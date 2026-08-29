24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Sport-Club Freiburg v Racing Club de Strasbourg Alsace - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

Inter'in ilgisini çekiyordu: Guéla Doué Bundesliga'ya doğru, Bayer Leverkusen ile görüşmeler sürüyor

Transfers
G. Doue
Bayer Leverkusen
Strasbourg
Inter

Guéla Doué’nin geleceğinde İtalya olmayacak: 2002 doğumlu savunma kanat oyuncusu, kardeşi Desiré’nin aksine Fildişi Sahili’ni temsil etmeyi seçti ve Skysports Deutschalnd’a göre Bayer Leverkusen ile ekonomik şartlarda anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolleri ve imza için Almanya’ya uçmak adına Strasbourg’dan onay bekliyor.

  • Inter'in ilgisini çekmişti

    Alman basınına göre Guéla Doué, Bayer Leverkusen'e transfer olmak için Paris Saint-Germain'e hayır dedi; kulübün anlaşmayı 30 milyon euro artı bonuslar üzerinden tamamlaması bekleniyor. Oyuncunun profili geçmişte Milan'ın, yakın dönemde ise Inter'in dikkatini çekmişti.

    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin