Inter'in CFO'su Ricci, büyüme stratejisini şöyle açıklıyor: "Avrupa'nın ilk 10'u için yeni stadyum ve küresel marka. Inter, PSG gibi. Oaktree yatırım yapıyor, maliyet kesintisi falan yok."

"Daha önce tanıdığım, ancak tamamen farklı bir ortamla karşılaştım. Büyük beklentiler, büyük hedefler ve kulübü büyütme konusunda net fikirleri ve iradesi olan sağlam bir yönetim var.





Sezonun başında göreve başladım. Bu sezon, spor alanında bir şampiyonlukla sonuçlanmasa da, çok stratejik bir öneme sahipti. Sezon boyunca ve finale kadar Inter'i, bugün erişebileceğimiz en önemli küresel sahne olan Şampiyonlar Ligi'nde sergiledi. Ayrıca, Kulüpler Dünya Kupası'na katılımımız, Amerika gibi stratejik bir pazarda varlık gösterme ve faaliyetler yürütme planı oluşturmamızı sağladı.





Yurtiçi pazarda liderliği ele geçirmiş ve dolayısıyla İtalyan futbolunu Avrupa'ya ve dünyaya taşıma sorumluluğunu da üstlenmiş bu endüstriyel yapıda çalışmaktan memnunum."