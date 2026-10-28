Rakiplerinden önce davranmak için şimdiden harekete geçmek. Inter, gelecek sezonu ve transfer dönemini şimdiden düşünüyor; bu doğrultuda Finn Jeltsch'i kadrosuna katmak için çalışıyor. 2006 doğumlu Alman savunmacı, Nürnberg'de yetişti ve 2025'ten beri Stuttgart forması giyiyor. Chivu'nun ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahip olduğu için beğenilen bir oyuncu: Hızlı ve fiziksel açıdan güçlü, üçlü savunmada merkezde veya kenar stoper olarak oynayabiliyor, geriden oyun kurarken topu iyi kullanıyor. Ligde 7 maçta 5 yenilgiyle sondan ikinci sırada yer alan Stuttgart'ta geçirdiği zorlu sezon, Inter dâhil büyük kulüplerin ona ilişkin değerlendirmesini değiştirmedi. Inter'in listesinde de adı uzun süredir yer alıyor.
Inter, Finn Jeltsch için harekete geçti ancak Barcelona da oyuncuyla ilgileniyor
JELTSCH'İN BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?
Inter scoutları, Stuttgart'ın stadı MHP Arena'da birçok kez görüldü. Hazırladıkları raporlar hep olumluydu. Klopp'un Almanya'nın son Nations League maçları için çağırdığı savunmacının temsilcileriyle de sık sık temas kuruldu. Şimdi sözden eyleme ne zaman geçileceği belirsiz. Maaş kesinlikle sorun değil (oyuncu şu anda bonuslar hariç brüt yaklaşık 1,3 milyon euro kazanıyor); sorun bonservis bedeli. Oyuncuyu 2025'te 9,5 milyon euroya transfer eden Stuttgart, 40 milyon euroya yakın bir bedel istiyor. Şampiyonlar Ligi karşılaşması vesilesiyle bu konuyu görüşme fırsatı mutlaka olacaktır: Alman ekibinin 28 Kasım Çarşamba günü Meazza'da olması bekleniyor.
Barcelona'ya dikkat
Ancak Inter, Jeltsch'le ilgilenen tek kulüp değil. Barcelona da dahil olmak üzere Avrupa'nın büyük kulüpleri de onun peşinde. Bugün Sport gazetesinin yazdığına göre Alman stoper, Hansi Flick'in ilk tercihi. Flick, onun hakkında Laporta ile çoktan görüştü. Barcelona'nın gözlemcileri de Jeltsch'i Viking'e karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında canlı izledi. Sorun, her zamanki gibi böyle bir transferi planlamak için nakit yaratma ihtiyacı. Katalan gazetesine göre seçeneklerden biri kadrodaki savunmacılardan birini satışa çıkarmak olsa da daha gerçekçi alternatif, transferi 2027 yazına ertelemek.
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