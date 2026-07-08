Dünya Kupası'nın heyecanı doruğa ulaşırken, giderek daha dengeli geçeceği öngörülen bir sezon için Serie A takımları toplanmaya başladı. Sky Sport'un yetenek avcısı Luca Marchegiani, bir aydan biraz fazla bir süre sonra başlayacak olan şampiyonluk yarışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fanpage'e verdiği demeçte şunları söyledi:
Çeviri:
Inter, Marchegiani’ye kulak verin: “Martinez-Provedel mi? Bir risk. Yer için rekabet edecekler, bu o kadar da kesin değil”
“Di Gregorio mu? Şansları oldu ama muhtemelen Juventus’a çok özel bir dönemde geldi ve büyük sıçramadan önce bir ara aşamaya daha ihtiyacı vardı. Elinden geleni yaptı, ancak böyle bir kulüpte teknik altyapının yanı sıra, herkese uygun olmayan bir deneyim ve kişilik yapısının da gerekli olduğu açıktır. Bana kalırsa Dibu Martinez’e yönelmek mükemmel olurdu; Dünya Kupası’nda üst düzey bir performans sergiliyor ve kişilik açısından kesinlikle değerli bir transfer olur. Elbette başka nitelikler ve yetenekler de gerekli, çünkü Juventus’un geçmişine bakıldığında, kulüp her zaman dünya çapında en iyi kalecilere sahip olmuştur.”
“Napoli’de Milinkovic-Savic mi, Meret mi? Meret konusunda tam olarak aynı fikirde değilim. Bana göre teknik açıdan çok yetenekli bir kaleci, ancak özellikle geçen yıl Milinkovic-Savic ile as kaleci pozisyonunu paylaşması nedeniyle performansı sorgulanmıştı. Kendine güvenini yeniden kazanması gerekiyor; bu açıdan bir değişiklik yapmak belki de fena olmaz. 29 yaşında olmasına rağmen, gelişimini sürdürmek ve tamamlamak için hâlâ potansiyeli ve zamanı var.”
“Inter’de Martinez ilk 11’de, Provedel ise yedek mi olacak? Bence bu hassas bir seçim. Riskli bir ikili çünkü Provedel, Milano’ya yedek olmak için gelmiyor. O rekabetçi bir kaleci; Martinez için yolun baştan itibaren açık olacağını sanmıyorum. Bu pozisyon için mücadele etmek gerekecek: durumun nasıl gelişeceğini merak ediyorum çünkü şu anda göründüğü kadar kesin değil.”
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