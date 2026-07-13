Inter, Khalaili transferi gerçekleşmezse, Strasbourg’dan Guela Doué en çok tercih edilen alternatif. Milan’ın da transfer hedeflerinden biriydi; piyasa değeri konusunda ne gibi bilgiler sızıyor?

Eğer Inter, önümüzdeki saatler içinde Khalaili için kapı kesin olarak kapanırsa Guela Doué’ye güçlü bir şekilde yönelmek konusunda son derece kararlıysa, en büyük engel Strasbourg olacaktır. Fransız kulübü, Chelsea ile aynı sahiplik grubu olan BlueCo tarafından yönetiliyor ve bu grup, özellikle en yetenekli oyuncularında indirim yapmaya pek yanaşmıyor. Bu durumu en iyi bilenlerden biri, 2025 yazında Doué ile görüşmeler yapmış ancak daha uygun fiyatlı bir hedef olan Athekame'yi tercih etmiş olan Milan ya da son günlerde Portekizli kanat oyuncusu Diego Moreira'ya göz dikmiş olan Roma'dır. Strasbourg, Guela Doué için 50 milyon avroya yakın bir değer biçiyor; Inter’in pazarlığı başlatabilmek için en az 40 milyon avroya kadar çıkması gerekecek.