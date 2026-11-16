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cm grafica luis henrique inter 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Inter'in ocak hedefi: 25 milyon avroluk kaynak ve bunu kullanmak için iki fikir

Inter
C. Chivu
L. Henrique
Transfers
Roma
Juventus

Chivu'nun taleplerini karşılamak ve Milan, Juventus ile Roma'nın hazırladığı hamlelere yanıt vermek isteyen Inter, devre arası transfer dönemi için kritik bir kaynak yaratmak üzere Luis Henrique'yi satmaya çalışacak.

Herkese göre Inter, yenilmesi gereken takım; en eksiksiz kadroya sahip ve en azından İtalya'da yarışı önde götürüp domine etmesi bekleniyor. Yine de Inter'in içinde, Cristian Chivu gibi, bu takımın daha da geliştirilebileceğini, hatta geliştirilmesi gerektiğini düşünenler var.

Teknik direktörün ne istediği belli ve bunu (üstü kapalı biçimde basın aracılığıyla da olsa) yönetime iletti. Yönetimin yanıtı ise harekete geçebilmek için kulüpte ve kadroda yer açılması gerektiği oldu. Bu nedenle, geçen yazın sonunda olduğu gibi, bugün Inter'in planlarında merkezi bir yere sahip olmayan bir oyuncunun satışından transfer için kaynak yaratılabilir: Luis Henrique.

  • LUIS HENRIQUE'DEN 25 MİLYON AVROLUK KAYNAK

    Bir yılı aşkın süre önce Marsilya'dan Milano'ya gelen Brezilyalı oyuncu bir türlü kendini kabul ettiremedi. Sezona Diouf'un alternatifi olarak başlamıştı ancak yaşadığı sakatlık, kadro sıralamasında onu daha da geriye, geri dönen Spence'in de arkasına itti. Spence ise Diouf'u da geride bırakarak bu sıralamada yükseliyor.

    Inter, yaz sonunda olduğu gibi ocak ayı öncesinde de Luis Henrique için gelecek teklifleri dinleyecek. Talep edilecek bedel, oyuncuya en çok yaklaşan kulüp olan Roma'dan istenen 25 milyon avro artı bonuslardan çok uzak olmayacak.

  • BİLANÇODAKİ DEĞERLER

    Luis Henrique'yi ocakta bu bedelle satmak kolay olmayacak. Ancak ağustos ayının ilerleyen günlerinde oyuncu hakkında bilgi isteyen Bournemouth gibi İngiliz kulüpleri onu takip etmeyi hiç bırakmadı. Brezilyalı oyuncunun bilançodaki değeri yazın yaklaşık 18 milyon avroydu ve ocakta zarar yazmadan satılabilmesi için gereken bedel 15 milyon avronun biraz üzerine düşecek. Buna, 9,1 milyon avroluk brüt maaşından sağlanacak tasarruf dahil değil.

  • CHIVU NE İSTİYOR?

    Inter planını hayata geçirebilirse Cristian Chivu'nun taleplerini karşılayacak hareket alanına sahip olacak. Chivu da bir değil, iki olası takviye istedi. İlki savunmaya: Kadroya bir saf markaj oyuncusu daha katmak istiyor. İkincisi hücuma: Marotta'nın geçtiğimiz günlerde geri çevirdiği beşinci forvet talebi, derbinin hemen ardından dile getirilmişti. Gelecek isim sonuçta saf bir forvet değil, kanatta da oynayabilecek çok yönlü bir hücum oyuncusu olabilir. Her şeyden önce, takımın uzun süredir eksikliğini çektiği bire birde adam geçme becerisini katması bekleniyor.

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