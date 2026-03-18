Getty Images Sport
Çeviri:
Inter'in yıldızı, eşini Arjantin'in dev kulübüne dönmeye 'ikna etmeye' çalışırken, Lautaro Martinez memleketine dönüşle ilgili 'hayalini' açıkladı
Arjantinli kökenlerinin çağrısı
Martinez, Arjantin kulübünde alt kademelerden yükselerek 62 maçta 27 gol attı ve 2018'de Inter'e yaptığı çok ses getiren transferinden önce taraftarların gözdesi haline geldi. 26 yaşındaki oyuncu, Serie A'nın en etkili golcülerinden biri olmaya devam ediyor. Tüm turnuvalarda 18 gol atıp 4 asist yapan Martinez, takımının Serie A'da rakibi AC Milan'a karşı 8 puanlık bir üstünlük sağlamasına yardımcı oldu. Albiceleste ve İtalya'daki bu üstün performansına rağmen, kökenleriyle olan bağı hala kopmaz bir şekilde devam ediyor.
Eşiyle yapılan bir "müzakere"
Ancak Arjantin'e dönüş, yalnızca oyuncunun spora olan isteğine bağlı değil. Racing Radio'ya verdiği röportajda Martinez, Milano'daki yaşamın ailesi için artık yerleşik bir düzen haline gelmiş olması nedeniyle, olası bir transatlantik transferi etkileyecek aile dinamikleri hakkında şakacı bir şekilde konuştu. Forvet, durumu açıkça dile getirdi: "Racing'e dönmek benim hayalim: Eşim ikna etmeye çalışıyorum ve o da beni destekliyor. Elbette bu birçok şeye bağlı, aileyle ilgili konulara ama aynı zamanda fiziksel olarak nasıl hissettiğime de. Ancak hayalim, en az bir yıllığına Racing'e dönmek, ne zaman olacağını bilmiyorum."
Çocuklarına yarış tutkusunu aşılamak
2029 yazına kadar Inter ile sözleşmesi bulunan oyuncu, İtalyan deviyle ilgili yakın geleceğine de değinerek Nerazzurri’ye olan bağlılığını vurguladı. Martinez şöyle konuştu: "Inter ile olan sözleşmemde hâlâ üç yıl var. Uzun süre üst düzey futbolda kalmak istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum ve hala gencim, ancak gelecekte çocuklarımla Racing taraftarlarının bana duyduğu sevgiyi paylaşmak istiyorum."
Ayrıca, Racing Club'ın şu anki başkanı ve Inter ile tarihi üçlü kupayı kazanan efsanevi isim Diego Milito ile olan ilişkisine de sıcak sözlerle değindi. Lautaro şunları söyledi: "Milito mu? Onunla her hafta konuşuyorum; kariyerimin başlarında bile her zaman yanımda oldu. Sakatlandıktan sonra bana mesaj attı ve pek iyi gitmeyen Racing hakkında konuştuk, ama ben de ona kulübe destek mesajı gönderdim."
Dünya Kupası'nı oynayın ve geri dönün
Son olarak Lautaro, köklerine derin bir minnettarlık duyduğunu ifade ederek, kısa süre önce Racing'in antrenman merkezine yaptığı ziyaret sırasında teknik direktör Gustavo Costas ile görüştüğünü hatırlattı. Bu karşılaşma, onun geri dönüşüne yönelik beklentileri vurguladı: "Costas ile karşılaştım ve bana şöyle dedi: 'Burada kal, seni bekliyoruz, gelecek yıl geri dön, Dünya Kupası'nda oyna ve gel.' Geri dönme isteği her zaman var çünkü bugün yaptığım şeyi yapmamı onlar sağladı; bana çok yardımcı oldular."
Reklam