Inter'in CFO'su Ricci, büyüme stratejisini şöyle açıklıyor: "Avrupa'nın ilk 10'u için yeni stadyum ve küresel marka. Inter, PSG gibi. Oaktree yatırım yapıyor, maliyet kesintisi falan yok."

Beppe Marotta'nın, başkanlık görevine onaylanıp terfi etmesinin ve rekabet gücünü koruyan spor bölümünün başına geçmesinin ötesinde, Oaktree fonunun kulübün tek sahibi haline gelmesinden bu yana Inter yönetimindeki gerçek yeni yüz, Kasım 2024'ten itibaren yeni Gelir Direktörü olarak görevebaşlayan ve 2012-24 yılları arasındaki deneyiminin ardından Juventus'ta geçirdiği uzun yılların ardından Nerazzurri'ye geri dönen Giorgio Ricci oldu.
Gazzetta dello Sport'a röportaj veren Nerazzurri kulübünün finans bölümünün başkanı, takımın sponsorluklar, sözleşmeler ve stadyum arasında izlediği uluslararası büyüme stratejisini açıkladı.
Nihai hedef 2031 olarak belirlendi; yeni stadyumun açılışının planlandığı bu tarihte, Viale della Liberazione'daki kulüp, Avrupa'nın ilk 10'una kalıcı olarak girmeyi hedefliyor.