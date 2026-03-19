Nerede kalmıştık? Bu, Ağustos ayında Milano'ya transfer olmaya çok yakın görünen Roma'nın orta saha oyuncusu Manu Kone'ye yönelik Inter'in yeni yaklaşımı olabilir. Lookman transferindeki hayal kırıklığını kabullenmek zorunda kaldıktan sonra, Viale della Liberazione'da Fransız oyuncu için kararlı adımlar atmaya karar vermişlerdi; zira oyuncudan çoktan onay almışlardı. Her şey imzaya hazır gibi görünürken, Giallorossi kulübü bitiş çizgisine ulaşmadan önce aniden fren yaptı. Taraftarların baskısı çok güçlüydü, çevredeki ortam böyle bir transferin ertelenmesini öneriyordu ve Lookman'ın ardından Inter, yazın ikinci büyük transferini de kaçırmış oldu.
Inter, Koné hayalinden asla vazgeçmedi: Yaz aylarında neler olacak?
ASLA VAZGEÇMEDİĞİM HAYAL
Daha sonra Atlético Madrid'e transfer olan Lookman'ın aksine, Koné konusu Inter tarafından hiçbir zaman kesin olarak rafa kaldırılmadı; tabii ki bu oyuncuya duyulan saygı çok büyük olduğu için. İşte bu nedenle Nerazzurri, önümüzdeki yaz Roma'nın satış yapmak zorunda kalabileceği bir durumla karşı karşıya kalması ihtimaline karşı yarışta kalmak amacıyla son aylarda kapıyı her zaman açık tuttu. Inter'in teknik direktörü Cristian Chivu bile, Haziran ayında Mkhitaryan (sözleşmesi sona eriyor), Calhanoglu (Galatasaray?), Frattesi ve Diouf (hala projede mi?) gibi birçok oyuncunun ayrılabileceği Inter kadrosunda bu oyuncunun ne kadar faydalı olacağı konusunda fikrini hiç değiştirmedi.
DÜNYA ÇAPINDA BİR TEHLİKE
Manu Koné, takıma yeni bir boyuta doğru ilerlemesini sağlayacak unsurları kazandıran türden bir oyuncu. Sorun şu ki, tam da bu nedenle Roma onu en az 40 milyon euro değerinde görüyor. Yaz aylarında gerçekleştirmeleri gereken birçok transfer işlemi olan Nerazzurri için bu meblağı bulmak kolay olmayacak. Koné, büyük bir dönüşüm geçirme riski taşıyan bir kadroya önemli temeller atmak için ihtiyaç duyulan isimdir, ancak transfer piyasası açıldığında Inter'in başkentte doğru teklifi sunma şansı pek olmayacaktır. Ayrıca Dünya Kupası da var; bu turnuva Koné'nin değerini daha da artırabilir ve Inter'den çok daha güçlü kulüplerin ona yaklaşmasına neden olabilir. Dolayısıyla, takdir ve sürekli ilgi bir yana, Kone-Inter meselesi bugünkü durumda, Inter'in bu oyuncuya giden yolun önü açık olmayacağının bilinciyle ve gereken özenle ele alınmalıdır.