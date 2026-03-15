Sonuç olarak, herkes basın açıklaması yapmaktan kaçındı ve saat 19 civarında stadyumdan ayrıldı. Bu, Inter'in hakem kararlarından şikayet ettiği ikinci sefer; ilki, Napoli'de oynanan ve 3-1 yenildikleri ilk maçta olmuştu. O zaman başkan Marotta konuşmuştu, bu sefer ise kimse konuşmadı. Sesini yükseltmemek ve daha sonra uygun mecralarda haklarını aramak; işte galip gelen strateji buydu.