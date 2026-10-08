Bir zorlanma sakatlık değildir, ancak bu kadar hassas ve birçok farklı yapıyı da ilgilendiren bir kas için temkinli olunması gerekecek.

Sürpriz olmazsa, Parma'ya karşı kesinleşen yokluğuna ve 13 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'e karşı oynanacak maçtaki eksikliğine ek olarak, orta saha oyuncusu yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalmak zorunda kalacak. 31 Ekim'de oynanacak derbide forma giymesi çok zor görünürken, kulübün umudu onu aradan önceki son maçta Como'ya karşı yeniden kadroda görebilmek.