Inter ve İtalya Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Alessandro Bastoni, saha içinde ve dışında sergilediği sportif başarı ve tutumu nedeniyle Lombardiya Bölgesi'nin en üst düzey ödülü olan Rosa Camuna Ödülü'ne aday gösterildi.
Öneri, Lombardiya Bölge Konseyi Başkanı Federico Romani (Fratelli d’Italia) tarafından sunuldu ve Palazzo Pirelli Inter Kulübü Başkanı olan Bölge Konseyi Üyesi Pietro Bussolati (Partito Democratico) tarafından desteklenerek imzalandı. Romani ve Bussolati’ye göre, bu adaylık, futbolcunun Lombardiya sporundaki sembolik rolünü ve hatasını kamuoyuna açıkça kabul ederek gösterdiği olgunluğu takdir ediyor.