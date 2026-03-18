Inter'in yıldızı, eşini Arjantin'in dev kulübüne dönmeye 'ikna etmeye' çalışırken, Lautaro Martinez memleketine dönüşle ilgili 'hayalini' açıkladı

2029 yazına kadar Inter ile sözleşmesi bulunan oyuncu, İtalyan deviyle ilgili yakın geleceğine de değinerek Nerazzurri’ye olan bağlılığını vurguladı. Martinez şöyle konuştu: "Inter ile olan sözleşmemde hâlâ üç yıl var. Uzun süre üst düzey futbolda kalmak istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum ve hala gencim, ancak gelecekte çocuklarımla Racing taraftarlarının bana duyduğu sevgiyi paylaşmak istiyorum."

Ayrıca, Racing Club'ın şu anki başkanı ve Inter ile tarihi üçlü kupayı kazanan efsanevi isim Diego Milito ile olan ilişkisine de sıcak sözlerle değindi. Lautaro şunları söyledi: "Milito mu? Onunla her hafta konuşuyorum; kariyerimin başlarında bile her zaman yanımda oldu. Sakatlandıktan sonra bana mesaj attı ve pek iyi gitmeyen Racing hakkında konuştuk, ama ben de ona kulübe destek mesajı gönderdim."