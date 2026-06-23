Bonuslar da dahil olmak üzere 50 milyon avro. Marco Palestra’nın Inter’de yüksek seviyedeki değerini koruduğu ve bu durumun onu gelecekte daha da önemli yabancı liglere yönlendirdiği takdirde, Atalanta’nın gelecekteki bir satıştan yüzde pay alma olasılığı. Bu transfer, toplamda 100 milyon avroyu aşarak, tarihteki en yüksek ücretli İtalyan futbolcularla ilgili rekorları ve Inter’in gerçekleştirdiği en pahalı transfer rekorlarını yeniden yazabilir.
Çeviri:
Inter’in 50 milyon avroya yaptığı transfer, hem büyüleyici hem de riskli bir bahis: Hakimi’den daha değerli olabilir mi?
REKOR KIRAN ANLAŞMA
Rakamlara bakıldığında, Palestra için İtalya şampiyonu kulübün, saatler geçtikçe teyit edilen rakamlarla transferi gerçekten tamamlaması halinde, 2020 yazında Real Madrid’den 43 milyon avroya transfer edilen bir başka sağ kanat oyuncusu olan Achraf Hakimi’yi de geride bırakmış olacak. Benjamin Pavard ve Robin Gosens, sırasıyla 32,4 milyon ve 28 milyon avro ile çok geride kalıyor. Dahası: Palestra, Inter’in tarihindeki en yüksek maaşlı İtalyan oyuncu olmaya hazırlanıyor; bu sayede, bugün döviz kuruna göre 47 milyon avro değerinde olan Lazio’dan transfer edilen Christian Vieri’yi ve 2020’de 38,5 milyon avroya mal olan Nicolò Barella’yı da geride bırakacak.
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İTALYA'NIN EN ÇOK KAZANAN BEŞİNCİ OYUNCUSU
Bu mantığı İtalyan futbolcuların transferlerine genişletirsek – hem kendi ligimizde hem de yurtdışında – Marco Palestra, 47 milyon avro ile Christian Vieri’yi tahtından indirerek beşinci sıraya yerleşir ve sadece Gianluigi Buffon’un (Parma’dan Juventus’a 53 milyon avroya), Jorginho’nun (Napoli’den Chelsea’ye 57 milyon avroya), Sandro Tonali (Milan’dan Newcastle’a 59 milyon avro artı prim karşılığında) ve Atalanta’dan Al-Qadsiah’a 68,5 milyon avroya transfer olan rekor sahibi Mateo Retegui’nin gerisinde kalır.
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GELECEĞE YATIRIM
Bu rakamlara bakıldığında akla şu soru geliyor: Inter’in Palestra için yatırmak üzere olduğu 50 milyon avro biraz fazla değil mi? Elbette, geçen sezon Serie A’da performans açısından en iyi İtalyan futbolcudan ve çok yüksek seviyelerde de kendini kanıtlama şansı en yüksek olan genç yeteneklerden birinden bahsediyoruz. Öncelikle İtalya’da, ardından Inter gibi son derece zorlu bir ortamda ve neden olmasın, Verratti, Donnarumma, Tonali ve Calafiori gibi isimlerin izinden giderek; bu oyuncular, ülkemiz dışında da en iyiler arasında yer aldıklarını kanıtladılar. Kısacası Marotta ve Ausilio, şimdiden çok ilginç şeyler sergilemiş bir oyuncunun bugünden ziyade, bariz gelişme potansiyeli olan geleceğine bahis oynamaya karar verdiler.
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EĞİLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Kulüplerimizin yakın geçmişine kıyasla ilginç bir eğilim değişikliği söz konusu; zira bir yandan bu seviyede dikkat çekecek profillerin eksikliği, diğer yandan da yabancı kulüplere kıyasla İtalyan kulüplerle iş yapmanın ekonomik açıdan daha az cazip olması nedeniyle, son zamanlarda bu tür transferleri gerçekleştirme alışkanlığını kaybetmişlerdi. Palestra için ödenen “fazla bedel”, büyük bir Avrupa kulübüne yakışır kalitede ve İtalyan oyuncuların kıtlığından kaynaklanıyor; ancak aynı zamanda, son sezonlarda çok ihtiyatlı bir mali yönetim sergilemeye alışmış olan Inter için azımsanmayacak bir risk teşkil ediyor.
OAKTREE’NİN DÖNÜŞÜ
Oaktree fonunun kulübün yönetimine gelmesiyle birlikte, transfer piyasasındaki harcamaları mümkün olduğunca çeşitlendirerek ve 25-30 milyon avro tavanını aşmayacak bir aralıkta kalarak, mümkün olduğunca az risk almaya karar verildi. Palestra ve muhtemel bir transfer olarak Nico Paz (Real Madrid tarafından 60 milyon euro değer biçilen) ile Nerazzurri yepyeni bir boyuta geçecektir. Uygun koşullar altında, transfer alımları ve satışları arasındaki dengeyi her zaman göz önünde bulundurarak, genç oyunculara yatırım yapmak ve belki de yüksek maaşlı, kendini kanıtlamış oyunculara daha az yatırım yapmak şartıyla çıtayı yükseltmek mümkün olabilir. Bununla birlikte, bugün Palestra’nın, Borussia Dortmund’da geçirdiği iki çok önemli sezonun ardından 2020’deki Hakimi’den daha değerli olabileceği düşüncesi etkileyici.