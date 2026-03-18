Inter'in CFO'su Ricci, büyüme stratejisini şöyle açıklıyor: "Avrupa'nın ilk 10'u için yeni stadyum ve küresel marka. Inter, PSG gibi. Oaktree yatırım yapıyor, maliyet kesintisi falan yok."

Beppe Marotta'nın, başkanlık görevine onaylanıp terfi etmesinin ve rekabet gücünü koruyan spor bölümünün başına geçmesinin ötesinde, Oaktree fonunun kulübün tek sahibi haline gelmesinden bu yana Inter yönetimindeki gerçek yeni yüz, Kasım 2024'ten itibaren yeni Gelir Direktörü olarak görevebaşlayan ve 2012-24 yılları arasındaki deneyiminin ardından Juventus'ta geçirdiği uzun yılların ardından Nerazzurri'ye geri dönen Giorgio Ricci oldu.


Gazzetta dello Sport'a röportaj veren Nerazzurri kulübünün finans bölümünün başkanı, takımın sponsorluklar, sözleşmeler ve stadyum arasında izlediği uluslararası büyüme stratejisini açıkladı.

Nihai hedef 2031 olarak belirlendi; yeni stadyumun açılışının planlandığı bu tarihte, Viale della Liberazione'daki kulüp, Avrupa'nın ilk 10'una kalıcı olarak girmeyi hedefliyor.




  • INTER, İTALYA'DA LİDER KONUMUNDA

    "Daha önce tanıdığım, ancak tamamen farklı bir ortamla karşılaştım. Büyük beklentiler, büyük hedefler ve kulübü büyütme konusunda net fikirleri ve iradesi olan sağlam bir yönetim var.


    Sezonun başında göreve başladım. Bu sezon, spor alanında bir şampiyonlukla sonuçlanmasa da, çok stratejik bir öneme sahipti. Sezon boyunca ve finale kadar Inter'i, bugün erişebileceğimiz en önemli küresel sahne olan Şampiyonlar Ligi'nde sergiledi. Ayrıca, Kulüpler Dünya Kupası'na katılımımız, Amerika gibi stratejik bir pazarda varlık gösterme ve faaliyetler yürütme planı oluşturmamızı sağladı.


    Yurtiçi pazarda liderliği ele geçirmiş ve dolayısıyla İtalyan futbolunu Avrupa'ya ve dünyaya taşıma sorumluluğunu da üstlenmiş bu endüstriyel yapıda çalışmaktan memnunum."

  • INTER, DÜNYAYA BAKMALI

    “Kovid-19’dan sonra, Inter her yıl istikrarlı bir yönetim ve tutarlı sonuçlar sayesinde gelişmiş ve en çok iyileştirme yapabileceği alanlardan yola çıkarak büyümeyi başarmıştır.


    Önemli olan, Inter gibi elit bir futbol kulübü için dünyaya bakmanın bir alışkanlık değil, bir görev olduğunun farkına varmaktır: Bu, sürdürülebilirliği meşrulaştırabilecek ve bu olumlu döngüyü beslemeye devam edebilecek tek yoldur.


    Yerel taraftar kitlemizi, yani iç pazardaki taraftarlarla olan sağlam bağımızı korumalıyız. Ancak aynı zamanda küreselleşmeyi de göz ardı edemeyiz.”

  • BİLET FİYATLARI

    "San Siro'da mevcut varlıktan değer yaratacak bir dizi faaliyet hayata geçirdik. Sezondan sezona değişkenlik gösterebilen Avrupa kupaları performansını bir kenara bırakırsak, hem seyirci sayısı hem de gelir açısından olağanüstü rakamlar kaydettik.


    Fiyat artışları konusu ise daha karmaşıktır. Bir yandan, teknolojik araçların desteğiyle satılmayan biletlerin yönetimini optimize ederek mümkün olan en yüksek doluluk oranına ulaşmaya çalıştık; diğer yandan, herhangi bir eğlence veya seyahat hizmeti gibi, zamana ve kullanıma göre farklı fiyatlar ve paketler sunarak teklifimizde esneklik sağladık."

  • YENİ STADYUM

    "Yeni stadyumla bağlantılı iş hacmindeki artış, esas olarak hizmet alanlarının genişletilmesinden kaynaklanıyor. Restoranlar, mağazalar ve müze herkesin kullanımına açık olduğu için seyircilerin genel deneyiminin iyileştiği açıktır; ancak asıl artış, mevcut %3-4’lük orandan kapasitenin %15’ine çıkacak olan premium alanda yaşanacak. 70 binin biraz üzerinde koltuk kapasitesine sahip bir tesiste, 10 binin biraz üzerinde koltuk konaklama sektörüne ayrılacaktır. Gelir artışı, isim haklarından da sağlanacaktır."

