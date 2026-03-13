Goal.com
Canlı
Grafica Kone Inter desk larga 2026
Gabriele Stragapede

Çeviri:

Inter, Manu Koné Chivu ve Ausilio'nun gözünde: beğenilen profili, Roma'nın talebi ve geleceğiyle ilgili sızan bilgiler

Nerazzurri, Milan yönetiminin ve teknik ekibinin büyük ilgisini çeken Giallorossi orta saha oyuncusunu izlemeye devam ediyor.

Nerazzurri yönetiminin zihninde sürekli yer alan bir düşünce, bir fikir: Manu Koné, Inter'in transfer listesindeki isimlerden biri olmaya devam ediyor

Viale della Liberazione kulübünün bir sonraki transfer dönemi kesinlikle önemli olacak, özellikle de Henrikh Mkhitaryan'ın sözleşmesi sona erdiğinde Nerazzurri'ye veda edebileceği orta saha pozisyonunda, Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray tarafından sürekli olarak takip edildiği ve Davide Frattesi'nin geleceğinin hala belirsiz olduğu bir ortamda. Sözleşmelerin sona ermesi ve kadro yenileme ihtiyacı nedeniyle, Milanlılar orta sahada yeni bir görünüm kazanabilir.

Bu nedenlerden dolayı da, Roma'nın orta saha oyuncusu, gelecekte olası bir transfer için sportif direktör Piero Ausilio'nun not defterinde her zaman yer alıyor. Peki, mevcut durum nedir?

  • CHIVU VE AUSILIO'NUN HEDEFİ

    Fabrizio Romano'nun İtalyanca YouTube kanalındaki bir videoda aktardığına göre, Manu Koné ile ilgili olası transfer görüşmelerinden bahsetmek için henüz çok erken. 2001 doğumlu Fransız orta saha oyuncusu, Inter'in en çok ilgilendiği isimlerden biri olmaya devam ediyor ve bu konuda pek şüphe yok.

    Fransız oyuncu, Viale della Liberazione'daki kulüp tarafından, özellikle de sportif direktör Ausilio ve teknik direktör Cristian Chivu tarafından son derece takdir ediliyor. O, Nerazzurri'nin gelecekteki hedefleri listesinde kırmızı daire içine alınmış, son derece önemli bir isim.

    Koné, orta sahaya yeni bir canlılık katmak için ideal bir takviye olacaktır: karakteriyle, daha yaratıcı oyunculara yeterli koruma sağlayacaktır.

    • Reklam

  • PERDE ARKASI

    Hatırlayacağınız üzere, Koné 2025 yılının Ağustos ayında, yaz transfer döneminde uzun süre Inter'in gündemindeydi. Roma daha sonra herhangi bir transfer olasılığına kesin bir şekilde kapılarını kapattı; hem Gasperini hem de kulüp yönetimi kamuoyuna açık bir şekilde tavır aldı ve Fransız oyuncunun Milano'ya transferi konusunu hızla rafa kaldırdı.

  • ROMA'NIN KONUMU VE REKABET

    Peki ya şu anki durum?

    Romano'ya göre Roma, herhangi bir indirim yapma niyetinde değil: Koné'yi isteyen herkes, Roma yönetimine sunmak üzere önemli bir rakamla gelmek zorunda. Giallorossi kulübünün, Avrupa'da Fransız oyuncunun özelliklerine sahip orta saha oyuncuları için büyük bir hareketlilik olacağının farkında olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır (Manchester City, United, Arsenal, Chelsea, PSG, Bayern Münih, hepsi orta sahalarına bir oyuncu katmaya çalışacak takımlar) ve Roma için 2001 doğumlu oyuncu, piyasadaki en önemli ve en iyi orta saha oyuncularından biridir.

    Inter'in olası hedefleri listesinde kalıyor mu? Elbette, ancak Roma'nın şu anda konuşacağı veya dikkate alacağı bir transfer değil, çünkü takım Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor ve ligde 4. sırayı kovalıyor. Giallorossi'nin transfer stratejisi, bir sonraki Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına bağlı olacak. Bu durumda, bir yıldız oyuncuyu feda ederek, aynı zamanda Finansal Fair Play kurallarına uymak adına önemli bir kar elde edebilir.

    Roma, Koné'nin satışını gündeme alması durumunda, kesinlikle çok yüksek bir bedel talep edecektir.

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Serie A
Como crest
Como
COM
Roma crest
Roma
ROM
0