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Supercoppa italianaGetty
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Inter-Lazio Süper Kupa'sında ABD ihtimali soğudu: San Siro seçeneği güç kazanıyor. İki kulüp ne kadar kazanacak?

Inter
Lazio
Süper Kupa
Inter - Lazio
Serie A

İtalya’nın üçüncü kupası yakında sahibini bulmak için sahneye çıkacak, ancak oynanacağı yer hâlâ belirsiz.

2026 İtalya Süper Kupası'nın geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor. Inter ve Lazio, kesin olarak katılmaya hak kazanan iki takım, maçın 22 ya da 23 Aralık 2026'da oynanacağının netleşmesiyle "ne zaman" sorusunun yanıtını şimdiden biliyor. Ancak "nerede" oynanacağı konusunda belirsizlik hâlâ sürüyor.

Bugün Milano'da gerçekleştirilen lig genel kurulu, ufukta yurt dışından somut fikirler bulunduğunu kulüplere doğruladı. Ancak Serie A Ligi'ne fiilen herhangi bir teklif sunulmadığı için, San Siro seçeneği masada kalmaya devam ediyor.


  • Suudi Arabistan'da olmayacak ve 4 takımlı formatta da oynanmayacak.

    Kesin olarak bilinen şey, Süper Kupa'nın nerede oynanmayacağı. Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmalarda zaten beş organizasyondan ikisinin seçilmeme opsiyonu ve 4 takımlı formatın uygulanmaması seçeneği öngörülmüştü.

    2026 sezonu için Serie A ve Riyad yönetimi ara verme kararı aldı ve bunun sonucunda, Lig Konseyi tarafından klasik bir Süper Kupa seçeneğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı: tek maçlık final.

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  • Yurt dışındaki fikirler

    Tek bir maçı taşımak ve organize etmek, son anda bile, daha kolaydır ancak zamanın giderek daraldığı da açık. Son günlerde, Fas'ta (spora yatırım yapan, Afrika Kupası'na ev sahipliği yapanlar gibi son teknoloji statlara sahip olan ve 2030 Dünya Kupası'nı İspanya ile Portekiz'le birlikte düzenleyecek ülke) ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (Dünya Kupası'nı ise henüz tamamlamış olan) bulunan bazı muhatapların bilgi talebi üzerinden şekillenen iki fikir öne çıktı; her iki durumda da maçı Avrupa'daki seyirci için de uygun bir zaman diliminde oynatacak saat aralığı mevcut olurdu.

  • Kurallar San Siro diyor

    Yurt dışı planları hayata geçmezse Serie A, resmi talimatta açıkça belirtilen formata dönecek. Farklı bir karar alınmadığı sürece İtalya Süper Kupası'nın normal şartlarda, bir önceki sezonu İtalya şampiyonu olarak tamamlayan kulübün stadında oynanması gerekiyor.

    2026 özelinde belirlenen stat Inter'in stadı oldu (üstelik Inter, İtalya Kupası'nı da kazanarak kupa finalini kaybeden takımı da organizasyona taşıdı; yani Lazio'yu) ve bu nedenle günler geçtikçe ve son tarihe yaklaşıldıkça Milano'daki Giuseppe Meazza (San Siro) seçeneği giderek daha fazla güç kazanıyor.

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  • Devasa gişe gelirleri yok

    Suudi Arabistan'la anlaşma olmadığı ve başka ülkeler ile diğer lokasyonlarla bir anlaşma olup olmayacağının netleşmesi beklendiği için, 2026'daki bu organizasyonla ilgili kesin olan şey, kulüpler için gelirin Arap edisyonlarındaki toplam 21 milyon euroluk dev ödüllere ve özellikle geçen yılki organizasyona kıyasla daha düşük olacağıdır (şampiyon Napoli için 9,5 milyon, ikinci Bologna için 6,7 milyon ve yarı finalde elenen Inter ile Milan için 2,4 milyon).

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