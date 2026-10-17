Leonel Flores, Arjantin futbolunun yeni yıldızı. 2007 doğumlu oyuncu, Boca Juniors formasıyla futboluyla göz kamaştırıyor: baş döndüren çalımlar, rakiplerine attığı bacak araları ve belirleyici goller. Tıpkı dün gece Talleres'e attığı ve Boca Juniors'a galibiyeti getiren o harika gol gibi. Sol kanat oyuncusu önce iki rakibini geçiyor, ardından ayağını açıp uzak direğe doğru son derece zor bir yörünge çizen falsolu bir şut çıkarıyor.
Getty Images Sport
Çeviri:
Inter, Flores'i gördün mü? Boca Juniors'ın genç yıldız adayı Talleres'e karşı inanılmaz bir gol atıyor
Inter izliyor
Talleres'e karşı attığı gol, Flores'in Clausura'daki dördüncü golü oldu. Ancak golleri, ne kadar güzel ve belirleyici olsalar da Flores hakkında her şeyi anlatmıyor: Paredes'in gözdesi olan 19 yaşındaki oyuncu, Arjantin futbolunun kuşkusuz en parlak yeteneği. Flores'i takip eden gözlemcilerin listesi oldukça uzun. Bu isimler arasında, oyuncuyla özellikle ilgilenen Inter'in gözlemcileri de var. Flores, 20 milyon dolarlık serbest kalma bedeli ödenerek hemen transfer edilebilir. Birçokları için kaçırılmayacak bir fırsat...
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