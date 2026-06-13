Matteo Tognozzi, Davide Frattesi ile ilgileniyor.
Geçtiğimiz Eylül ayında, Juventus'un eski scouting şefi, Evangelos Marinakis'in sahibi olduğu Portekiz kulübü Rio Ave'nin yeni sportif direktörü oldu. Yunan iş adamı, Olympiacos ve Nottingham Forest'ın da sahibi ve geçen kış transfer döneminde boşuna peşinde koştuğu Inter'in orta saha oyuncusunun izini yeniden sürmeye başladı.
Şimdi, Tognozzi tarafından temsil edilen İngilizler, Inter yöneticileriyle görüşerek, Inter'in talep ettiği 30 milyon avroya karşılık 25 milyon avro artı bonus teklifinde bulundu. Frattesi transferi gerçekleşirse, Inter, Premier League'den Aleksander Stankovic için gelen 40 milyon avroluk teklifleri reddetme lüksüne sahip olabilir.