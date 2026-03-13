Adaylık gerekçesinde, 14 Şubat'taki Inter-Juventus maçında Bastoni ile Juventus'un savunma oyuncusu Pierre Kalulu arasında yaşanan olay da yer alıyor. Nerazzurri oyuncusu, Kalulu ile teması simüle ettiği ve Bastoni'nin simülasyonu nedeniyle çift sarı kartla oyundan atılan Kalulu'nun atılmasını sevinçle karşıladığı için eleştirilmiş ve Lecce, Como ve Milan deplasman maçlarında yuhalanmıştı. Federico Romani'ye göre Bastoni, "hatasını kamuoyuna itiraf ederek sorumluluğu üstlendi", bu hareket "beklenmedik ve nadir görülen bir davranış olup, oyuna, rakiplere ve taraftarlara duyduğu saygıyı gösteriyor".

Romani ve Bussolati ayrıca, benzer olayların futbolda sık sık yaşandığını ancak aynı medya yankısını uyandırmadığını belirtiyor ve "Bastoni'nin tepkisinin, bir hatayı sorumluluk ve büyüme fırsatına nasıl dönüştürebileceğinin olumlu bir örneği olduğunu" vurguluyor.