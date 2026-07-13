Anan Khalaili’yi Inter’e getirecek olan transfer görüşmelerinin artık suya düştüğünün resmi olarak teyit edilmesinin ardından, en azından şimdilik Union St. Gilloise’dekalacak olan kanat oyuncusundan ilk açıklamalar geldi.
Inter’in kamp açılışında düzenlenen basın toplantısında başkan Marotta, Khalaili’nin Nerazzurri’nin yeni oyuncusu olmayacağını açıkladı. Oyuncu ve kulüple anlaşmaya varılmış olmasına rağmen, CONI’de yapılan resmi sağlık muayeneleri sırasında tespit edilen bazı kalp sorunları nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Bu nedenle İsrailli oyuncu Belçika kulübünde kalacak ve Chivu’nun takımı onun yerine geçecek bir oyuncu bulmak zorunda kalacak.