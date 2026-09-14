Inter'in 2026-27 forma koleksiyonunun ana teması, şehrin köklü giyim zarafetini farklı spor alt kültürleri ve 90'ların altın çağı nostaljisiyle harmanlayan 'Made of Milano' etrafında şekilleniyor.
Nike ve kulüp, son yıllardaki soyut ve deneysel desenlerden uzaklaşarak bu sezonun kimliğini Milano'nun kültürel dokusuna ve kulübün mirasına dayandırdı.
Bırakın GOAL sizi, çıkış tarihi, fiyatı, sızıntılar ve tasarım detayları dahil Inter'in 2026-27 iç saha forması hakkında bilmeniz gereken her şeyden haberdar etsin.