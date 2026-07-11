Inter, Khalaili’nin sağlık muayeneleri: CONI’den ek incelemeler talep edildi, kayıt askıya alındı ve transfer belirsizliğe düştü

Inter, CONI tarafından gerekli görülen bu ayrıntılı incelemeleri yakından takip edecek ve ancak yeni muayeneler tamamlandıktan sonra, bu duraklamanın sadece geçici olup olmadığı anlaşıldığında, sezon başına 2,2 milyonluk beş yıllık bir sözleşme imzalayan Khalaili ile ilgili nihai bir karar verilebilecek.