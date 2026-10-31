Gelecek maçlar MIL Serie A 15:45 INT

Samir Handanovic pek çok derbi yaşadı. Uzun yıllar Inter'de önce yalnızca birinci kaleci, ardından lider ve kaptan olarak görev yapan Sloven kaleci, hem büyük başarıların hem de olağanüstü zorlukların yaşandığı dönemlerden geçti. Yine de Milan-Inter derbisi her zaman benzersiz, alışılmışın dışında bir maçtı. Üstelik sahanın yalnızca bir ucunda yer alan birinin gözünden bakıldığında bunu anlatmak daha da zor.

Repubblica'ya röportaj veren Inter altyapısının eski antrenörü Handanovic, kariyerindeki derbileri yeniden hatırladı. Kalecilerin derbiyi nasıl yaşadığını anlatırken Mike Maignan ve Josep Martinez üzerinde durdu, geleceğe de değindi.