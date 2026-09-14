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Inter Milan 26-27 home kitNike
Renuka Odedra

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Inter'in 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü forma ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızdırılan görseller ve fiyatlar

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Inter

Inter'in 2026-27 sezonunda giyeceği yeni formalar hakkında bilmeniz gereken her şey.

Inter'in 2026-27 forma koleksiyonunun ana teması, şehrin köklü giyim zarafetini farklı spor alt kültürleri ve 90'ların altın çağı nostaljisiyle harmanlayan 'Made of Milano' etrafında şekilleniyor.

Nike ve kulüp, son yıllardaki soyut ve deneysel desenlerden uzaklaşarak bu sezonun kimliğini Milano'nun kültürel dokusuna ve kulübün mirasına dayandırdı.

Bırakın GOAL sizi, çıkış tarihi, fiyatı, sızıntılar ve tasarım detayları dahil Inter'in 2026-27 iç saha forması hakkında bilmeniz gereken her şeyden haberdar etsin.

  • Inter Milan 26-27 home kit 1Nike

    Inter Milan 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    2026-27 Inter Milan iç saha forması, Siyah ve Lyon Mavisi renklerinin birleşimiyle öne çıkıyor; Inter'in 1998'deki tarihi formasına saygı duruşunda bulunurken, University Gold detayları da o ikonik formadaki Nike swoosh'unun ve kulüp armasının sarısına gönderme yapıyor.

    Yakanın yeniden kullanıma girmesi, çağdaş bir silüete geleneğin dokunuşunu geri getirirken, iç kısımda yer alan Inner Pride'da "Made of Milano" ifadesi bulunuyor; bu konsept, Inter ile şehir arasındaki kopmaz bağı vurguluyor. Bu konsept, formanın grafik detaylarına da yansıyor; çizgilerin kenarları, Milano'nun terzilik ve üretim geleneğine doğrudan bir referans olarak, terzi makasının kesiminden ilham alan bir tarzda tamamlanıyor.

    Replica forma £89,99, authentic versiyon ise £134,99 fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

  • Inter Milan 26-27 away kitNike

    Inter'in 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Inter, 2026-27 deplasman forması için beklenmedik bir yaklaşım benimsiyor ve ilhamını Amerika'nın en büyük eğlencesinden alıyor. Nike ile birlikte hazırlanan forma, mavi ince çizgilerden kontrast yakaya kadar beyzbolun imza niteliğindeki tasarım unsurlarını Inter'in kendi kimliği üzerinden yeniden yorumluyor ve ortaya hem sokak modasına hem de sahaya aynı ölçüde uyum sağlayan bir forma çıkıyor. 

    Bu koleksiyon ayrıca kulübün 100 yılı aşkın tarihindeki bir ilke de işaret ediyor. Inter, geleneksel armasının yerine, uzun süredir beyzbol formalarıyla özdeşleşen büyük harfli yazılardan ilham alan iddialı bir "IM" monogramını tanıtıyor ve futbolun en tanınmış armalarından birine taze, moda odaklı bir dokunuş getiriyor. 


  • Inter Milan 2026-27 third kitNike

    Inter Milan 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Üçüncü forma için Nike, ilhamını 1997-98 Ronaldo döneminden alarak kulübün efsanevi geçmişine yöneliyor. Renk paleti, 90'ların sonlarında ikonik hale gelen Iron Grey, Black ve Tour Yellow etrafında şekilleniyor. Formanın ön kısmında, orijinal Umbro tasarımındaki gri-siyah halkaları taklit eden yatay bir orta şerit yer alıyor.


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