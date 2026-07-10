Anan Khalaili, Inter’in yeni oyuncusu olacak. Kanat oyuncusu, Union Saint-Gilloise’den ayrılıp Nerazzurri’ye katılmaya hazır; Real Madrid’e transfer olan Denzel Dumfries’in yerini alacak. İsrailli oyuncuyu Milano’ya getiren transfer görüşmeleri (2004 doğumlu oyuncu için 25 milyon avro, beş yıllık sözleşme ve sezon başına 1,8 milyon avro maaş) hakkında, babası Majdi Khalaili çeşitli medya kuruluşlarına açıklamalarda bulundu. Aşağıda, İsrail gazetesi Haaretz’e verdiği demeç yer almaktadır.
Çeviri:
Inter, Khalaili’nin babası: “Onun hayali Liverpool. Barcelona onu çağırsa bile Anfield’ı seçerdi. Yedek kulübesinde oturmayacak; Chivu’nun kadrosunda o pozisyonda onun seviyesinde kimse yok.”
"USG kabul etti, cumartesi günü imzalamaya gitmeliyiz. Ben uçağa binmeyeceğim, menajeri onunla birlikte uçacak. Anan biraz heyecanlı ama durumu iyi. Değerini kanıtlamak için bir fırsat daha yakaladı. Çok heyecanlıyız, hâlâ bunun gerçekleştiğine inanamıyoruz. Bu sıradan bir transfer değil, çılgınca bir şey. Kulüp, para ve yaş açısından İsrail futbol tarihinin en büyük transferi. Bunun olacağını biliyordum, ama 22 yaşında Inter’e gideceğini düşünmemiştim."
"Palestra Chelsea’ye gittikten sonra, o andan itibaren Anan, Inter’in birinci, ikinci ve üçüncü adayıydı. Başka isim yoktu. Onu ne pahasına olursa olsun istiyorlardı. Anan her zaman bu seviyelere ait olduğuna inandı, ama onun için iş burada bitmedi. Daha fazlasını yapabileceğine inanıyor. Onun hayali Liverpool. Barcelona onu çağırsa bile Liverpool’u seçerdi. Meazza’da daha fazla seyirci olsa da Anfield’da oynamak istiyor. Inter’de işleri kolay olmayacak. Avrupa’nın en iyi takımlarından biri, son yıllarda iki kez Şampiyonlar Ligi finaline çıktı ve dünyanın en iyi sekiz takımı arasında yer alıyor. Büyük bir baskı olacak, ama bir futbolcu bununla başa çıkmayı bilmeli. Ona inanıyorum, oğluma inanıyorum.”
Radio Haifa’da şunları ekledi:
“Çok heyecan verici. Hayatımda ilk kez beni ağlattı. Zorlu ve karmaşık bir pazarlık süreciydi, her gün saatler süren toplantılar vardı. Anlaşma neredeyse bozulacak gibi göründüğünde, artık inanamıyordum. Ama şimdi benden daha mutlu kimse yok. Her şey onun çocukluğunda başladı: evden, okuldan, insanlara saygı duymaktan ve iyi bir insan olmaktan. Futbol açısından Tanrı’nın dokunduğu bir çocuk. Babası ona yolunu çizdi: çalış, çalış, çalış. Ona hep şunu söyledim: ‘Konuşma, çalış’”.
“Onu isteyen pek çok takım vardı ve bu da transferi zorlaştırdı. Her seferinde yeni bir kulüp devreye giriyordu ve bu da fiyatı yükseltiyordu. Ipswich, Inter’den daha fazla, 30 milyon euro ödemek istiyordu. Baskının en yoğun olduğu anda biraz kargaşa yaşandı ve Anan, kendi pozisyonunda ısrar ederek bazı sorunlar yarattı: Başka teklifler sunmanın anlamsız olduğunu, çünkü sadece Inter’de oynayacağını söyledi. Inter onu istedi ve ona büyük bir inançla destek verdi. Teknik direktör onunla telefonda konuştu ve şöyle dedi: ‘Merak etme, sen sadece burada oynayacaksın.’ Bu kadar yüksek bir bedel ödenen bir oyuncu, yedek kulübesinde oturması için transfer edilmez. O pozisyonda onunla rekabet edebilecek, onun seviyesinde birinin olduğunu sanmıyorum.”
“Millitakım mı? Bu onun hayali. Dünya Kupası’nda oynamayı çok istiyor, umarım büyük bir turnuvaya katılmaya hak kazanırız. Milli takım her şeyden önce gelir: Beş dakika da olsa, daha fazla da olsa, ne gerekiyorsa yapacaktır. Anan günlük hayatta inanılmaz derecede sakin biridir. Öte yandan, sahada ise tam bir boğa gibidir.”
Daha önce, 103FM'de, oğlunun Inter'e transferine yol açan son heyecanlı saatleri anlatmıştı.
"Son iki üç hafta içinde yaşadıklarımız gerçeküstüydü ve hiç de kolay değildi. Bu çocuğun nasıl bir yapısı var bilmiyorum: Hiç bu kadar sakin birini görmemiştim. Anlaşma tamamlandıktan sonra onu aradım, o sırada uyuyordu. Anlaşmanın tamamlandığını söyledim, o da bana 'Gerçekten mi? Vay canına' diye cevap verdi. Farklı kulüplerden çok sayıda teklif geldi: Newcastle, Crystal Palace, Ipswich – ki bu kulüp 30 milyon avro teklif etmişti – ayrıca Cagliari, Atalanta ve Napoli. İlk resmi teklif Napoli’den geldi, ancak bu teklif Belçikalı kulübün maddi taleplerinden çok uzaktı. Anan’dan önce, Saint-Gilloise’nin satın aldığı en pahalı oyuncu için 4 milyon euro ödenmişti. Onlar onu transfer etmek için 7,5 milyon euro yatırdı ve şimdi o, kulüp tarihindeki en yüksek bedelle satılan oyuncu oldu.”
"Korkunç bir hafta geçirdik. Anan neredeyse bazı antrenmanları kaçıracaktı ve transfer görüşmeleri neredeyse suya düşüyordu. Cristian Chivu, Miami’den doğrudan onunla konuşarak, onu kişisel olarak aramayı göze aldı ve o pozisyon için ilk tercihi olacağını söyledi. Inter’i ona kararlı bir şekilde yatırım yapmaya ikna eden şey, Şampiyonlar Ligi’ndeki istatistikleriydi. Belçika’da performansında çok istikrarlıydı. Bunun kariyerindeki son büyük transfer olmayacağına eminim. Gücü ve agresifliği, onu bu noktaya getiren niteliklerdir."
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