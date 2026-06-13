2005 doğumlu genç Sırp oyuncu, bir yıl önce Brugge'ye transferiyle elde edilen on milyon avrodan 13 milyon avro daha fazla olan 23 milyon avroya geri satın alındı. Brugge'de Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi ve Belçika ligi şampiyonluğunu kazandı; İsviçre'deki Luzern'e kiralanmasının ardından gelişim sürecini sürdürdü.





Chivu, onu Inter'in Primavera takımında Pio Esposito ile birlikte çalıştırdığı için iyi tanıyor. Kendisiyle aynı yaştaki Esposito, Stankovic için örnek teşkil ediyor. Stankovic, sezon öncesi hazırlık maçlarında, bir yıl önce ABD'de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda İtalyan milli takım oyuncusunun yaptığı gibi, A takımda yer almaya hazır olduğunu kanıtlamak zorunda.



