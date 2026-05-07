Inter'in Serie A şampiyonluğunun ardından Cristian Chivu'ya büyük bir maaş artışı içeren yeni bir sözleşme teklif edildi
Tarihi bir ilk sezonun ödüllendirilmesi
Teknik direktörlükteki ilk sezonunda Scudetto’yu kazanan 45 yaşındaki teknik adamı, kulüp yönetimi, Avrupa’nın teknik direktörler elitleri arasında kazandığı yeni statüsünü yansıtan daha uzun vadeli bir sözleşmeyle kulübe bağlamak istiyor.
Rumen teknik adamın başarıları, geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası'na sadece birkaç gün kala göreve getirilmiş olmasıyla daha da anlam kazanıyor. Simone Inzaghi'nin ayrılmasının ardından göreve gelen Chivu, önceki sezonu kupa kazanamadan tamamlamış bir kadro devraldı, ancak takımı İtalyan futbolunun hakim gücü haline getirmeyi başardı.
Yeni şartlar ve önemli bir maaş artışı
Gazzetta dello Sport’a göre Inter, Chivu’yu Haziran 2028’e kadar San Siro’da tutacak bir sözleşme uzatma teklifi masaya koydu. Bu teklif, mevcut sözleşmesine bir yıl daha ekleyerek, Milano’da yeni bir hakimiyet dönemi kurmayı hedefleyen hem teknik direktör hem de kulüp için uzun vadeli istikrar sağlıyor.
Anlaşmanın mali detayları, Inter'in teknik direktörüne olan bağlılığını vurguluyor. Önerilen şartlar arasında önemli bir maaş artışı da yer alıyor ve Chivu'nun yıllık kazancı 2,1 milyon avrodan 3 milyon avroya çıkacak.
Marotta’nın Chivu için uzun vadeli vizyonu
Inter başkanı Beppe Marotta, Chivu’nun kısa görev süresi boyunca sergilediği performansa duyduğu hayranlığı açıkça dile getirmiştir. Marotta, Chivu’nun uzun yıllar kulüpte kalmasını istediğini defalarca belirtmiştir ve bu son sözleşme teklifi, kulübün Rumen teknik adamın projesini desteklemek için sözlerini eyleme döktüğünün somut bir göstergesidir.
Gençlik akademisinden Coppa Italia finaline
Chivu'nun İtalyan futbolunun zirvesine uzanan yolculuğu dikkat çekici bir hızla gerçekleşti. 2025 yılının başlarında Parma'da geçirdiği 13 maçlık kısa süreli görevden önce, antrenörlük kariyerinin tamamı 2018'den 2024'e kadar Inter'in gençlik akademisindeki görevlerden ibaretti. Gelecek vaat eden gençleri yetiştirmekten süperstarları yönetmeye geçişi kusursuz oldu.
Scudetto kutlamalarının heyecanı henüz taze olsa da, Chivu'nun başarılarının keyfini sürmek için vakti yok. Şu anda Çarşamba günü Lazio ile oynanacak Coppa Italia Finali için takımını hazırlıyor. Bu maçta alınacak bir galibiyet, lig ve kupa ikilisini garantileyecek, Inter tarihindeki yerini daha da sağlamlaştıracak ve yeni sözleşmesi için gerekçeyi daha da inkar edilemez hale getirecektir.