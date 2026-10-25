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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

Inter'in Fiorentina karşısındaki oyuncu puanları: Marcus Thuram ve Piotr Zielinski son bölümdeki inanılmaz geri dönüşün fitilini ateşledi

Player ratings
Inter
Inter - Fiorentina
Fiorentina
Serie A

Inter, Giuseppe Meazza'da Fiorentina'yı duraklama dakikalarında bulduğu iki golle 2-1 mağlup etti. Alex Jimenez'in konuk ekibi beklenmedik şekilde öne geçirmesinin ardından Marcus Thuram ve Piotr Zielinski'nin son dakikalardaki golleri, ev sahibinin sezona namağlup başlangıcını sürdürmesini sağladı.

Inter, Serie A'nın taktiksel açıdan ne kadar öngörülemez olduğunu gösteren maçta Fiorentina'yı nefes kesen bir mücadele sonunda 2-1 mağlup etti. Maçın büyük bölümünde topa hâkim olan Inter, %63'lük topa sahip olma oranına ulaştı ve rakip kaleye toplam 33 şut çekti. Ancak ilk yarıda Fiorentina'nın dirençli savunmasını aşacak bitiriciliği gösteremedi ve sahadaki üstünlüğüne rağmen soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıda maçın seyri, Jimenez'in 65. dakikada Inter kalecisi Ivan Provedel'in yetişemediği sert bir şutla ev sahibi taraftarları susturmasıyla değişti.

Uzatma dakikalarına girilirken Inter sezonun ilk yenilgisini alacak gibi görünüyordu. Ancak Thuram, Andy Diouf'un asistinde 91. dakikada eşitliği sağladı. Geri dönüş, oyuna sonradan giren Piotr Zielinski'nin 98. dakikada penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirmesiyle tamamlandı ve Inter üç puanı müthiş bir şekilde aldı.

GOAL, Stadio Giuseppe Meazza'daki maçta Inter Milans'ın oyuncularını değerlendiriyor...

  • FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    Ivan Provedel - 6/10:

    Kulüpteki ilk maçına çıkan Provedel, Inter'in üstünlüğü sayesinde nispeten sakin bir öğleden sonra geçirdi ve yalnızca bir kurtarış yaptı. Karşılaştığı iki isabetli şuttan biri olan Jimenez'in golünde yapabileceği pek bir şey yoktu. Topu oyuna sokarken istikrarlı bir performans sergileyerek Inter'in geriden oyun kurmasına yardımcı oldu.

    Yann Bisseck - 6,5/10:

    Bisseck, fiziksel gücünü ve geriye dönüşteki hızını gösterdi. Açılış golüne yol açan geçiş hücumunda Fiorentina hücum hattının hareketliliği karşısında zaman zaman hazırlıksız yakalansa da genel olarak aldığı pozisyonlar, Inter'in hücum bölgesindeki baskısını sürdürmesine yardımcı oldu.

    Manuel Akanji - 7/10:

    Akanji, üçlü savunmanın oyun kurulumunu yönlendiren başlıca isimdi ve sayısal üstünlük yaratmak için sık sık orta sahaya çıktı. Hava toplarında üstünlük kurdu ve Fiorentina'nın kontra ataklarının büyük ölçüde kontrol altında tutulmasını sağlayarak takımın önde kurduğu savunma hattına katkıda bulundu.

    Alessandro Bastoni - 7/10:

    İtalyan millî oyuncu, 78. dakikada oyundan çıkana kadar savunmanın solunda her zamanki yaratıcı oyununu sergiledi. Çapraz pasları da sürekli tehdit yarattı.

  • FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Orta saha

    Andy Diouf - 8/10:

    Diouf, maçın son bölümünde Inter'in en etkili oyuncusuydu denebilir. 91. dakikada Thuram'ın beraberlik golünde kritik asisti yaptı. Orta sahadaki enerjisi büyük önem taşıdı ve Inter'in daha yüksek oyun hacmiyle orta saha mücadelesini kazanmasında belirleyici rol oynadı.

