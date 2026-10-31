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Cagliari Calcio v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Inter, Handanovic: "Giroud'nun derbisini yeniden oynamak isterdim. Maignan güven veren bir isim, Martinez'in ise kendini kanıtlaması gerekiyor. Provedel mi? Ben de rekabetin olmasını isterdim"

Inter
S. Handanovic
Serie A
AC Milan
AC Milan - Inter

Eski kaleci ve kaptan, derbiyi her iki kale açısından değerlendirdi.

Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

31 Eki 2026

INT

INT

Samir Handanovic pek çok derbi yaşadı. Uzun yıllar Inter'de önce yalnızca birinci kaleci, ardından lider ve kaptan olarak görev yapan Sloven kaleci, hem büyük başarıların hem de olağanüstü zorlukların yaşandığı dönemlerden geçti. Yine de Milan-Inter derbisi her zaman benzersiz, alışılmışın dışında bir maçtı. Üstelik sahanın yalnızca bir ucunda yer alan birinin gözünden bakıldığında bunu anlatmak daha da zor.

Repubblica'ya röportaj veren Inter altyapısının eski antrenörü Handanovic, kariyerindeki derbileri yeniden hatırladı. Kalecilerin derbiyi nasıl yaşadığını anlatırken Mike Maignan ve Josep Martinez üzerinde durdu, geleceğe de değindi.

  • Gönül derbileri

    "Gönlümdeki derbi mi? İlki. 7 Ekim 2012'ydi. Samuel hemen gol attı, maç 1-0 bitti. Benim için her şey yeniydi: tribün koreografileri, atmosfer, çılgına dönen San Siro. 2021'deki 3-0'lık maçta yaptığım 3 kurtarış mı? Biz kaleciler bunun için oradayız. Boş statta olmak tuhaftı."

  • "GIROUD'NUN DERBİSİNİ YENİDEN OYNARDIM"

    "Sıradan derbi diye bir şey yok. Daha zor durumda olan takımın kazanıp şampiyonluğun gidişatını tersine çevirmesi de dahil, her şey olabilir. Tıpkı onların bir yıl sonra Giroud ile yaptığı gibi. Bir derbiyi yeniden oynayabilseydim, işte o derbi olurdu."

  • Maignan güvence, Martinez de öyle olacak

    "Maignan ve Martinez mi? Mike kendini kanıtlamış bir isim, Pepo'nun ise hâlâ kendini kanıtlaması gerekiyor. Birçok kişinin gözü onun üzerinde ve omuzlarında taşıması gereken ağır bir miras var. Kalede yapılan her hata mercek altına alınıyor. Farkı yaratan karakterdir."

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  • Chivu, Provedel’i iyi yönetti

    "Provedel ile rekabet sağlıklı. Chivu, zor dönemlerde de Martinez'e güvenerek ve Provedel'e doğru zamanda şans vererek ikisini büyük bir hassasiyetle çok iyi yönetti. Daha fazla rekabet ister miydim? İmkânım olsaydı, zihinsel olarak toparlanmak için her beş ya da altı maçta bir ara vermek bana iyi gelirdi."

  • SPALLETTI VE CONTE

    "Bana en çok şey öğreten teknik direktörler mi? Spalletti ve Conte. İlki, oyun kurarken fazladan bir oyuncu olmamı istiyordu. Zaten hazırdım, ayaklarımla oynamayı biliyordum. Conte'den kazanma zihniyetini öğrendim; bu zihniyet tüm kulübü kapsıyor. Herkes için çıta yükseliyor."

  • KAPTANLIK PAZUBANDI

    "Ben yine aynı insandım ama daha fazla sorumluluğum vardı. Kaptanlık pazubandı sahadaki enerjini azaltıyor. Her konuda örnek olmalısın: nasıl göründüğün, nasıl antrenman yaptığın, davranışların, hatta kıyafetlerin. Takım arkadaşlarına karşı adil olmalı, teknik direktör ile kulüp yönetimi arasında köprü görevi görmelisin."

  • Kamp

    "Ne zaman emekli olman gerektiğini nasıl anlarsın? İçindeki ateş söndüğünde. Stadyuma gidersin ve artık o heyecanı hissetmezsin. Benim için bırakmak zor olmadı, ne yapmak istediğimi zaten biliyordum. Futbol sahasını padel kortuyla değiştirdim. Inter'de gözlemci olarak geçirdiğim bir yılda antrenörlük eğitimi aldım. Ardından iki yıl altyapı takımlarını çalıştırdım."

  • Kamp öncesinde De Zerbi ve Fiorentina

    "Inter'den ayrıldıktan sonraki son takımım mı? De Zerbi beni Brighton'a istiyordu. İkinci kaleci olarak bile olsa nasıl çalıştığını yakından görmek isterdim. Italiano'nun Fiorentina'sıyla görüşmeler oldu ama sonuç çıkmadı. Udine'ye teknik direktör olarak dönmek isterim."

  • Teknik direktör olarak da Inter'e veda

    "Ne oldu? Primavera takımının başına geçecektim ancak 23 Yaş Altı takımıyla ilişkimiz de dahil bazı konularda anlaşamadık ve tartışma yaşamadan yollarımızı ayırdık. Kendi yolumda ilerlemek, etki yaratmak ve karar vermek istiyorum. Artık bir A takımını çalıştırmaya hazırım. Modern oyunda kalecinin evrimi üzerine yazdığım tezle UEFA Pro lisansımı aldım.

    Inter'i çalıştırmanın hayalini kuruyorum. Ama adım adım ilerlemeliyim. Şimdilik beğendiğim kulüpleri inceliyorum: Fabregas'ın Como'sunu, Barcelona'yı. Sonuca oyunla ulaşmayı seviyorum. 4-3-3'ü ve varyasyonlarını seviyorum ama dizilişler değil, fikirler önemli."

  • PENALTILAR

    "Penaltı kurtarma rekoru mu? Sezgi ve penaltı kullanan oyuncuları videolar üzerinden de incelemek. Aynı oyuncu, 90. dakikada skor 0-0'ken ve 3-0'ken penaltıyı aynı şekilde kullanmaz. İlk durumda top daha ağır gelir, kale daha küçük görünür ama bu herkes için geçerli değil."

Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

31 Eki 2026

INT

INT