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Grafica Calciomercato Khalaili Inter 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Simone Gervasio

Çeviri:

Inter, Khalaili transferi suya düştü: "Nefret ettiğiniz şey aslında iyi olabilir." Ve arkadaşı: “Sana nazar değdi”

Inter
Transfers
Serie A
A. Khalaili

Anan Khalaili’yi Inter’e getirecek olan transfer görüşmelerinin artık suya düştüğünün resmi olarak teyit edilmesinin ardından, en azından şimdilik Union St. Gilloise’dekalacak olan kanat oyuncusundan ilk açıklamalar geldi.


Inter’in kamp açılışında düzenlenen basın toplantısında başkan Marotta, Khalaili’nin Nerazzurri’nin yeni oyuncusu olmayacağını açıkladı. Oyuncu ve kulüple anlaşmaya varılmış olmasına rağmen, CONI’de yapılan resmi sağlık muayeneleri sırasında tespit edilen bazı kalp sorunları nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Bu nedenle İsrailli oyuncu Belçika kulübünde kalacak ve Chivu’nun takımı onun yerine geçecek bir oyuncu bulmak zorunda kalacak.

  • Marotta’nın açıklamalarından birkaç dakika sonra, transferini daha başlangıçta suya düşüren sporcu uygunluk şartını yerine getirememesi konusunda sosyal medyada şu yorumu yapan kanat oyuncusundan da bir açıklama geldi:


    "Belki de bir şeyden nefret ediyorsunuz, oysa o sizin için iyi olabilir; belki de bir şeyi seviyorsunuz, oysa o sizin için kötü olabilir. Tanrı'ya şükürler olsun."


    2004 doğumlu oyuncunun yaşadığı zorlu dönemi yansıtan başka sözler de, bir arkadaşı olan müzisyen Eyad Tannous tarafından yazıldı ve FcInter1908'in aktardığına göre, oyuncu da bu sözleri paylaştı.


    Khalaili’nin arkadaşı şöyle yazıyor: “Hiç nazara inanmazdım ama olanlardan sonra… artık inanıyorum. Sen sadece bizim arkadaşımız ve sevdiğimiz biri değilsin: sen bizim kardeşimiz ve gerçek şampiyonumuzsun. Kardeşim Anan… sen hiçbir rüzgârın sarsamayacağı bir dağsın. Tanrı sana güç versin ve seni korusun. Her zaman olduğu gibi bizi gururlandırmaya devam et. Belki şu anda bundan nefret ediyorsun ama bu senin için iyi bir şey olacak."

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