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Inter, Khalaili’nin sağlık muayeneleri: CONI’den ek incelemeler talep edildi, kayıt askıya alındı ve transfer belirsizliğe düştü

Inter

Pazartesi ile Salı arasında yeni özel testler yapılacak: o zamana kadar onunla sözleşme imzalamak mümkün olmayacak.

Inter’de Anan Khalaili’nin transferinde bir aksaklık yaşandı. Union Saint Gilloise’den 25 milyon avro artı prim karşılığında transfer edilen yeni Nerazzurri kanat oyuncusunun transferi şimdilik resmiyet kazanamayacak: Gazzetta dello Sport’a göre, CONI, tıbbi muayenelerin ardından yeni özel testler talep etti; bu testler hafta başında, pazartesi veya salı günü yapılacak.


  • KONU HAKKINDA DAHA AYRINTILI BİLGİ İSTENİYOR

    Dolayısıyla herhangi bir duyuru yapılmayacak, çünkü şu anda İsrailli oyuncuyu kadroya kaydetmek mümkün değil: 2004 doğumlu oyuncu, dün Milano’da Serie A’ya resmi transferi öncesinde gerekli olan spor uygunluk muayenelerine girdi, ancak CONI Spor Hekimliği Enstitüsü daha ayrıntılı bir inceleme talep etti.

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  • INTER BEKLİYOR

    Inter, CONI tarafından gerekli görülen bu ayrıntılı incelemeleri yakından takip edecek ve ancak yeni muayeneler tamamlandıktan sonra, bu duraklamanın sadece geçici olup olmadığı anlaşıldığında, sezon başına 2,2 milyonluk beş yıllık bir sözleşme imzalayan Khalaili ile ilgili nihai bir karar verilebilecek.

  • ŞİMDİ NE OLACAK?

    Ek tıbbi muayeneler sporcu uygunluğuyla ilgilidir, Inter’in sağlık ekibinin değerlendirmeleriyle değil: dolayısıyla Inter, transferin sonucunun bağlı olacağı CONI’nin kararını beklemekten başka bir seçeneği yoktur

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