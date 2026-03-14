Inter hiçbir oyuncuyu göndermiyor: Basın sessizliği; Atalanta maçından sonra kimse konuşmuyor

Birkaç dakika bekledikten sonra, sonunda Inter kulübünden hiç kimse kameraların karşısına çıkmadı.

Maç berabere bitti ve uzun süre tartışılmaya devam edecek iki olay yaşandı.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda San Siro'da oynanan Inter-Atalanta maçı 1-1 sona erdi: İlk yarıda Francesco Pio Esposito'nun golüne, ikinci yarıda Nikola Krstovic'in golüyle cevap verildi, bu gol Nerazzurri taraftarlarının protestoları arasında gerçekleşti.

Önümüzdeki günlerde çok sayıda yankı uyandıracak tek olay bu değildi: Bergamalıların ceza sahasında Davide Frattesi ile Giorgio Scalvini arasında yaşanan temas - ki hem hakem Manganiello hem de VAR bu olayı görmezden geldi - de çok sayıda tartışmaya yol açtı.

Maçın bitiminden bir saatten fazla bir süre sonra, Nerazzurri kulübünden onay geldi: maç sonrası kimse konuşmayacak, bu karar maç sırasında alınan kararlar karşısında duyulan tüm hayal kırıklığını gösteriyor.

  • KARAR VERİLDİ

    Milano stadyumunda bulunan DAZN muhabirinin aktardığına göre, Viale della Liberazione'daki kulüp, maç sonrası geleneksel röportajlar için kameraların karşısına çıkması bekleniyordu, ancak Atalanta maçının yol açtığı çeşitli tartışmalar, Nerazzurri yönetiminin yaklaşık bir saat boyunca düşünmesine neden oldu ve sonunda ne DAZN'ene de basın toplantısına konuşmak üzere herhangi bir kulüp üyesini göndermeye karar verdiler.

    Böylece Inter, Atalanta maçı sonrasında hiçbir kulüp temsilcisinin konuşmaması nedeniyle basın sessizliğine büründü.

  • HEYECAN VERİCİ FİNALLER

    San Siro'da yaşanan gerçekten heyecan verici bir maçın ardından önemli bir tavır sergilendi.

    Maçtaki olaylar nedeniyle gerginleşen Inter'in yardımcı antrenörü Aleksandar Kolarov, maçın sonlarında Atalanta'nın savunma oyuncusu Berat Djimsiti ile kavga etmek üzereydi ve neredeyse fiziksel temasa geçecekti.

    Takım arkadaşlarının ve rakip takımın birkaç oyuncusunun müdahalesi, Arnavut asıllı stoperi sakinleştirmek için gerekli oldu. Maçtaki olayların yarattığı kargaşada, Chivu önce sarı kart gördü, ardından hakem Manganiello tarafından oyundan atıldı.

