Diouf, Belçika karşısında Fransa Milli Takımı formasıyla dikkat çekici bir ilk maç çıkardıktan sonra yayına bir halka daha ekledi. Daha önce ters kanat, destek forvet ve merkez orta saha olarak görev yapan Interli oyuncu, Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane tarafından sol bekte kullanıldı. Bu taktik değişiklik ani verilmiş bir karar değil, daha çok Zidane'ın oyuncunun dörtlü savunma sistemi içinde defansif roldeki kapasitesini test etme yönünde verdiği sözün yerine getirilmesiydi.

Deney hemen sonuç verdi; Diouf, Pierre Kalulu, Jeremy Jacquet ve Maxence Lacroix ile birlikte son derece rahat göründü. La Gazzetta dello Sport'a göre, ilk maçındaki istatistiksel veriler, uluslararası düzeyde savunmanın zorluklarına anında uyum sağlayan bir oyuncuya işaret ediyor. Dörtte dört ile kusursuz bir ikili mücadele başarısı yakaladı ve pas isabet oranı yüzde 95 oldu. Ayrıca hücuma katkısı da yüksek kaldı; son üçte 35 başarılı pas yaptı ve maç sırasında kritik önemde üç savunma uzaklaştırmasına imza attı.