Inter için Şampiyonluk, İtalya'nın Dünya Kupası'ndaki durumu gibidir: ya bir zorunluluktur ya da başarısızlık; Chivu ve Pio Esposito'nun çağrıları

Chivu, Cumartesi günü Appiano Gentile'de düzenlenen maç öncesi basın toplantısında net ve güçlü bir mesaj verdi: "Her maçın final niteliği kazandığı bu dönemde, herkes kendi sorumluluğunu üstlenmelidir."

Bu sözler Thuram ile ilgili bir soruya verilen yanıt olsa da, aynı durum ikinci kaptan Barella başta olmak üzere soyunma odasındaki diğer liderler için de geçerli. Oyundan çıkan Barella, Fiorentina'nın beraberlik golünde yaptığı hatadan dolayı yedek kulübesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve diğer Inter'li milli takım oyuncularından önce Coverciano'ya gitti.





Bunlar arasında Pio Esposito, Milli Takım için bir çağrıda bulundu: "Kulüp takımlarına olan taraftarlığınızı bir kenara bırakın ve İtalya'nın iyiliği için hep birlikte birbirimize yardım edelim."

Inter'in soyunma odası da Roma, Como, Cagliari, Torino, Parma, Lazio, Verona ve Bologna ile oynayacağı son maçlar öncesinde aynısını yapsın.



