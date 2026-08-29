Guéla Doué’nin geleceğinde İtalya olmayacak: 2002 doğumlu savunma kanat oyuncusu, kardeşi Desiré’nin aksine Fildişi Sahili’ni temsil etmeyi seçti ve Skysports Deutschalnd’a göre Bayer Leverkusen ile ekonomik şartlarda anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolleri ve imza için Almanya’ya uçmak adına Strasbourg’dan onay bekliyor.
Getty Images Sport
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Inter'in ilgisini çekiyordu: Guéla Doué Bundesliga'ya doğru, Bayer Leverkusen ile görüşmeler sürüyor
Inter'in ilgisini çekmişti
Alman basınına göre Guéla Doué, Bayer Leverkusen'e transfer olmak için Paris Saint-Germain'e hayır dedi; kulübün anlaşmayı 30 milyon euro artı bonuslar üzerinden tamamlaması bekleniyor. Oyuncunun profili geçmişte Milan'ın, yakın dönemde ise Inter'in dikkatini çekmişti.
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