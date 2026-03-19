Inter, Koné hayalinden asla vazgeçmedi: Yaz aylarında neler olacak?

Manu Koné, takıma yeni bir boyuta doğru ilerlemesini sağlayacak unsurları kazandıran türden bir oyuncu. Sorun şu ki, tam da bu nedenle Roma onu en az 40 milyon euro değerinde görüyor. Yaz aylarında gerçekleştirmeleri gereken birçok transfer işlemi olan Nerazzurri için bu meblağı bulmak kolay olmayacak. Koné, büyük bir dönüşüm geçirme riski taşıyan bir kadroya önemli temeller atmak için ihtiyaç duyulan isimdir, ancak transfer piyasası açıldığında Inter'in başkentte doğru teklifi sunma şansı pek olmayacaktır. Ayrıca Dünya Kupası da var; bu turnuva Koné'nin değerini daha da artırabilir ve Inter'den çok daha güçlü kulüplerin ona yaklaşmasına neden olabilir. Dolayısıyla, takdir ve sürekli ilgi bir yana, Kone-Inter meselesi bugünkü durumda, Inter'in bu oyuncuya giden yolun önü açık olmayacağının bilinciyle ve gereken özenle ele alınmalıdır.