Inter, Lens'ten Robin Risser'i takip ediyor; oyuncu, Tottenham'dan Vicario'nun alternatifi olarak görülüyor

Nerazzurri, genç Fransız kaleciye göz dikti.

Inter, kaleci pozisyonunun geleceğini düşünüyor ve bu bağlamda etrafına bakmaya devam ediyor; ancak Viale della Liberazione’da bir favori belirlemiş olsalar da, yani Guglielmo Vicario’yu. Vicario, tecrübesi ve transfer bedeli açısından, kalite ile fiyat dengesi göz önüne alındığında şu anda transfer piyasasının sunabileceği en iyi profil olarak görülüyor.


Elbette farklı bütçelerle yatırım yapma imkanı olsaydı, Nerazzurri, Svilar'ın harika işler çıkardığı Roma'ya bakardı, ancak Oaktree'nin kulübe büyük bir bütçe ayırması pek olası değil ve bu nedenle önceliklere göre hareket etmek gerekecek; şu anda kaleci için çılgın harcamalar öngörülmüyor.


Ancak, geçtiğimiz günlerde açıkladığımız gibi, Nisan ayı planlama açısından önemli bir ay olacak. Bu ay içinde transfer piyasası toplantıları da yapılacak ve son aylarda belirlenen farklı profiller üzerinde görüşmeler yapılacak, kulüp yönetimine isimlerin listesi ile birlikte her birinin artıları ve eksileri sunulacak.


  • VICARIO POLE'DE

    Kaleci pozisyonuna gelince, teknik direktör ve kulübün düşüncesi, dolu bir San Siro karşısında titremeyecek bir oyuncu transfer etmektir. Bir delikanlıdan ziyade, başa çıkması kolay olmayan bir stadyumdaki gerginlikleri ve duyguları yönetebilecek bir adam.


    İşte bu yüzden yaş faktörü de önem kazanıyor; 29-30 yaşları arasındaki bir kaleci "yaşlı" olarak değerlendirilemez, çünkü emekli olmadan önce önünde hala 4-5 yıllık mükemmel bir kariyer bekliyor.


    Vicario'nun adaylığını destekleyen ve öneçıkaran da bu düşüncedir. Ancak yönetim, Oaktree için yatırım söz konusu olduğunda oyuncuların geleceğe yönelik potansiyelinin de önemli olduğunu bilerek, kulüp sahiplerine aralarından seçim yapabilecekleri bir dizi isim sunmak için çalışmaya devam ediyor.




  • RISSER ALTERNATİFİ

    Bu son noktayı ele alırsak, Inter'in çok iyi tanıdığı ve Nerazzurri'nin özellikle takdir ettiği isimler arasında, 2004 doğumlu kaleci Robin Risser de yer alıyor. Risser, sürpriz bir şekilde PSG ile Fransa şampiyonluğu için başa baş bir mücadele veren Fransız kulübü Lens'in kalesini koruyor.


    Risser, büyük bir karizmaya sahip bir kalecidir; geleceği garantili ve Avrupa'nın en iyi kulüplerine transfer olmaya aday bir futbolcudur. Inter, daha önce de belirtildiği gibi, onu uzun süredir takip etmektedir ve Viale della Liberazione'da onunla ilgili çok olumlu raporlar bulunmaktadır.


    Şu anda Risser, özellikle deneyimli kaleci seçeneği tercih edilirse, listenin en başında yer almıyor, ancak Nisan ayındaki toplantıların ardından kulüp genç oyuncular çizgisini benimserse, o zaman onun adaylığına dikkat etmek gerekir, çünkü sıralamada hızla yükselebilir.

