Inter'in Serie A şampiyonluğunun ardından Cristian Chivu'ya büyük bir maaş artışı içeren yeni bir sözleşme teklif edildi

Gazzetta dello Sport’a göre Inter, Chivu’yu Haziran 2028’e kadar San Siro’da tutacak bir sözleşme uzatma teklifi masaya koydu. Bu teklif, mevcut sözleşmesine bir yıl daha ekleyerek, Milano’da yeni bir hakimiyet dönemi kurmayı hedefleyen hem teknik direktör hem de kulüp için uzun vadeli istikrar sağlıyor.

Anlaşmanın mali detayları, Inter'in teknik direktörüne olan bağlılığını vurguluyor. Önerilen şartlar arasında önemli bir maaş artışı da yer alıyor ve Chivu'nun yıllık kazancı 2,1 milyon avrodan 3 milyon avroya çıkacak.



