Inter, Khalaili’nin babası: “Onun hayali Liverpool. Barcelona onu çağırsa bile Anfield’ı seçerdi. Yedek kulübesinde oturmayacak; Chivu’nun kadrosunda o pozisyonda onun seviyesinde kimse yok.”

Radio Haifa’da şunları ekledi:





“Çok heyecan verici. Hayatımda ilk kez beni ağlattı. Zorlu ve karmaşık bir pazarlık süreciydi, her gün saatler süren toplantılar vardı. Anlaşma neredeyse bozulacak gibi göründüğünde, artık inanamıyordum. Ama şimdi benden daha mutlu kimse yok. Her şey onun çocukluğunda başladı: evden, okuldan, insanlara saygı duymaktan ve iyi bir insan olmaktan. Futbol açısından Tanrı’nın dokunduğu bir çocuk. Babası ona yolunu çizdi: çalış, çalış, çalış. Ona hep şunu söyledim: ‘Konuşma, çalış’”.





“Onu isteyen pek çok takım vardı ve bu da transferi zorlaştırdı. Her seferinde yeni bir kulüp devreye giriyordu ve bu da fiyatı yükseltiyordu. Ipswich, Inter’den daha fazla, 30 milyon euro ödemek istiyordu. Baskının en yoğun olduğu anda biraz kargaşa yaşandı ve Anan, kendi pozisyonunda ısrar ederek bazı sorunlar yarattı: Başka teklifler sunmanın anlamsız olduğunu, çünkü sadece Inter’de oynayacağını söyledi. Inter onu istedi ve ona büyük bir inançla destek verdi. Teknik direktör onunla telefonda konuştu ve şöyle dedi: ‘Merak etme, sen sadece burada oynayacaksın.’ Bu kadar yüksek bir bedel ödenen bir oyuncu, yedek kulübesinde oturması için transfer edilmez. O pozisyonda onunla rekabet edebilecek, onun seviyesinde birinin olduğunu sanmıyorum.”





“Millitakım mı? Bu onun hayali. Dünya Kupası’nda oynamayı çok istiyor, umarım büyük bir turnuvaya katılmaya hak kazanırız. Milli takım her şeyden önce gelir: Beş dakika da olsa, daha fazla da olsa, ne gerekiyorsa yapacaktır. Anan günlük hayatta inanılmaz derecede sakin biridir. Öte yandan, sahada ise tam bir boğa gibidir.”