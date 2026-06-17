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Inter’in yeni bir kalecisi var! Serie A şampiyonu, Lazio’nun yıldız oyuncusuyla anlaşmaya vardı
Inter, başkentte aradığı oyuncuyu buldu
Serie A’nın son şampiyonu Inter, yaz transfer döneminde kararlı bir hamle yaptı ve Provedel ile anlaşmaya çok yaklaştı. Haberlere göre Nerazzurri, özellikle tecrübeli kaleci Yann Sommer'in ayrılığına hazırlandıkları için, kaleci kadrosunu güçlendirecek güvenilir ve deneyimli bir isim arıyordu. Josep Martinez'in daha önemli bir rol üstleneceği söylense de, teknik direktör Cristian Chivu, bir numaralı kaleci pozisyonu için üst düzey bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla özellikle Provedel'in takıma katılmasını talep etti.
Transfer uzmanı Alfredo Pedulla’ya göre, iki kulüp arasındaki görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedildi. Lazio, yaklaşık 5 milyon avro civarında bir transfer ücreti talep ederken, Inter ise başlangıçta 2,5 milyon avro gibi daha düşük bir rakam hedefliyordu. İki İtalyan devi sonunda orta noktada buluşarak, transferi kolaylaştırmak için 3 milyon avro üzerinde nihai bir rakam üzerinde anlaştı. Kulüpler arasında tam bir mutabakat sağlandığından, tecrübeli kalecinin San Siro'ya transferiyle ilgili formaliteleri kısa süre içinde tamamlaması bekleniyor.
- Getty Images Sport
Lazio’da bir dönemin sonu
Provedel’in ayrılışı, Roma’da geçirdiği ve taraftarların gözdesi haline geldiği dört yıllık sürecin sonunu işaret ediyor. Stadio Olimpico’daki durumu, kısa süre önce Atalanta’ya katılan Maurizio Sarri’nin ayrılmasının ardından kökten değişti. Sarri, kulüpte Provedel’in en büyük destekçisiydi; ancak yeni teknik direktörlük görevini devralmaya çok yakın olan Gennaro Gattuso’nun taktiksel tercihleri farklı. Gattuso’nun, Christos Mandas’ı tartışmasız birinci kaleci olarak belirlediği ve genç yetenek Edoardo Motta’nın da birincil yedek olarak görev yapacağı anlaşılıyor.
Gattuso’nun yeni kadrosunda “dışlanan” kişi olarak kalan Provedel, Scudetto şampiyonu takımda yeni bir başlangıç yapmayı tercih etti. Eski Spezia oyuncusu, Nerazzurri ile kişisel şartlarını çoktan uzlaştırdı ve haberlere göre üç yıllık bir sözleşmeye imza atacak. Anlaşma, sezon başına 1,5 milyon avro artı performansa bağlı primlerden oluşuyor ve Provedel'in 2029 yılına kadar İtalyan futbolunun en üst seviyesindeki geleceğini garanti altına alıyor.
Hayat boyu süren bir hayalin gerçekleşmesi
Provedel için Inter’e transfer olmak, sadece profesyonel açıdan bir adım atmaktan öte; kişisel bir hedefin gerçekleşmesidir. Menajeri Gianni Riva, bu transferin oyuncu için ne anlama geldiğini açıkça dile getirdi. La Lazio Siamo Noi’ye konuşan Riva, anlaşmanın çok yakında tamamlanacağını doğruladı ve Provedel’in kulüple olan duygusal bağını vurgulayarak, kalecinin sadece yedek kulübesinde oturmak için Milano’ya gitmediğini vurguladı.
"Anlaşmaya çok yaklaştık; doğru yönde ilerliyoruz," dedi. "Umarım bu transfer yakında sonuçlanır. Provedel hayat boyu bir Inter taraftarı olmuştur ve bu, onun için kariyerinin en önemli anıdır. Buraya kendini kanıtlamak için gelecek ve ne olacağını göreceğiz. Kendimize güveniyoruz. Çok uzun bir yol kat etti ve şimdi doğru zaman geldi. İçimde iyi bir his var. Chivu ile temas mı? Sanmıyorum. Hala fazla zaman kalmadı ama kendimize çok güveniyoruz."
- Getty Images Sport
Provedel'in istatistikleri ve Lazio'nun Avrupa kupalarından uzak kalması
Provedel, 2025-26 sezonunda tüm turnuvalarda Lazio formasıyla 29 maça çıktı; bu maçlarda 30 gol yedi ve 12 kez kalesini gole kapattı. Bireysel çabalarına rağmen takım zorlu bir sezon geçirdi; Serie A’yı dokuzuncu sırada tamamlayarak gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hakkını kaçırdı.