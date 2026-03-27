Inter, Manu Koné'yi kadrosuna katmak için sürpriz bir hamle yaptı: Transferi gerçekleştirmek için Roma'ya iki isim önerildi

Fransız orta saha oyuncusu için ayrılan nakit payını azaltmak amacıyla, onun için cazip bir teknik takas önerisi gündemde

Manu Koné, önümüzdeki yaz transfer döneminde Inter’in en çok aranan isimlerinden biri olmaya devam edecek gibi görünüyor. Geçen yaz, Gian Piero Gasperini’nin Fransız orta saha oyuncusunun satılamayacağı konusunda ısrarcı davranması ve Nerazzurri’nin 40 milyon avro sınırını aşmamaya karar vermesiyle sonuçsuz kalan transfer girişimi, birkaç hafta içinde yeni bir denemeye yol açabilir. Giallorossi'nin ligdeki durumu netleştiğinde, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde yer almayacak olmaları nedeniyle en az bir yıldız oyuncuyu kadrodan çıkarmak zorunda kalacaklar ve Inter'in mevcut kadrosunu güçlendirmek için hangi pozisyonlara ve hangi profillere sahip oyunculara ihtiyaç duyacağına dair stratejileri de netleşecek.


TÜM GÜNCELLEMELER GERÇEK ZAMANLI! CALCIOMERCATO.COM'un WHATSAPP kanalına katılın: buraya tıklayın

  • KONE'NİN DEĞERİ

    2024 yazında 20 milyon avronun biraz altında bir bedelle transfer edilen ve sözleşmesi 2029 Haziranına kadar süren Manu Koné, Friedkin ailesi tarafından çok değerli bir varlık olarak görülüyor; bu sezonun sonunda gerçekleşebilecek bir transfer, ancak Inter veya diğer ilgilenen kulüpler gerçekten çok cazip bir teklifle gelmeleri halinde onaylanabilir. Geçtiğimiz günlerde La Gazzetta dello Sport, satış fiyatının 40 ila 50 milyon euro arasında olacağını bildirdi. Bu meblağ, Premier League'in son derece zengin kulüplerinin mali dengelerinde belki de hiçbir şeyi değiştirmez, ancak Inter ve sahibi olan ABD'li Oaktree fonu için bu rakam, tırmanması ve ulaşılması zor bir Everest'i temsil etmeye devam ediyor. Tabii ki...


  • KARŞILIK

    Yeniden gündeme gelebilecek bir fikir, Roma'nın hoşuna gidecek ve Başkan Marotta ile sportif direktör Ausilio'nun, Chivu'nun orta sahaya daha fazla yapı ve fiziksel güç katmak için gerekli gördüğü 2001 doğumlu yetenekli orta saha oyuncusunu kadroya katmak için sunması gereken nakit tutarını düşürecek bir teknik takas önerisi masaya koymaktır. Davide Frattesi ve Carlos Augusto, Manu Koné transferinde teknik takaslar konusunda görüşmeye açık olunması durumunda Giallorossi'nin düşünebileceği iki isim. İlki, son birkaç transfer döneminden beri Inter'den ayrılmak üzere ve süre alışı sürekli azalıyor (bu sezon çoğunlukla maçların son dakikalarında olmak üzere 29 maça çıktı). Ayrıca Roma yönetiminin gözdesi ve gençlik takımında geçirdiği zamanların ardından onu kollarını açarak tekrar kabul edecektir.


  • CARLOS AUGUSTO'NUN TALEPLERİ

    Üçlü savunmada sol bek olarak da görev alabilen Brezilyalı kanat oyuncusu ise, Inter'den 3,5 milyon euro civarında bir maaşla sözleşme uzatma teklifi almış durumda. Bu hamle, Barcelona'nın ilgisini çeken Alessandro Bastoni'nin takımdan ayrılması ihtimaline karşı bir önlem olarak düşünülmüş, ancak şu ana kadar beklenen etkiyi yaratamamış. Carlos Augusto, net 4 milyon euro kazanma talebinin kabul edilmesini umuyor, ancak her şeyden önce gelecek sezondan itibaren Nerazzurri'deki deneyiminden daha fazla ön plana çıkmak ve ilk 11'de yer almanın "garantisini" almak istiyor. Roma, savunma hattı için geçerli seçeneklerin yanı sıra sol kanat oyuncusu da arıyor – pek ikna edici olmayan Tsimikas'ın ayrılması ve Wesley'in sağ kanada dönmesi muhtemel – ve tüm bunları sunabilir.


  • HERKESİN YARARINA

    İşte karşımızda olası bir ikili anlaşma var: Bir yandan Inter, bütçesinin büyük bir kısmını tek bir oyuncuya yatırmak zorunda kalmadan orta sahasını güçlendirmek için ilk tercihine öncelikli bir yol açarken, diğer yandan Roma da Koné'nin satışından önemli bir meblağ elde ederek kasasını dolduracak ve aynı zamanda beğenilen bir oyuncunun gelmesiyle başka bir boşluğu da dolduracak; Frattesi seçilirse orta saha, Carlos Augusto seçeneği ağır basarsa savunma ve sol kanat.

