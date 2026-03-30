Inter, Lens'ten Robin Risser'i takip ediyor; oyuncu, Tottenham'dan Vicario'nun alternatifi olarak görülüyor

Inter, kaleci pozisyonunun geleceğini düşünüyor ve bu bağlamda etrafına bakmaya devam ediyor; ancak Viale della Liberazione’da bir favori belirlemiş olsalar da, yani Guglielmo Vicario’yu. Vicario, tecrübesi ve transfer bedeli açısından, kalite ile fiyat dengesi göz önüne alındığında şu anda transfer piyasasının sunabileceği en iyi profil olarak görülüyor.





Elbette farklı bütçelerle yatırım yapma imkanı olsaydı, Nerazzurri, Svilar'ın harika işler çıkardığı Roma'ya bakardı, ancak Oaktree'nin kulübe büyük bir bütçe ayırması pek olası değil ve bu nedenle önceliklere göre hareket etmek gerekecek; şu anda kaleci için çılgın harcamalar öngörülmüyor.





Ancak, geçtiğimiz günlerde açıkladığımız gibi, Nisan ayı planlama açısından önemli bir ay olacak. Bu ay içinde transfer piyasası toplantıları da yapılacak ve son aylarda belirlenen farklı profiller üzerinde görüşmeler yapılacak, kulüp yönetimine isimlerin listesi ile birlikte her birinin artıları ve eksileri sunulacak.



