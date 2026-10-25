Inter, Serie A'nın taktiksel açıdan ne kadar öngörülemez olduğunu gösteren maçta Fiorentina'yı nefes kesen bir mücadele sonunda 2-1 mağlup etti. Maçın büyük bölümünde topa hâkim olan Inter, %63'lük topa sahip olma oranına ulaştı ve rakip kaleye toplam 33 şut çekti. Ancak ilk yarıda Fiorentina'nın dirençli savunmasını aşacak bitiriciliği gösteremedi ve sahadaki üstünlüğüne rağmen soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıda maçın seyri, Jimenez'in 65. dakikada Inter kalecisi Ivan Provedel'in yetişemediği sert bir şutla ev sahibi taraftarları susturmasıyla değişti.

Uzatma dakikalarına girilirken Inter sezonun ilk yenilgisini alacak gibi görünüyordu. Ancak Thuram, Andy Diouf'un asistinde 91. dakikada eşitliği sağladı. Geri dönüş, oyuna sonradan giren Piotr Zielinski'nin 98. dakikada penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirmesiyle tamamlandı ve Inter üç puanı müthiş bir şekilde aldı.

GOAL, Stadio Giuseppe Meazza'daki maçta Inter Milans'ın oyuncularını değerlendiriyor...