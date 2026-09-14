Inter, 2026-27 deplasman forması için beklenmedik bir yaklaşım benimsiyor ve ilhamını Amerika'nın en büyük eğlencesinden alıyor. Nike ile birlikte hazırlanan forma, mavi ince çizgilerden kontrast yakaya kadar beyzbolun imza niteliğindeki tasarım unsurlarını Inter'in kendi kimliği üzerinden yeniden yorumluyor ve ortaya hem sokak modasına hem de sahaya aynı ölçüde uyum sağlayan bir forma çıkıyor.

Bu koleksiyon ayrıca kulübün 100 yılı aşkın tarihindeki bir ilke de işaret ediyor. Inter, geleneksel armasının yerine, uzun süredir beyzbol formalarıyla özdeşleşen büyük harfli yazılardan ilham alan iddialı bir "IM" monogramını tanıtıyor ve futbolun en tanınmış armalarından birine taze, moda odaklı bir dokunuş getiriyor.



