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FBL-EUR-C1-INTER-SHAKHTAR DONETSKAFP
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Inter'in kanat için yeni hedefi Pedro Henrique kim? Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipten transfer hedefine

Inter
P. Henrique
Shakhtar Donetsk
Athletico Paranaense
Vitoria

Brezilyalı bek, Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan rakiplerin karşılaştığı maçta başarılı oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Inter'in 10 kişiyle 11 kişilik Shakhtar Donetsk'i mağlup ettiği karşılaşma, Inter'in Avrupa serüvenine yeniden ivme kazandırıp heyecanı artırmakla kalmadı. Inter'in transfer yetkililerine, daha önce de kendilerine önerilen ve ileride kadro için somut bir transfer hedefine dönüşebilecek bir yeteneği tribünden yakından izleme fırsatı da sundu.

Olası bir yatırımın isabetli olabileceği konusunda özellikle dikkat çeken isim, Brezilyalı bek Pedro Henrique oldu. 2002 doğumlu oyuncunun değeri şimdiden hızla yükseliyor. Gelin onu daha yakından tanıyalım.


  • INTER MAÇI

    Pedro Henrique, Inter karşısında ilk 11'de başladı ve maçın 93 dakikasının tamamında sahada kaldı. Doğrusu, karşısında önce en iyi durumda olmayan Spence'i, ardından Diouf ile Luis Henrique ikilisini bulduğu kanatta hücum becerileriyle öne çıkmadı. Buna karşılık savunmaya dönüşlerdeki patlayıcılığı, bire bir mücadelelerdeki sağlamlığı ve neredeyse hiç tükenmeyen koşu gücüyle Inter gözlemcilerini ve Marotta'yı etkiledi.

  • KOŞU VE KALİTE

    Doğal olarak sol ayağını kullanan oyuncunun oyun tarzındaki en güçlü yanı, dayanıklılığını kısa mesafedeki yüksek hızıyla birleştirmesi. Dörtlü savunmada bek olarak görev yapıyor. Ters ayakla sağ bekte de oynayabiliyor; fiziksel özellikleri sayesinde beşli orta saha düzeninde tüm kanadı kullanan bir kanat beki rolüne de sorunsuz uyum sağlayabilecek durumda.

    Top tekniği de güçlü. Bu sezon biri ceza sahası dışından sert bir şutla olmak üzere bir gol attı ve bir asist yaptı. Son yıllarda belirgin biçimde artan hücum katkısı ise 12 asist ve 3 gole ulaştı.

  • Athletico Paranaense'ye tartışmalı transfer

    Pedro Henrique Azevedo Pereira, 11 Temmuz 2002'de Brezilya'nın Bahia eyaletindeki Salvador'da doğdu. Vitoria altyapısında yetişti ve kariyerine hücumun ileri uçlarında görev yapan bir kanat oyuncusu olarak başladı. Zamanla daha geride oynamaya başladı. 2020'de A takımdaki ilk maçlarına çıktı ve performansları, Athletico Paranaense'nin 2021'de ona yatırım yapmasını sağladı.

    Ancak bu transfer iki kulüp arasında anlaşmazlığa yol açtı. Vitoria, Athletico Paranaense'yi transferin ardından oyuncuyu kiralık olarak geri gönderme sözünü tutmamakla suçladı. Athletico Paranaense ise bonservis bedeli ödememek için onu bedelsiz transfer ettiğini savundu. Babasının adı Pedro olduğu için Pedrinho lakabıyla anılan oyuncu, kısa bir süre sahalardan da uzak kaldı. Dosya, Brezilya Futbol Konfederasyonu'nun (CBF) Ulusal Uyuşmazlık Dairesi'ne taşındı. Daire, transferin sonuçlandırılması için 8,5 milyon real ödenmesine karar verdi.

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  • VE BAHİS SKANDALI

    2023'te ise Penalidade Maxima adı verilen bahis skandalına karıştı. Cuiabà'ya karşı oynanan maçta sarı kart görmek için 80 bin Brezilya reali kabul ettiği iddiasıyla hakkında resmen soruşturma başlatıldı ve suçlandı. Söz konusu maçta sarı kart da gördü.

    O yıl savcılar suçlamayı resmileştirmeden önce Athletico Paranaense, takım arkadaşı Bryan Garcia ile birlikte onun da sözleşmesini feshetmeye karar verdi (kaynak: Globo Esporte). Çok geçmeden Shakhtar Donetsk'in ilgisine karşılık vermeyi, Brezilya'ya veda edip kariyerine Avrupa'da yeniden başlamayı seçti.

  • 25 milyon değerinde

    Pedro Henrique bugün Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inin değişmez isimlerinden biri. Performansı yalnızca Milano'da değil, Avrupa'da da dikkat çekiyor. Sportif direktör Darijo Srna'nın yönetimindeki Ukrayna ekibi (RÖPORTAJIMIZI BURADAN OKUYUN) oyuncu satan bir kulüp olsa da değerli oyuncularını yüksek bedellere elden çıkarıyor. Kulüp, 30 Haziran 2030'da sona erecek sözleşmesine dayanarak Pedro Henrique'nin bonservis bedeli için şimdiden en az 25 milyon avroluk bir alt sınır belirledi.