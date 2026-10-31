Gelecek maçlar MIL Serie A 15:45 INT

Samir Handanovic birçok derbi yaşadı. Uzun yıllar Inter'in kalesini önce yalnızca as kaleci, ardından lider ve kaptan olarak koruyan Sloven kaleci, hem büyük başarıların hem de olağanüstü zorlukların yaşandığı dönemlerden geçti. Yine de Milan-Inter her zaman benzersiz, alışılmışın dışında bir karşılaşma oldu. Sahada yalnızca bir uçta bulunan birinin gözünden anlatılması ise daha da zor.

Repubblica'ya röportaj veren Inter altyapısının eski antrenörü, kariyerindeki derbileri hatırladı. Kalecilerin bu maçları nasıl yaşadığını anlatırken Mike Maignan ve Josep Martinez üzerinde durdu, geleceğe de baktı.