Inter’in yeni bir kalecisi var! Serie A şampiyonu, Lazio’nun yıldız oyuncusuyla anlaşmaya vardı

Serie A’nın son şampiyonu Inter, yaz transfer döneminde kararlı bir hamle yaptı ve Provedel ile anlaşmaya çok yaklaştı. Haberlere göre Nerazzurri, özellikle tecrübeli kaleci Yann Sommer'in ayrılığına hazırlandıkları için, kaleci kadrosunu güçlendirecek güvenilir ve deneyimli bir isim arıyordu. Josep Martinez'in daha önemli bir rol üstleneceği söylense de, teknik direktör Cristian Chivu, bir numaralı kaleci pozisyonu için üst düzey bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla özellikle Provedel'in takıma katılmasını talep etti.

Transfer uzmanı Alfredo Pedulla’ya göre, iki kulüp arasındaki görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedildi. Lazio, yaklaşık 5 milyon avro civarında bir transfer ücreti talep ederken, Inter ise başlangıçta 2,5 milyon avro gibi daha düşük bir rakam hedefliyordu. İki İtalyan devi sonunda orta noktada buluşarak, transferi kolaylaştırmak için 3 milyon avro üzerinde nihai bir rakam üzerinde anlaştı. Kulüpler arasında tam bir mutabakat sağlandığından, tecrübeli kalecinin San Siro'ya transferiyle ilgili formaliteleri kısa süre içinde tamamlaması bekleniyor.



