Ancak Inter, Jeltsch'le ilgilenen tek kulüp değil. Barcelona da dahil olmak üzere Avrupa'nın büyük kulüpleri de onun peşinde. Bugün Sport gazetesinin yazdığına göre Alman stoper, Hansi Flick'in ilk tercihi. Flick, onun hakkında Laporta ile çoktan görüştü. Barcelona'nın gözlemcileri de Jeltsch'i Viking'e karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında canlı izledi. Sorun, her zamanki gibi böyle bir transferi planlamak için nakit yaratma ihtiyacı. Katalan gazetesine göre seçeneklerden biri kadrodaki savunmacılardan birini satışa çıkarmak olsa da daha gerçekçi alternatif, transferi 2027 yazına ertelemek.