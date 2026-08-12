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CM Grafica nuova Inter Jones 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Inter, Frattesi’nin ayrılmasıyla Curtis Jones için yeniden hamleye hazırlanıyor: rakamlar

Inter
C. Jones
Liverpool
D. Frattesi
Lazio
Transfers

Frattesi’nin ayrılığı, Inter’in Liverpool’un orta saha oyuncusu için son bir girişimde bulunmasına imkân tanıyacak.

Inter, transferde hem giriş hem çıkış yönünde kelimenin tam anlamıyla coşmuş durumda. Uzun süredir, hatta geçen ocak ayından bu yana, Curtis Jones ismi orta sahaya ideal takviye olarak kulübün tercih listesinin en üst sırasında yer alıyordu. Yine de, en azından şu ana kadar, belirleyici hamleyi yapmak hiç mümkün olmamıştı.

Bunun nedeni, Davide Frattesi adlı başka bir oyuncuyla bağlantılıydı; İngiliz oyuncuya yer açmak için, Liverpool ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan bu futbolcu öncesinde, Frattesi kulüp sahipleri tarafından çıkışta her zaman öncelikli isim olarak görülüyordu. Ancak bugün, son bir girişime yeşil ışık yakılması için her şey nihayet yerine oturuyor.


  • Frattesi Lazio'ya doğru

    İlk parça da tam olarak Romalı orta sahayla ilgili; bu saatlerde Lazio’ya transferi için son detaylar netleştiriliyor. 15 milyon euro zorunlu satın alma maddesi içeren kiralık bir operasyon söz konusu; bu madde, takımın bu sezonu ilk 12 sıra içinde tamamlaması şartına bağlı. Ayrıca Inter, orta sahanın gelecekteki satışından yüzde 20’nin üzerinde yüksek bir payı elinde tutacak.

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  • JONES İÇİN YENİ HAMLE

    Frattesi’nin ayrılığı resmen tamamlandıktan sonra Inter, Curtis Jones için Liverpool ile görüşmelere başlamak adına operasyonel hareket alanına sahip olacak. İngiliz oyuncu uzun süredir önceliğini Inter’e vermiş durumda; Andoni Iraola’nın kulübede olduğu Reds’in son hazırlık maçını da “tedbir amaçlı” kaçırdı, ancak bu kararın arkasında transfer piyasası yatıyor. Ve Inter’in yeni bir hamlesi şimdiden planlanmış durumda.

  • 35 milyon gerekiyor

    Inter böylece 30 Haziran 2026’dan önce sunulan ve şu ana kadar beklemede kalan 20 ve 25 milyon avroluk ilk tekliflere göre teklifini yükseltmeye hazırlanıyor. Liverpool ise, sözleşmenin 30 Haziran 2027’de sona erecek olmasına rağmen, işe 40 milyon avroluk bir taleple başlamıştı ancak bu saatlerde beklentilerini düşürdü ve Fabrizio Romano’nun aktardığına göre toplam 35 milyon avroluk (bonuslarla birlikte) bir değerlemeyi kabul etmeye hazır.

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