Marotta’nın açıklamalarından birkaç dakika sonra, transferini daha başlangıçta suya düşüren sporcu uygunluk şartını yerine getirememesi konusunda sosyal medyada şu yorumu yapan kanat oyuncusundan da bir açıklama geldi:





"Belki de bir şeyden nefret ediyorsunuz, oysa o sizin için iyi olabilir; belki de bir şeyi seviyorsunuz, oysa o sizin için kötü olabilir. Tanrı'ya şükürler olsun."





2004 doğumlu oyuncunun yaşadığı zorlu dönemi yansıtan başka sözler de, bir arkadaşı olan müzisyen Eyad Tannous tarafından yazıldı ve FcInter1908'in aktardığına göre, oyuncu da bu sözleri paylaştı.





Khalaili’nin arkadaşı şöyle yazıyor: “Hiç nazara inanmazdım ama olanlardan sonra… artık inanıyorum. Sen sadece bizim arkadaşımız ve sevdiğimiz biri değilsin: sen bizim kardeşimiz ve gerçek şampiyonumuzsun. Kardeşim Anan… sen hiçbir rüzgârın sarsamayacağı bir dağsın. Tanrı sana güç versin ve seni korusun. Her zaman olduğu gibi bizi gururlandırmaya devam et. Belki şu anda bundan nefret ediyorsun ama bu senin için iyi bir şey olacak."