    Nicolo Barella - 6,5/10:

    Kaptan, her zamanki yüksek temposuyla takımına liderlik etti ancak Fiorentina'nın kalabalık orta sahasına karşı kilit pası bulmakta zorlandı. 85 dakika boyunca yorulmadan çalışıp topun dolaştırılmasına katkı sağladı, fakat bu kez alışıldık gol tehdidini gösteremedi.

    Hakan Calhanoglu - 7/10:

    Takımın temposunu belirleyen Calhanoglu, oyunun merkezindeydi. Inter'in %63'lük topa sahip olma oranında kilit rol oynadı. Ancak Cristian Chivu, skoru yakalamak için daha doğrudan hücum seçeneklerine yönelince 78. dakikada oyundan alındı.

    Henrikh Mkhitaryan - 6/10:

    Tecrübeli oyuncu nispeten sönük bir performans sergiledi. Dar alanlardaki teknik kalitesi kendini gösterse de Fiorentina hatlarını düzenli olarak aşamadı ve 78. dakikadaki üçlü oyuncu değişikliğinde oyundan çıktı.

    Carlos Augusto - 6,5/10:

    Augusto, kanatta oyuna genişlik kattı ve sürekli bir pas seçeneği sundu. Savunma görevlerini özenle yerine getirdi, her fırsatta ileri çıkarak bindirme yapmaya çalıştı. Ancak ceza sahasında kalabalık savunma yapan Fiorentina, son paslarını sık sık kesti.

  • FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Hücum

    Marcus Thuram - 8/10:

    Thuram, Inter için neden vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösterdi. Takımının 90 dakika boyunca yaşadığı sıkıntılara rağmen etkili kalmayı sürdürdü ve 91. dakikada kritik beraberlik golünü attı. Son anlarda hareketliliğiyle bir Fiorentina oyuncusunun kendisine faul yapmasına yol açarak Inter'e penaltı kazandırdı.

    Francesco Pio Esposito - 5,5/10:

    Genç forvet maçta etkisini göstermekte zorlandı ve uzun süre oyundan kopuk kaldı. Fiorentina öne geçmeden hemen önce, 64. dakikada yerini Ange-Yoan Bonny'ye bıraktı.

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    Yedekler ve teknik direktör

    Ange-Yoan Bonny - 6/10:

    64. dakikada oyuna girerek hücum hattına farklı bir fiziksel profil kattı. Gol atamasa da savunmacıları meşgul ederek Thuram'ın son anlardaki kahramanlığına alan açtı.

    Federico Dimarco - 6,5/10:

    78. dakikada oyuna girdi ve orta yapma becerisiyle Fiorentina'yı hemen savunmaya çekti. Uzatma dakikalarında gelen iki golün önünü açan baskının sürdürülmesine yardımcı oldu.

    Piotr Zielinski - 8/10:

    Tam bir süper yedekti. 78. dakikada oyuna girdikten sonra büyük baskı altında soğukkanlılığını koruyarak 98. dakikadaki penaltıyı gole çevirdi ve Inter'e galibiyeti getirdi.

    Petar Sucic - 6/10:

    78. dakikada Mkhitaryan'ın yerine oyuna girerek orta sahaya taze güç kattı ve Inter'in son hücumlarında önde baskısını sürdürmesini sağladı.

    Matteo Lavelli - Değerlendirilmedi:

    Hücuma bir oyuncu daha katmak için 85. dakikada Barella'nın yerine oyuna girdi. Topla oyuna etki etmek için fazla zamanı olmasa da galibiyeti getiren son hamlenin bir parçasıydı.

    Cristian Chivu - 7,5/10:

    Chivu, 78. dakikada yaptığı üç oyuncu değişikliğiyle büyük bir taktik cesaret gösterdi. Zielinski ve Dimarco'yu oyuna alması maçın gidişatını tamamen değiştirdi. Takımı 33 şuta rağmen fırsatları değerlendirmekte zorlanırken Chivu'nun son bölümü yönetme biçimi, Inter'in galibiyete ulaşmasını sağladı.

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