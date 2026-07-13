Cristian Chivu’nun İtalya şampiyonu Inter’in, 2026/2027 sezonuna başlamak üzere Appiano Gentile antrenman tesislerine geri döneceği saatlerde, Nerazzurri kulübü muhtemelen yeni transfer Anan Khalaili’nin geçmesi gereken ek sağlık muayenelerinin nihai sonucunu öğrenecek. CONI Spor Hekimliği Enstitüsü’nden spor uygunluğu konusunda yeşil ışık yakılmazsa, sportif direktör Piero Ausilio derhal yeni bir sayfa açmak ve Real Madrid’e transfer olan Denzel Dumfries’in sağ kanadındaki yerini dolduracak bir yedek bulmak için B planını devreye sokmak zorunda kalacak.
Çeviri:
Inter, Khalaili transferi gerçekleşmezse, Strasbourg’dan Guela Doué en çok tercih edilen alternatif. Milan’ın da transfer hedeflerinden biriydi; piyasa değeri konusunda ne gibi bilgiler sızıyor?
DUYGULAR
La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Khalaili’nin yeni test sonuçlarına ilişkin kesin ve nihai bir yanıt yarın bile gelse de, Inter kulübünde bu konuyla ilgili büyük bir iyimserlik hakim değil; İsrailli futbolcunun Belçika’ya geri dönmek, Union St. Gilloise’nin emrine girmek – bu durumda kulüp 25 milyon avro artı primlerden oluşan bir geliri kaçırmış olacak – ve belki de oynamaya izin alabileceği başka bir ligde transfer olmak gibi seçenekleri değerlendirerek gelecek planlarını gözden geçirmek zorunda kalacağı belirtiliyor.
SPOR UYGUNLUĞU: İTALYA’DA NASIL İŞLER VE NEDEN KHALAILI’NİN INTER’E TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEYEBİLİR?
B PLANI
Inter’in Chivu’ya sağ kanatta yeni bir oyuncu kazandırmak için değerlendirdiği çeşitli alternatif seçenekler arasında – Acerbi, Darmian ve de Vrij’in ayrılmasıyla oluşan boşluğu dolduracak iki stoper transferi kadar öncelikli olan – en çok ilgi çeken ve en geniş destek gören seçenek, Guela Doué’ye yönelen yol. Strasbourg’da forma giyen ve Fildişi Sahili milli takımıyla Dünya Kupası’nda deneyim kazanan 2002 doğumlu kanat oyuncusu, kanadı büyük bir dinamizmle kapatma ve farklı özelliklere sahip olsa da Khalaili gibi bir oyuncunun sağlayacağı güvenilirliği garanti etme yeteneği nedeniyle İtalya şampiyonunun taktik projesine uygun görülüyor. Belki teknik ve hücum açısından biraz daha geride olsa da, topun kendilerinde olmadığı durumlarda daha fazla katkı sağlama eğilimindedir. Kardeşi Desiré gibi Rennes’in altyapısında yetişen oyuncu, 2024 yazında Alsas’a transfer oldu ve o zamandan bu yana 68 maça çıkarak 3 gol kaydetti.
MERKEZ SAVUNMA OYUNCUSU, STONES İÇİN YENİ TEMASLAR
STRASBOURG BOTTEGA CARA
Eğer Inter, önümüzdeki saatler içinde Khalaili için kapı kesin olarak kapanırsa Guela Doué’ye güçlü bir şekilde yönelmek konusunda son derece kararlıysa, en büyük engel Strasbourg olacaktır. Fransız kulübü, Chelsea ile aynı sahiplik grubu olan BlueCo tarafından yönetiliyor ve bu grup, özellikle en yetenekli oyuncularında indirim yapmaya pek yanaşmıyor. Bu durumu en iyi bilenlerden biri, 2025 yazında Doué ile görüşmeler yapmış ancak daha uygun fiyatlı bir hedef olan Athekame'yi tercih etmiş olan Milan ya da son günlerde Portekizli kanat oyuncusu Diego Moreira'ya göz dikmiş olan Roma'dır. Strasbourg, Guela Doué için 50 milyon avroya yakın bir değer biçiyor; Inter’in pazarlığı başlatabilmek için en az 40 milyon avroya kadar çıkması gerekecek.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun