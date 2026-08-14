Inter, bu dönemde Manchester City'den John Stones ile Tottenham Hotspur'dan Djed Spence'i kadrosuna katarak transfer döneminde zaten başarılı bir süreç geçirdi. Spence daha önce Genoa'da forma giymişti. Dikkat çeken nokta ise Stones ile Spence'in 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere kadrosunda yer almış olması.

Şimdi ise Jones, geleceğiyle ilgili niyetini net biçimde ortaya koydu ve gözünü Giuseppe Meazza'ya transfere çevirdi. Orta saha oyuncusu, daha önce başka kulüplerle anıldığı yönündeki söylentileri reddetmişti ve kişisel şartlar ile komisyon konusunda Inter'le zaten anlaşmaya vardı.