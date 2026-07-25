Anan Khalaili artık Inter için kapanmış bir dosya. Union Saint-Gilloise forması giyen İsrailli kanat oyuncusu, iki kulübün 25 milyon euro artı bonuslar üzerinden anlaşmasının ardından Inter formasını giymeye çok yaklaşmış, futbolcu da sağlık kontrollerinden geçmek için Milano'ya gelmişti. Ancak tam her şey yoluna girmişken, CONI tarafından sportif uygunluğun alınamaması transferi bozdu, bu da Khalaili'de büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Belçika'dan bu konuyla ilgili yeniden konuştu.
Çeviri:
Inter, gerçekleşmeyen transferin ardından Anan Khalaili'nin sözleri: "Kendimi çok iyi hissediyorum, son iki sezonda 99 maç oynadım ve bunların birçoğunda 90 dakika sahada kaldım"
SÖZLER
“Beni bekleyen şeye hazırlanmak için yeniden tam tempoyla antrenman yapmaya başladım. Kendimi formda hissediyorum ve sahada olmaktan mutluyum. Her zaman kariyerime odaklanıyorum ve buna her zaman inanıyorum. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım ve kendimi iyi, sağlıklı, mükemmel formda hissediyorum. Oynamaya hazırım ve yüzde 100'ümü vermek için çok çalışmaya hazırım. Son iki yılda 99 maça çıktım ve neredeyse her zaman 90 dakika oynadım. Kendimi çok iyi hissediyorum” dedi, 2004 doğumlu sağ kanat oyuncusu, Union Saint-Gilloise'in kampında takım arkadaşlarına katıldıktan sonra.
Geçen sezon patlama yaptı
Anan Khalaili futbola Maccabi Haifa'da başladı ve 2024 yazında 6,5 milyon euro karşılığında Belçika Ligi'ne transfer oldu. Union formasıyla toplam 99 maça çıktı ve 8 gol attı; geçen sezon ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Cristian Chivu'nun Inter'iyle de karşı karşıya geldi ve bu mücadele Inter'in 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonunda 8 maçta 3 gol kaydetti; bunlardan biri de grup aşamasındaki son Atalanta maçında gelen ve belirleyici olan goldü. İsrail Milli Takımı formasıyla ise 16 kez oynadı.
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