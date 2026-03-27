Inter, Manu Koné'yi kadrosuna katmak için sürpriz bir hamle yaptı: Transferi gerçekleştirmek için Roma'ya iki isim önerildi

2024 yazında 20 milyon avronun biraz altında bir bedelle transfer edilen ve sözleşmesi 2029 Haziranına kadar süren Manu Koné, Friedkin ailesi tarafından çok değerli bir varlık olarak görülüyor; bu sezonun sonunda gerçekleşebilecek bir transfer, ancak Inter veya diğer ilgilenen kulüpler gerçekten çok cazip bir teklifle gelmeleri halinde onaylanabilir. Geçtiğimiz günlerde La Gazzetta dello Sport, satış fiyatının 40 ila 50 milyon euro arasında olacağını bildirdi. Bu meblağ, Premier League'in son derece zengin kulüplerinin mali dengelerinde belki de hiçbir şeyi değiştirmez, ancak Inter ve sahibi olan ABD'li Oaktree fonu için bu rakam, tırmanması ve ulaşılması zor bir Everest'i temsil etmeye devam ediyor. Tabii ki...





