Inter-Atalanta 1-1 maçının ardından kolay bir dönem geçirilmedi. Inter, hakemlerin aleyhine verdiği birkaç karardan şikayetçi ve Roma'da Lazio'yu yenerek puan farkını yarıya indirip derbi öncesi farkı 5 puana indirebilecek olan Milan'a karşı tetikte olmak zorunda. La Gazzetta dello Sport, San Siro'daki maçın ertesi günü, takımların soyunma odalarına dönmesinin hemen ardından yaşananları yeniden canlandırıyor.
Çeviri:
Inter, hakem ekibiyle "nazik" bir görüşme yaptı: "Scalvini-Frattesi'ye benzer iki önceki olay, Nerazzurri'yi mağdur etti"
KAOS BASTONLARININ SONUÇLARI
Inter yöneticileri, özellikle de başkan Giuseppe Marotta ve sportif direktör Piero Ausilio, hakem ekibiyle "nazik" (La Rosea'nın kullandığı terim) bir görüşme gerçekleştirdi. "Inter tarafında, daha derbi maçında bile, kulübün Bastoni olayına bağladığı bir düşmanlık havası hissediliyor."
İKİ ÖNCEKİ VAKA
"Inter, itirazlarında haklı olduğunu düşünüyor, özellikle de penaltı konusunda: VAR kararlarında, tam tersi şekilde değerlendirilmiş çok benzer vakalar bolca var. Bunlardan ikisi Inter’in aleyhine sonuçlandı: Ekim 2021’de Juventus’a karşı oynanan maçta Dumfries-Alex Sandro vakası ve Ocak 2024’te Verona’ya karşı oynanan maçta Darmian-Magnani vakası. Her iki durumda da penaltı kararı verildi."
BASIN SESSİZLİĞİ
Sonuç olarak, herkes basın açıklaması yapmaktan kaçındı ve saat 19 civarında stadyumdan ayrıldı. Bu, Inter'in hakem kararlarından şikayet ettiği ikinci sefer; ilki, Napoli'de oynanan ve 3-1 yenildikleri ilk maçta olmuştu. O zaman başkan Marotta konuşmuştu, bu sefer ise kimse konuşmadı. Sesini yükseltmemek ve daha sonra uygun mecralarda haklarını aramak; işte galip gelen strateji buydu.