Inter'in ocak hedefi: 25 milyon avroluk kaynak ve bunu kullanmak için iki fikir

Herkese göre Inter, yenilmesi gereken takım; en eksiksiz kadroya sahip ve en azından İtalya'da yarışı önde götürüp domine etmesi bekleniyor. Yine de Inter'in içinde, Cristian Chivu gibi, bu takımın daha da geliştirilebileceğini, hatta geliştirilmesi gerektiğini düşünenler var.

Teknik direktörün ne istediği belli ve bunu (üstü kapalı biçimde basın aracılığıyla da olsa) yönetime iletti. Yönetimin yanıtı ise harekete geçebilmek için kulüpte ve kadroda yer açılması gerektiği oldu. Bu nedenle, geçen yazın sonunda olduğu gibi, bugün Inter'in planlarında merkezi bir yere sahip olmayan bir oyuncunun satışından transfer için kaynak yaratılabilir: Luis Henrique.