Inter, transferde hem giriş hem çıkış yönünde kelimenin tam anlamıyla coşmuş durumda. Uzun süredir, hatta geçen ocak ayından bu yana, Curtis Jones ismi orta sahaya ideal takviye olarak kulübün tercih listesinin en üst sırasında yer alıyordu. Yine de, en azından şu ana kadar, belirleyici hamleyi yapmak hiç mümkün olmamıştı.

Bunun nedeni, Davide Frattesi adlı başka bir oyuncuyla bağlantılıydı; İngiliz oyuncuya yer açmak için, Liverpool ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan bu futbolcu öncesinde, Frattesi kulüp sahipleri tarafından çıkışta her zaman öncelikli isim olarak görülüyordu. Ancak bugün, son bir girişime yeşil ışık yakılması için her şey nihayet yerine oturuyor.



