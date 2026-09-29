AFP
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Inter'in yıldızı Andy Diouf, Fransa formasıyla etkileyici bir performans sergilemesinin ardından bekteki beklenmedik rolü hakkında konuştu
Zidane, Inter'in yeteneğiyle denemeler yapıyor
Diouf, Belçika karşısında Fransa Milli Takımı formasıyla dikkat çekici bir ilk maç çıkardıktan sonra yayına bir halka daha ekledi. Daha önce ters kanat, destek forvet ve merkez orta saha olarak görev yapan Interli oyuncu, Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane tarafından sol bekte kullanıldı. Bu taktik değişiklik ani verilmiş bir karar değil, daha çok Zidane'ın oyuncunun dörtlü savunma sistemi içinde defansif roldeki kapasitesini test etme yönünde verdiği sözün yerine getirilmesiydi.
Deney hemen sonuç verdi; Diouf, Pierre Kalulu, Jeremy Jacquet ve Maxence Lacroix ile birlikte son derece rahat göründü. La Gazzetta dello Sport'a göre, ilk maçındaki istatistiksel veriler, uluslararası düzeyde savunmanın zorluklarına anında uyum sağlayan bir oyuncuya işaret ediyor. Dörtte dört ile kusursuz bir ikili mücadele başarısı yakaladı ve pas isabet oranı yüzde 95 oldu. Ayrıca hücuma katkısı da yüksek kaldı; son üçte 35 başarılı pas yaptı ve maç sırasında kritik önemde üç savunma uzaklaştırmasına imza attı.
- AFP
Mesleğin inceliklerini çalışarak öğrenmek
Diouf, taktik eğitimini ciddiye alıyor ve sahaya ülkesi için çıkmadan önce yeni sorumluluklarını analiz ederek zaman geçirdiğini kabul ediyor. Oyuncu, Belçika maçına hareketliliğine ve alan farkındalığına odaklanarak hazırlandığını açıkladı. Diouf, gazetecilere "Bu şekilde başlamış olmaktan mutluyum" dedi. "Takım arkadaşlarım bana yardımcı oldu. Pozisyon almamla ilgili videolar izledim. Zidane bana ileri çıkmamı ve kendi oyunumu oynamamı söyledi."
Hızlı uyumu, kariyerini yakından takip edenleri de şaşırtmadı. Como'nun orta saha oyuncusu ve vatandaşı Lucas da Cunha, başarılı geçiş karşısında şaşırmadığını ifade ederek, "Performansına şaşırmadım, onu iyi tanıyorum" dedi.
San Siro'da Chivu etkisi
Fransa formasıyla sergilediği performans bazı uluslararası gözlemcileri şaşırtmış olabilir, ancak bu dönüşümün tohumları San Siro'da Cristian Chivu'nun yönetiminde atıldı. Inter teknik direktörü, Diouf'un oyununu kanatta oynayacağı bir role uyacak şekilde yeniden şekillendirme arzusunu açıkça dile getiriyor. Temmuz 2026'da konuşan Chivu, oyuncuya yönelik taktik vizyonunu şu sözlerle açıkladı: "Onu bir kanat oyuncusuna dönüştürmek gibi çılgın bir fikrim var, bire bir durumlarda kaygısız bir tavrı ve kişiliği var."
- AFP
Çok yönlü Fransız için önce takım
Savunma hattındaki bireysel başarısına rağmen Diouf, sahadaki doğal eğilimleri konusunda ayakları yere basan bir yaklaşım sergiliyor. Kendi konfor alanının dışında oynadığının farkında, ancak takımın ortak yararı için kişisel tercihinden fedakârlık yapmaya hazır. Inter yıldızı mevcut durumu hakkında samimi konuşarak şunları söyledi: "Inter'de bile bana ait olmayan bir pozisyonda oynuyorum ama önemli olan takıma yardımcı olmak."
Bu özverili yaklaşımı, Fransa 2 Ekim'de İtalya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasına hazırlanırken onun daha fazla süre almasını muhtemelen sağlayacak.
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