Inter'in yeni sportif direktör yardımcısı resmen açıklandı: Simone Lo Schiavo kimdir?

"Simone Lo Schiavo, bilgi birikimi ve büyük bir heyecanla kulübümüze katılıyor. Sportif departmandaki günlük çalışmalara katkısı çok değerli olacak. Kendisine hoş geldin diyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz." dedi Başkan ve CEO Giuseppe Marotta.

Tüm kulüp, Lo Schiavo'ya hoş geldin diyor ve renklerimiz altında geçireceği dönemde kendisine başarılar diliyor.