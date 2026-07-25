Anan Khalaili artık Inter için kapanmış bir dosya. Union Saint-Gilloise forması giyen İsrailli kanat oyuncusu, iki kulübün 25 milyon euro artı bonuslar üzerinden anlaşmasının ardından Inter formasını giymeye çok yaklaşmış, futbolcu da sağlık kontrollerinden geçmek için Milano'ya gelmişti. Ancak tam her şey yoluna girmişken, CONI tarafından sportif uygunluğun alınamaması transferi bozdu, bu da Khalaili'de büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Belçika'dan bu konuyla ilgili yeniden konuştu.