  • INTER, PSG GİBİ

    "Şampiyonlar Ligi'nin sağladığı görünürlükten gelen itici gücün farkında olarak, kendi gelişim planımıza odaklanmalıyız. Bu yıl bu süreç erken sona erdi, ancak asıl önemli olan sürekli bir varlık göstermek: Her yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılmak, bir yıl finale çıkmaktan daha önemlidir. Güçlü bir markamız var, bunu kullanmalı ve markanın benzersiz konumunu korumaya çalışmalıyız.


    Bizim gibi iç pazardan büyük bir destek almayan PSG'yi ele alalım. İşte, Inter ve PSG küresel düzeyde aynı izleyici kitlesine sahip. Şampiyonlar Ligi'ndeki izleyici kitlemizi, gelir açısından önümüzde yer alan kulüplerle karşılaştırırsak, aradaki fark çok az.

  • SÖZLEŞMELERDEN GELİR ELDE ETMEK

    "İtalya'dakinden çok daha geniş bir izleyici kitlesine haftalık olarak erişim sağlayan bir platformun eksikliğini hissediyoruz. Bu, Premier Lig ile Serie A arasındaki farktır.


    Hayranları çekme kapasitesiyle ilgili başka ölçütler de olduğu doğru, ancak sponsorlukların değerini belirlerken öncelikle yerel ligin küresel erişim kapasitesi önemlidir, çünkü sadece yerel lig size sık ve yoğun bir görünürlük sağlayabilir.


    Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde bir kulübün formasında üç marka (ana sponsor, teknik sponsor ve kol) ve antrenman forması üzerinde bir marka gösterebileceği de dikkate alınmalıdır. Geri kalan her şey görünmez kalır. Serie A, iç pazarda iyi çalışıyor, ancak bize yeterli bir uluslararası izleyici kitlesi sunmuyor. Bu da, sponsorluk sözleşmeleri için belirli türden bütçelere erişmemizi engelliyor."

  • GELİRLERDE %10 ARTİŞ

    "Geçen yıl, spor alanındaki başarılar sayesinde zirveye ulaşıldı: ilk kez, gelirlerin iki temel kalemi olan stadyum gelirleri ve sponsorluk gelirleri, her biri 100 milyon barajını aştı.

    Sadece ekonomik yatırım getirmekle kalmayıp, aynı zamanda marka ortaklığının seviyesini yükseltecek ortaklar da dahil etmeye çalıştık: Byd, Red Bull, Budweiser ve Coca Cola ile yapılan anlaşmalar bu yöndedir.

    Bu, konsolidasyon sezonu; 2024-25'te elde edilen değişken bileşeni temel seviyeye taşımayı hedefledik. Sonuçlar hariç tutulduğunda, yeni sözleşmelerde artış %10'un üzerindedir."

  • OAKTREE YATIRIM YAPIYOR: "Maliyet Azaltmaktan Çok Daha Fazlası"

    "Stadyumun yanı sıra, antrenman merkezlerinin geliştirilmesi için yaklaşık 100 milyon euro tutarında yatırım planlandı. Bu, sadece kulübün gayrimenkul varlıklarını zenginleştirmek açısından değil, aynı zamanda ortaklıklar açısından da önemlidir.

    Uluslararası önemi artırmak için markaya yatırım yapmaya devam edeceğiz. Kuzey Amerika pazarına çok güçlü bir şekilde odaklanmanın yanı sıra, Inter'in halihazırda iyi konumlandığı bölgelerde, yani Orta Doğu ve Uzak Doğu'da da gücümüzü artıracağız.

    Kulüp yönetimi ticari büyümeye büyük önem veriyor ve marka, dijital ve içerik alanlarında bir dizi yatırıma onay verdi. Maliyetlerden tasarruf etmekten çok daha fazlası."

  • HEDEF: AVRUPA'NIN İLK 10'U

    "Bugün önümüzde altı Premier Lig kulübü olduğunu bilerek, Avrupa'nın ilk onunda yerimizi korumayı başarmalıyız. Önümüzdeki yıllarda yapılacak yatırımlar, özellikle de yeni stadyum sayesinde, hedefimiz ciro açısından ilk 10 kulüp arasında kalıcı bir yer edinmektir."

