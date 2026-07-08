Inter, Marchegiani’ye kulak verin: “Martinez-Provedel mi? Bir risk. Yer için rekabet edecekler, bu o kadar da kesin değil”

“Di Gregorio mu? Şansları oldu ama muhtemelen Juventus’a çok özel bir dönemde geldi ve büyük sıçramadan önce bir ara aşamaya daha ihtiyacı vardı. Elinden geleni yaptı, ancak böyle bir kulüpte teknik altyapının yanı sıra, herkese uygun olmayan bir deneyim ve kişilik yapısının da gerekli olduğu açıktır. Bana kalırsa Dibu Martinez’e yönelmek mükemmel olurdu; Dünya Kupası’nda üst düzey bir performans sergiliyor ve kişilik açısından kesinlikle değerli bir transfer olur. Elbette başka nitelikler ve yetenekler de gerekli, çünkü Juventus’un geçmişine bakıldığında, kulüp her zaman dünya çapında en iyi kalecilere sahip olmuştur.”