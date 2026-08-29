Guéla Doué’nin geleceğinde İtalya olmayacak: 2002 doğumlu savunma kanat oyuncusu, kardeşi Desiré’nin aksine Fildişi Sahili’ni temsil etmeyi seçti ve Skysports Deutschalnd’a göre Bayer Leverkusen ile ekonomik şartlarda anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolleri ve imza için Almanya’ya uçmak adına Strasbourg’dan onay bekliyor.