Inter için Şampiyonluk, İtalya'nın Dünya Kupası'ndaki durumu gibidir: ya bir zorunluluktur ya da bir başarısızlık olacaktır

Inter'de alarm zilleri çalıyor. Milan ile oynanan derbide alınan yenilgi ve San Siro'da Atalanta ile berabere kalınmasının ardından, Fiorentina deplasmanında bir başka 1-1'lik sonuç geldi. Bu sezon ligde, önde olduğu durumlarda toplam 12 puan kaybetti.
Sky'ın Formula 1 yorumcusu ve Inter taraftarı Carlo Vanzini'nin deyimiyle: "Sorunlar, sorunlar, sorunlar!".
Chivu'nun kullandığı araba, benzin rezervi ışığı yanmış halde, gözle görülür şekilde yoldan çıkıyor.
Sadece 3 hafta içinde Milan'a karşı olan puan farkı 10'dan 6'ya düştü, Napoli'ye karşı olan fark ise 14'ten 7'ye yarı yarıya azaldı.
Bitiş çizgisine 8 viraj kaldı: bir sonraki virajda, milli takımlar için verilen aradan sonra ve Napoli-Milan arasındaki doğrudan karşılaşmadan bir gün önce, Inter Paskalya'da Roma'yı evinde ağırlayacak.