24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-ITA-SERIEA-INTER-MONZAAFP
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Inter'in yeni sportif direktör yardımcısı resmen açıklandı: Simone Lo Schiavo kimdir?

Inter

Inter, transfer ekibine yapılan yeni takviyeyi resmen duyurdu.

Gelecek maçlar
INT

INT

Serie A

08 Kas 2026

COM

COM

Piero Ausilio'nun ayrılmasının ve eski yardımcısı Dario Baccin'in Inter'in yeni sportif direktörlüğüne yükselmesinin ardından, Baccin'in önceki görevi boş kalmıştı. Inter, bu pozisyona getireceği kişinin nasıl bir profile sahip olması gerektiğini uzun süredir değerlendiriyordu. Tam anlamıyla bir sportif direktörden ziyade altyapıya ve genç oyuncuların gelişimine yakın bir isim arayan kulübün tercihi sonunda Simone Lo Schiavo oldu.

Kulüp bugün de Lo Schiavo'yu yeni Director of Footall Development görevine getirerek kararı resmileştirdi.

  • RESMÎ AÇIKLAMA

    F.C. Internazionale Milano, Simone Lo Schiavo'nun kulübe katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyor. 5 Kasım 2026'da Inter'deki görevine resmen Futbol Geliştirme Direktörü olarak başlayan Lo Schiavo, doğrudan Futboldan Sorumlu Üst Düzey Yönetici Dario Baccin'e bağlı olarak çalışıyor.

  • Roma'dan Palermo'ya: Lo Schiavo'nun yöneticilik deneyimi

    Vibonese'deki ilk deneyiminin ardından Lo Schiavo, A.S. Roma'da önce Oyuncu İzleme Departmanı Direktörü, ardından Altyapı Teknik Koordinatörü olarak görev yaptı. Daha sonra U.S. Salernitana'da Oyuncu İzleme Sorumlusu olarak çalıştı ve ardından Palermo F.C.'nin oyuncu izleme departmanına katıldı.

  • Marotta'nın hoş geldin mesajı

    "Simone Lo Schiavo, bilgi birikimi ve büyük bir heyecanla kulübümüze katılıyor. Sportif departmandaki günlük çalışmalara katkısı çok değerli olacak. Kendisine hoş geldin diyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz." dedi Başkan ve CEO Giuseppe Marotta.

    Tüm kulüp, Lo Schiavo'ya hoş geldin diyor ve renklerimiz altında geçireceği dönemde kendisine başarılar diliyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
INT

INT

Serie A

08 Kas 2026

COM

COM