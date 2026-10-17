Talleres'e karşı attığı gol, Flores'in Clausura'daki dördüncü golü oldu. Ancak golleri, ne kadar güzel ve belirleyici olsalar da Flores hakkında her şeyi anlatmıyor: Paredes'in gözdesi olan 19 yaşındaki oyuncu, Arjantin futbolunun kuşkusuz en parlak yeteneği. Flores'i takip eden gözlemcilerin listesi oldukça uzun. Bu isimler arasında, oyuncuyla özellikle ilgilenen Inter'in gözlemcileri de var. Flores, 20 milyon dolarlık serbest kalma bedeli ödenerek hemen transfer edilebilir. Birçokları için kaçırılmayacak bir fırsat...