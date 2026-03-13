Inter, Manu Koné Chivu ve Ausilio'nun gözünde: beğenilen profili, Roma'nın talebi ve geleceğiyle ilgili sızan bilgiler

Nerazzurri yönetiminin zihninde sürekli yer alan bir düşünce, bir fikir: Manu Koné, Inter'in transfer listesindeki isimlerden biri olmaya devam ediyor

Viale della Liberazione kulübünün bir sonraki transfer dönemi kesinlikle önemli olacak, özellikle de Henrikh Mkhitaryan'ın sözleşmesi sona erdiğinde Nerazzurri'ye veda edebileceği orta saha pozisyonunda, Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray tarafından sürekli olarak takip edildiği ve Davide Frattesi'nin geleceğinin hala belirsiz olduğu bir ortamda. Sözleşmelerin sona ermesi ve kadro yenileme ihtiyacı nedeniyle, Milanlılar orta sahada yeni bir görünüm kazanabilir.

Bu nedenlerden dolayı da, Roma'nın orta saha oyuncusu, gelecekte olası bir transfer için sportif direktör Piero Ausilio'nun not defterinde her zaman yer alıyor. Peki, mevcut durum nedir?