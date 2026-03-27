Inter, Manu Koné'yi kadrosuna katmak için sürpriz bir hamle yaptı: Transferi gerçekleştirmek için Roma'ya iki isim önerildi

Manu Koné, önümüzdeki yaz transfer döneminde Inter’in en çok aranan isimlerinden biri olmaya devam edecek gibi görünüyor. Geçen yaz, Gian Piero Gasperini’nin Fransız orta saha oyuncusunun satılamayacağı konusunda ısrarcı davranması ve Nerazzurri’nin 40 milyon avro sınırını aşmamaya karar vermesiyle sonuçsuz kalan transfer girişimi, birkaç hafta içinde yeni bir denemeye yol açabilir. Giallorossi'nin ligdeki durumu netleştiğinde, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde yer almayacak olmaları nedeniyle en az bir yıldız oyuncuyu kadrodan çıkarmak zorunda kalacaklar ve Inter'in mevcut kadrosunu güçlendirmek için hangi pozisyonlara ve hangi profillere sahip oyunculara ihtiyaç duyacağına dair stratejileri de netleşecek.
