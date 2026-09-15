2026 İtalya Süper Kupası'nın geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor. Inter ve Lazio, kesin olarak katılmaya hak kazanan iki takım, maçın 22 ya da 23 Aralık 2026'da oynanacağının netleşmesiyle "ne zaman" sorusunun yanıtını şimdiden biliyor. Ancak "nerede" oynanacağı konusunda belirsizlik hâlâ sürüyor.

Bugün Milano'da gerçekleştirilen lig genel kurulu, ufukta yurt dışından somut fikirler bulunduğunu kulüplere doğruladı. Ancak Serie A Ligi'ne fiilen herhangi bir teklif sunulmadığı için, San Siro seçeneği masada kalmaya devam ediyor.



