Inter’in 50 milyon avroya yaptığı transfer, hem büyüleyici hem de riskli bir bahis: Hakimi’den daha değerli olabilir mi?

Bu mantığı İtalyan futbolcuların transferlerine genişletirsek – hem kendi ligimizde hem de yurtdışında – Marco Palestra, 47 milyon avro ile Christian Vieri’yi tahtından indirerek beşinci sıraya yerleşir ve sadece Gianluigi Buffon’un (Parma’dan Juventus’a 53 milyon avroya), Jorginho’nun (Napoli’den Chelsea’ye 57 milyon avroya), Sandro Tonali (Milan’dan Newcastle’a 59 milyon avro artı prim karşılığında) ve Atalanta’dan Al-Qadsiah’a 68,5 milyon avroya transfer olan rekor sahibi Mateo Retegui’nin gerisinde kalır.





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