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Inter, Frattesi'yi Nottingham Forest'a transfer etmek için Tognozzi ile görüşüyor: ancak ikisi de Juventus'a gidebilir; gözler Lazio'dan Nuno Tavares'te

Inter
D. Frattesi
Juventus
Transfers
Nottingham Forest
A. Stankovic
N. Tavares
Lazio

Inter, İtalyan orta saha oyuncusu için 30 milyon euro istiyor; bu nedenle Stankovic için 40 milyon euroluk teklifi reddedebilirler.

Matteo Tognozzi, Davide Frattesi ile ilgileniyor.


Geçtiğimiz Eylül ayında, Juventus'un eski scouting şefi, Evangelos Marinakis'in sahibi olduğu Portekiz kulübü Rio Ave'nin yeni sportif direktörü oldu. Yunan iş adamı, Olympiacos ve Nottingham Forest'ın da sahibi ve geçen kış transfer döneminde boşuna peşinde koştuğu Inter'in orta saha oyuncusunun izini yeniden sürmeye başladı.


Şimdi, Tognozzi tarafından temsil edilen İngilizler, Inter yöneticileriyle görüşerek, Inter'in talep ettiği 30 milyon avroya karşılık 25 milyon avro artı bonus teklifinde bulundu. Frattesi transferi gerçekleşirse, Inter, Premier League'den Aleksander Stankovic için gelen 40 milyon avroluk teklifleri reddetme lüksüne sahip olabilir.


  • STANKOVIC

    2005 doğumlu genç Sırp oyuncu, bir yıl önce Brugge'ye transferiyle elde edilen on milyon avrodan 13 milyon avro daha fazla olan 23 milyon avroya geri satın alındı. Brugge'de Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi ve Belçika ligi şampiyonluğunu kazandı; İsviçre'deki Luzern'e kiralanmasının ardından gelişim sürecini sürdürdü.


    Chivu, onu Inter'in Primavera takımında Pio Esposito ile birlikte çalıştırdığı için iyi tanıyor. Kendisiyle aynı yaştaki Esposito, Stankovic için örnek teşkil ediyor. Stankovic, sezon öncesi hazırlık maçlarında, bir yıl önce ABD'de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda İtalyan milli takım oyuncusunun yaptığı gibi, A takımda yer almaya hazır olduğunu kanıtlamak zorunda.


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  • FRATTESI

    Frattesi'ye geri dönersek, Spalletti'nin çalıştırdığı Juventus da onun peşinde. Teknik direktör, Tognozzi'nin Torino'ya dönüşünü destekliyor; böylece Tognozzi de tıpkı Frattesi gibi siyah-beyazlıların kadrosuna katılabilir.


    Bu arada Nottingham Forest ve Juve'de, Denzel Dumfries'in (Real Madrid'e transfer oldu) ardından Inter'in takip ettiği iki kanat oyuncusu var. Bu oyuncular, Cagliari'ye kiralandıktan sonra Atalanta'ya geri dönen ilk hedef Marco Palestra'ya alternatif olarak değerlendiriliyor: İsviçreli Dan Ndoye (eski Bologna) ve İtalyan Andrea Cambiaso.


    Eğer ayrılırsa, Spalletti'nin gözü Lazio'nun Portekizli sol bek oyuncusu Nuno Tavares'te (2000 doğumlu, eski Arsenal, Benfica, Marsilya ve Nottingham Forest oyuncusu).