Inter nos Chivu Allegri Conte

Inter için Şampiyonluk, İtalya'nın Dünya Kupası'ndaki durumu gibidir: ya bir zorunluluktur ya da bir başarısızlık olacaktır

Inter
Fiorentina - Inter
Serie A
İtalya

Nerazzurri, Floransa'da da puan kaybetti: Milan -10'dan -6'ya, Napoli ise -14'ten -7'ye çıktı.

Inter'de alarm zilleri çalıyor. Milan ile oynanan derbide alınan yenilgi ve San Siro'da Atalanta ile berabere kalınmasının ardından, Fiorentina deplasmanında bir başka 1-1'lik sonuç geldi. Bu sezon ligde, önde olduğu durumlarda toplam 12 puan kaybetti.

Sky'ın Formula 1 yorumcusu ve Inter taraftarı Carlo Vanzini'nin deyimiyle: "Sorunlar, sorunlar, sorunlar!".

Chivu'nun kullandığı araba, benzin rezervi ışığı yanmış halde, gözle görülür şekilde yoldan çıkıyor.

Sadece 3 hafta içinde Milan'a karşı olan puan farkı 10'dan 6'ya düştü, Napoli'ye karşı olan fark ise 14'ten 7'ye yarı yarıya azaldı.

Bitiş çizgisine 8 viraj kaldı: bir sonraki virajda, milli takımlar için verilen aradan sonra ve Napoli-Milan arasındaki doğrudan karşılaşmadan bir gün önce, Inter Paskalya'da Roma'yı evinde ağırlayacak.


  • LAUTARO TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

    Yumurtanın içinde Toro olacak. Lautaro, sakatlık nedeniyle kaçırdığı 7 maçın ardından kadroya geri dönecek: Bu, 8 yıl önce İtalya'ya geldiğinden beri yaşadığı en uzun ara.


    Kaptan, Bodo'da 1-1'lik skorla oyundan çıktı: o zamandan beri, Coppa Italia ve Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere, Inter 8 maçta sadece 2 galibiyet aldı (Lecce ve Genoa'ya karşı), Norveç'te 3-1 yenildikleri deplasman maçı da dahil.


    Bu veriler Lautaro'nun önemini teyit ediyor, ancak tek başına yeterli değil: onu vatanın kurtarıcısı yapmayalım.

    • Reklam

  • Şampiyonluk, Dünya Kupası gibi

    Allegri ve Conte'nin saldırılarını püskürtmek için Chivu'nun tüm takımı fiziksel ve zihinsel olarak yeniden toparlaması gerekiyor. Zaten cebinde gibi görünen bir Scudetto için oynamak o kadar kolay değil; üstelik şimdi onu kaybetmekten korkuluyor.


    Çünkü artık eleştirmenlerin ve seyircinin gözünde, Inter bu şampiyonluğu kazanırsa sadece üzerine düşeni yapmış olacak. Aksi takdirde bu bir başarısızlık olur, tıpkı Dünya Kupası elemelerindeki İtalya gibi. Oysa bu, Almanya'daki Bayern Münih ve Fransa'daki Paris Saint-Germain için uygun olan "kesin" bir hedef değil. Kolarov, "Inter'de her şey zaten beklenen bir şey gibi görünüyor" derken buna atıfta bulunuyor.


  • CHIVU VE PIO ESPOSITO'NUN ÇAĞRILARI

    Chivu, Cumartesi günü Appiano Gentile'de düzenlenen maç öncesi basın toplantısında net ve güçlü bir mesaj verdi: "Her maçın final niteliği kazandığı bu dönemde, herkes kendi sorumluluğunu üstlenmelidir."


    Bu sözler Thuram ile ilgili bir soruya verilen yanıt olsa da, aynı durum ikinci kaptan Barella başta olmak üzere soyunma odasındaki diğer liderler için de geçerli. Oyundan alınan Barella, Fiorentina'nın beraberlik golünde yaptığı hatadan dolayı yedek kulübesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve diğer Inter'li milli oyuncuların öncesinde Coverciano'ya gitti.


    Bunlar arasında Pio Esposito, Milli Takım için bir çağrıda bulundu (Bosna'da penaltılarda yenilginin ardından Inter bloğuna yöneltilen suçlamalar göz önüne alındığında, bu çağrı dinlenmedi): "Kulüp takımlarına olan taraftarlığınızı bir kenara bırakın ve İtalya'nın iyiliği için hep birlikte birbirimize yardım edelim."

    Inter'in soyunma odası da Roma, Como, Cagliari, Torino, Parma, Lazio, Verona ve Bologna ile oynayacağı son maçlar öncesinde aynısını yapsın.


