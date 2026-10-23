Şampiyonlar Ligi'nde Inter'in 10 kişiyle 11 kişilik Shakhtar Donetsk'i mağlup ettiği karşılaşma, Inter'in Avrupa serüvenine yeniden ivme kazandırıp heyecanı artırmakla kalmadı. Inter'in transfer yetkililerine, daha önce de kendilerine önerilen ve ileride kadro için somut bir transfer hedefine dönüşebilecek bir yeteneği tribünden yakından izleme fırsatı da sundu.

Olası bir yatırımın isabetli olabileceği konusunda özellikle dikkat çeken isim, Brezilyalı bek Pedro Henrique oldu. 2002 doğumlu oyuncunun değeri şimdiden hızla yükseliyor. Gelin onu daha yakından tanıyalım.



