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Cagliari Calcio v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Inter, Handanovic: "Giroud derbisini yeniden oynamak isterdim. Maignan güven veren bir isim, Martinez'in ise kendini kanıtlaması gerekiyor. Provedel mi? Ben de rekabet isterdim"

Serie A
Inter
AC Milan
S. Handanovic
AC Milan - Inter

Eski kaleci ve kaptan, derbiyi iki kale açısından değerlendirdi.

Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

31 Eki 2026

INT

INT

Samir Handanovic birçok derbi yaşadı. Uzun yıllar Inter'in kalesini önce yalnızca as kaleci, ardından lider ve kaptan olarak koruyan Sloven kaleci, hem büyük başarıların hem de olağanüstü zorlukların yaşandığı dönemlerden geçti. Yine de Milan-Inter her zaman benzersiz, alışılmışın dışında bir karşılaşma oldu. Sahada yalnızca bir uçta bulunan birinin gözünden anlatılması ise daha da zor.

Repubblica'ya röportaj veren Inter altyapısının eski antrenörü, kariyerindeki derbileri hatırladı. Kalecilerin bu maçları nasıl yaşadığını anlatırken Mike Maignan ve Josep Martinez üzerinde durdu, geleceğe de baktı.

  • Gönül derbileri

    "7 Ekim 2012'ydi. Samuel hemen gol attı, maç 1-0 bitti. Benim için her şey yeniydi: tribün koreografileri, atmosfer, San Siro'nun çılgına dönmesi. 2021'deki 3-0'lık maçta 3 kurtarış mı? Biz kaleciler bunun için oradayız. Boş statta tuhaftı."

  • "Giroud'nun derbisini yeniden oynardım"

    "Sıradan derbi diye bir şey yok. Her şey olabilir; en zor durumda olan takımın kazanıp ligin gidişatını değiştirmesi bile. Tıpkı onların ertesi yıl Giroud ile yaptığı gibi. Bir derbiyi yeniden oynayabilsem, o derbiyi seçerdim"

  • Maignan güvence, Martinez de öyle olacak

    "Maignan ve Martinez mi? Mike güven veren bir isim, Pepo'nun ise kendini kanıtlaması gerekiyor. Pek çok kişinin gözü onun üzerinde ve üstesinden gelmesi gereken ağır bir miras var. Kalede her hata mercek altına alınır. Farkı karakter yaratır."

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  • Chivu, Provedel'i iyi yönetti

    "Provedel ile aramızda sağlıklı bir rekabet var. Chivu ikisini de büyük bir hassasiyetle çok iyi yönetti. Zor anlarda bile Martinez'e güvendi ve Provedel'e doğru zamanda şans verdi. Daha fazla rekabet ister miydim? İmkânım olsaydı, zihinsel olarak toparlanmak için her beş ya da altı maçta bir ara vermek bana iyi gelirdi."

  • SPALLETTI VE CONTE

    "Bana en çok şey öğreten teknik direktörler mi? Spalletti ve Conte. İlki, oyun kurarken fazladan bir oyuncu gibi katkı vermemi istiyordu. Zaten hazırdım, ayaklarımla oynayabiliyordum. Conte'den kazanma zihniyetini öğrendim; bu zihniyet tüm kulübü kapsıyor. Çıta herkes için yükseliyor."

  • KAPTANLIK PAZUBANDI

    "Ben aynı insan olarak kaldım ama sorumluluklarım arttı. Kaptanlık bandı sahada enerjinden götürüyor. Her konuda örnek olmalısın: kendini nasıl sunduğun, nasıl antrenman yaptığın, davranışların, hatta kıyafetlerin. Takım arkadaşlarına karşı adil olmalı, onlarla teknik direktör ve kulüp yönetimi arasında köprü görevi görmelisin."

  • Kamp

    "Ne zaman emekli olman gerektiğini nasıl anlarsın? İçindeki ateşi kaybettiğinde. Stadyuma gidersin ama artık o heyecanı hissetmezsin. Bırakmak benim için zor olmadı, ne yapmak istediğimi zaten biliyordum. Futbol sahasını padel kortuyla değiştirdim. Inter'de gözlemci olarak geçirdiğim bir yıl boyunca antrenörlük eğitimi aldım. Sonra iki yıl altyapı takımlarını çalıştırdım."

  • De Zerbi ve Fiorentina kamp öncesinde

    "Inter'den ayrıldıktan sonra son takımım mı? De Zerbi beni Brighton'da istiyordu. İkinci kaleci olarak bile olsa onu çalışırken yakından görmek isterdim. Italiano'nun Fiorentina'sıyla temaslar oldu ama sonuç çıkmadı. Udine'ye teknik direktör olarak dönmek isterim."

  • Teknik direktör olarak da Inter'e veda

    "Ne oldu? Primavera'nın başına geçecektim ama 23 Yaş Altı takımıyla ilişkiler de dahil bazı konularda anlaşamadık ve tartışma yaşamadan yollarımızı ayırdık. Kendi yolumdan gitmek, etki yaratmak ve kararları kendim vermek istiyorum. Artık bir A takımı çalıştırmaya hazırım. Modern oyunda kalecinin evrimi üzerine yazdığım tezle UEFA Pro lisansımı aldım.

    Inter'i çalıştırmanın hayalini kuruyorum. Ama adım adım ilerlemek gerek. Şimdilik beğendiğim kulüpleri inceliyorum: Fabregas'ın Como'sunu, Barcelona'yı. Sonuca oyunla ulaşmayı seviyorum. 4-3-3'ü ve varyasyonlarını seviyorum ama dizilişler değil, fikirler önemlidir."

  • PENALTILAR

    "Penaltı kurtarma rekoru mu? Sezgi ve penaltı kullanan oyuncuları videolar üzerinden de incelemek. Aynı oyuncu, 90. dakikada skor 0-0'ken ve 3-0'ken topa aynı şekilde vurmaz. İlk durumda top daha ağır gelir, kale daha küçük görünür; ama herkes için değil."

Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

31 Eki 2026

INT

INT