Inter'in yeni sportif direktör yardımcısı resmen açıklandı: Simone Lo Schiavo kimdir?

Piero Ausilio'nun ayrılmasının ve eski yardımcısı Dario Baccin'in Inter'in yeni sportif direktörlüğüne yükselmesinin ardından, Baccin'in önceki görevi boş kalmıştı. Inter, bu pozisyona getireceği kişinin nasıl bir profile sahip olması gerektiğini uzun süredir değerlendiriyordu. Tam anlamıyla bir sportif direktörden ziyade altyapıya ve genç oyuncuların gelişimine yakın bir isim arayan kulübün tercihi sonunda Simone Lo Schiavo oldu.
Kulüp bugün de Lo Schiavo'yu yeni Director of Footall Development görevine getirerek kararı resmileştirdi.