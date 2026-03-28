Goal.com
Canlı
CM grafica Kone 16 9Getty Images

Çeviri:

Inter, Manu Koné'yi gözüne kestirdi; Roma ise Ismael'i düşünüyor: Sassuolo'nun talepleri ve transfer piyasasında olası gelişmeler

Inter
Roma
Transfers
Sassuolo
I. Kone
M. Kone

Manu'dan Ismael Koné'ye, Roma, Sassuolo ve Inter'in de dahil olduğu bir transfer karmaşası yaz aylarında bu iki orta saha oyuncusu etrafında şekillenebilir. Nerazzurri'nin Manu Koné ile ilgilendiği geçen yazdan beri bilinen bir gerçek, ancak buna Giallorossi'nin Sassuolo'lu Kanadalı oyuncuya olan ilgisi de eklendi.


La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Manu Koné'nin olası ayrılışının ardından onun yerini alacak oyuncu olarak bu isim gösteriliyor. Inter'den bağımsız olarak, Finansal Fair Play kuralları gereği bu ayrılışın 30 Haziran'dan önce gerçekleşmesi gerekebilir. Ancak sırayla gidelim.

  • BÜTÇE KONULARI

    Gazetenin haberine göre Roma, 30 Haziran'a kadar nakit akışı sağlaması gerekiyor. Koné, 2024 yılında 18 milyon avro artı 2 milyon avro bonus karşılığında transfer edilmişti ve şu anda bilançoda 11 milyon avrodan biraz fazla bir yük oluşturuyor.

    Giallorossi yönetiminin hedefi, önemli bir sermaye kazancı elde etmek. Fransız oyuncu 40 ila 50 milyon euro arasında bir bedelle ayrılırsa, bukazanç en az 30 milyon euro olabilir. Bu, Roma'nın kasası için gerçek bir nefes alma fırsatı olacak, ancak çok şey başkente gelecek tekliflere bağlı olacak.


  • INTER HÂLÂ ORADA

    Nerazzurri yaz aylarında bu transfer için ciddi girişimlerde bulunmuştu ve hâlâ gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında Koné, Inter ile uzun uzun görüşmüş ve Milano'ya transferine de onay vermişti. Her şey halledilmiş, imzalar atılmaya hazır gibi görünüyordu ki, Claudio Ranieri'nin öncülüğündeki Roma, görüşmeleri durdurdu.


    Ancak Inter, Koné'yi takip etmekten hiç vazgeçmedi ve Cristian Chivu da kadroda mevcut oyunculardan farklı, fiziksel olarak güçlü bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç olduğu konusunda fikrini değiştirmedi.


    Değeri yüksek - 40 ila 50 milyon arasında - ve Nerazzurri'nin transfer döneminin başında bu meblağı bulması zor. Ancak ilgi yüksek ve yaz transfer piyasasındaki senaryolar sürekli değişiyor.

  • ROMA TEDBİRLİ DAVRANIYOR

    Roma hazırlıksız yakalanmak istemiyor ve şimdiden bir alternatif üzerinde kafa yoruyor. Marsilya’dan 13 milyon avroya transfer ettiği Ismael Koné için 30 milyon avro isteyen Sassuolo’nun oyuncusu, Fransız oyuncunun olası ayrılığı durumunda onun yerini alması için Giallorossi’nin belirlediği isim.


    Neroverdi'nin istediği rakam da yüksek, ancak La Gazzetta dello Sport'un yazdığına göre Roma ve Sassuolo arasındaki iyi ilişkiler sayesinde 23/24 milyon artı bonus gibi daha düşük bir rakamda anlaşma sağlanabilir.


    Inter'in Scudetto'yu, Roma'nın ise Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını ve Dünya Kupası'nı oynayacağı sezonun sonunu beklerken, kulüpler harekete geçmeye başladı. Manu Koné ve Ismael Koné ise en çok aranan isimler.