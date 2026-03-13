Goal.com
Inter-Juventus maçındaki simülasyonun ardından Lombardiya Bölgesi Rosa Camuna Ödülü'ne aday gösterilen Bastoni: "Hatayı kabul etme olgunluğu"

Inter ve milli takımın savunma oyuncusu, Inter-Juventus maçındaki olayın ardından sporcu ruhu ve sorumluluk bilincinden bahsederek Lombardiya’nın en üst düzey onur ödülüne aday gösterildi

Inter ve İtalya Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Alessandro Bastoni, saha içinde ve dışında sergilediği sportif başarı ve tutumu nedeniyle Lombardiya Bölgesi'nin en üst düzey ödülü olan Rosa Camuna Ödülü'ne aday gösterildi.

Öneri, Lombardiya Bölge Konseyi Başkanı Federico Romani (Fratelli d’Italia) tarafından sunuldu ve Palazzo Pirelli Inter Kulübü Başkanı olan Bölge Konseyi Üyesi Pietro Bussolati (Partito Democratico) tarafından desteklenerek imzalandı. Romani ve Bussolati’ye göre, bu adaylık, futbolcunun Lombardiya sporundaki sembolik rolünü ve hatasını kamuoyuna açıkça kabul ederek gösterdiği olgunluğu takdir ediyor.

  • BÖLGE KONSEYİ'NDEN İKİ PARTİLİ ADAY

    Adaylığı resmileştiren Bölge Konseyi Başkanı Federico Romani, Alessandro Bastoni’yi “kariyeri boyunca sergilediği sportif başarıları, Lombardiya futbolunda üstlendiği sembolik rol ve en zor anlarda bile ciddiyet ve dürüstlükle başa çıkma becerisi” nedeniyle Rosa Camuna Ödülü’ne aday gösterdi.

    Romani ve Bussolati, Bastoni'nin "Lombardiya, İtalya ve Avrupa futbolunun en saygın ve tanınmış isimlerinden biri" olduğunu vurguluyor. İki bölge temsilcisinin görüşüne göre, savunma oyuncusu Inter ve Milli Takım formasıyla teknik niteliklerini, kişiliğini ve sorumluluk duygusunu kanıtlayarak saha içinde ve dışında bir referans noktası haline geldi.

  • BASTONI-KALULU OLAYI VE INTER-JUVENTUS MAÇINDAKİ SAHTE FAUL

    Adaylık gerekçesinde, 14 Şubat'taki Inter-Juventus maçında Bastoni ile Juventus'un savunma oyuncusu Pierre Kalulu arasında yaşanan olay da yer alıyor. Nerazzurri oyuncusu, Kalulu ile teması simüle ettiği ve Bastoni'nin simülasyonu nedeniyle çift sarı kartla oyundan atılan Kalulu'nun atılmasını sevinçle karşıladığı için eleştirilmiş ve Lecce, Como ve Milan deplasman maçlarında yuhalanmıştı. Federico Romani'ye göre Bastoni, "hatasını kamuoyuna itiraf ederek sorumluluğu üstlendi", bu hareket "beklenmedik ve nadir görülen bir davranış olup, oyuna, rakiplere ve taraftarlara duyduğu saygıyı gösteriyor".

    Romani ve Bussolati ayrıca, benzer olayların futbolda sık sık yaşandığını ancak aynı medya yankısını uyandırmadığını belirtiyor ve "Bastoni'nin tepkisinin, bir hatayı sorumluluk ve büyüme fırsatına nasıl dönüştürebileceğinin olumlu bir örneği olduğunu" vurguluyor.

  • ROSA CAMUNA ÖDÜLÜ NEDİR?

    1996 yılında Lombardiya Bölgesi tarafından kurulan Rosa Camuna Ödülü, mükemmellik ve toplumsal bağlılık alanlarında bölgenin en üst düzey ödülüdür. Bu ödül, çalışkanlıkları, yaratıcılıkları ve Lombardiya’nın ekonomik, sosyal, kültürel veya sportif kalkınmasına yaptıkları katkılarla öne çıkan kişilere, işletmelere veya derneklere verilmektedir.

    Başlangıçta kadınların durumunun ve fırsat eşitliğinin geliştirilmesine katkıda bulunan beş kadına verilmek üzere tasarlanmış olsa da, 2014 yılında yönetmelik daha geniş bir aday kitlesini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bugün ödül, her yıl en fazla beş kişiye verilebilmektedir. Ödül töreni, 1176'daki Legnano Savaşı'nı anmak için 2013 yılında kurulan Lombardiya Bayramı sırasında, 29 Mayıs'ta gerçekleştirilmektedir. Bu savaşta Lombardiya Birliği, Federico Barbarossa'nın komutasındaki imparatorluk ordusunu yenilgiye uğratmıştı.

