé ise gol krallığı sıralamasında 4 gole ulaşmış durumda ve Norveç karşısında heyecan verici bir hat-trick yapmanın ardından bu maça çıkıyor. Olise (gol atamasa da şimdiden 4 asist yaptı), Barcola (bir gol ve bir asist) ve Doué (bir gol) de olumlu performanslar sergiledi. Bu form durumu, Thuram'ın yanı sıra Cherki'yi (bugüne kadar toplam 50 dakika süreyle üç maçta kısaca oyuna girdi), Akliouche'yi (Irak maçının sonlarında 7 dakika) ve Mateta'yı (Norveç maçında 3 dakika) yedek kulübesine itti.
NE ZAMAN GERİ DÖNEBİLİR?
Eğer Marcus Thuram bugün yapılacak son antrenmanda da sorunsuz bir şekilde antrenman yapamaz ve baldırında hala ağrı hissederse, Fransa milli takımının sağlık ekibi Inter oyuncusu konusunda herhangi bir risk almayacak ve iyileşmesini zorlamayacaktır. Bu durumda, iyileşme süreci, 4 Temmuz Cumartesi günü saat 23.00’te Philadelphia’da oynanacak, Almanya ile Paraguay arasındaki maçın galibi ile oynanacak olası son 16 turu maçına denk gelebilir.