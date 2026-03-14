Inter hiçbir oyuncuyu göndermiyor: Basın sessizliği; Atalanta maçından sonra kimse konuşmuyor

Maç berabere bitti ve uzun süre tartışılmaya devam edecek iki olay yaşandı.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda San Siro'da oynanan Inter-Atalanta maçı 1-1 sona erdi: İlk yarıda Francesco Pio Esposito'nun golüne, ikinci yarıda Nikola Krstovic'in golüyle cevap verildi, bu gol Nerazzurri taraftarlarının protestoları arasında gerçekleşti.

Önümüzdeki günlerde çok sayıda yankı uyandıracak tek olay bu değildi: Bergamalıların ceza sahasında Davide Frattesi ile Giorgio Scalvini arasında yaşanan temas - ki hem hakem Manganiello hem de VAR bu olayı görmezden geldi - de çok sayıda tartışmaya yol açtı.

Maçın bitiminden bir saatten fazla bir süre sonra, Nerazzurri kulübünden onay geldi:, bu karar maç sırasında alınan kararlar karşısında duyulan tüm hayal kırıklığını gösteriyor.