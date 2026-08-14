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Inter, Liverpool yıldızı Curtis Jones için son saatlerde ses getirecek bir anlaşma planlıyor!
Inter'in gözü son transferde
Corriere dello Sport'a göre, Inter yönetimi, transfer döneminin son aşamasında kadro için son bir parçayı kadroya katmak adına aralıksız çalışıyor. Sahanın kilit bölgelerini zaten güçlendiren Beppe Marotta ve Piero Ausilio, dikkatlerini tamamen Premier League'e çevirmiş durumda.
Teknik direktör Cristian Chivu, takımın kalitesini artırmak için ideal aday olarak Liverpool orta saha oyuncusu Jones'u belirledi. Inter daha önce Ashley Young (2019-21'de Manchester United'dan), Paul Ince (1995-97'de Manchester United'dan) ve 1961-1962'de Aston Villa'dan transfer olduğunda bu isimler arasında ilk olan Gerry Hitchens gibi diğer İngiliz oyuncuları da başarıyla kadrosuna katmıştı.
- AFP
Kanıtlanmış yetenekle güçlenme
Inter, bu dönemde Manchester City'den John Stones ile Tottenham Hotspur'dan Djed Spence'i kadrosuna katarak transfer döneminde zaten başarılı bir süreç geçirdi. Spence daha önce Genoa'da forma giymişti. Dikkat çeken nokta ise Stones ile Spence'in 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere kadrosunda yer almış olması.
Şimdi ise Jones, geleceğiyle ilgili niyetini net biçimde ortaya koydu ve gözünü Giuseppe Meazza'ya transfere çevirdi. Orta saha oyuncusu, daha önce başka kulüplerle anıldığı yönündeki söylentileri reddetmişti ve kişisel şartlar ile komisyon konusunda Inter'le zaten anlaşmaya vardı.
Mali destek ve kadro derinliği
İngiliz kulübü ilk etapta girişimlere direnip yüksek bir bonservis beklentisini korusa da, sözleşmesinde zamanın daralması bir uzlaşmayı zorunlu kılabilir. Inter, süren görüşmeler aracılığıyla kendi değerlemesi ile Liverpool'un talep ettiği bedel arasındaki farkı kapatmayı umuyor.
Jones'un transferini tamamlamak, omurgasını başarıyla koruyan dengeli bir kadro için kusursuz bir takviye anlamına gelecektir. Davide Frattesi'nin yaklaşan ayrılığı, görüşmeleri hızlandırmak ve bu hamleyi finanse etmek için gereken mali alanı sağlıyor.
- AFP
Anlaşmanın sonuçlandırılması
Chivu, merkez orta sahadaki seçeneklerini güçlendirmek için çok yönlü orta sahayı kadrosuna katmaya hevesli. Bu kalibrede bir oyuncunun eklenmesi, takımın yurt içi ve Avrupa kupalarında rekabetçi kalmasını sağlıyor.
Kulüpler arasında yeni görüşmeler planlanırken, iki taraf da karşılıklı olarak kabul edilebilir bir orta yol rakamı üzerinde çalışıyor. Inter, transferi sonuçlandırıp yaz dönemi işlerini tamamlamak isterken, önümüzdeki günler belirleyici olacak.
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