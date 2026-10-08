Cristian Chivu için kötü haberler geldi Appiano Gentile'deki sağlık ekibinden. Son günlerde gelen ve aranın ardından neredeyse tüm kadronun tamamen çalışmalara dönmesini sağlayan çok iyi haberlerin ardından (yalnızca Stones hâlâ yeniden kondisyon kazanma aşamasındaydı), bugün Curtis Jones kas problemi nedeniyle durdu. İngiliz oyuncunun sakatlığı uyluğunda ve onu kısa olmayan bir süre sahalardan uzak tutacak.
Inter'e kötü haber: Curtis Jones sakatlandı. Ne kadar sahalardan uzak kalacak ve Parma karşısında onun yerine kim oynayacak
İlk 11'de oynamaya hazırdı
Tüm milli ara boyunca Pinetina'da çalışmış olan eski Liverpool oyuncusu, cumartesi öğleden sonra saat 18.00'de Inter'in ligde aranın ardından yeniden sahaya çıkacağı maç öncesinde Chivu'nun en büyük güvencelerinden biriydi.
Ancak durum böyle olmayacak ve Rumen teknik adam planlarını gözden geçirmek zorunda kalacak. Calhanoglu'nun orta sahada merkeze geçmesi kesin gibi görünüyor; Henrik Mkhitaryan da Appiano Gentile'de 3 tam hafta çalışmış olması sayesinde ilk 11'de neredeyse kesin olarak bir şans bulacak. Jones'un yerini, milli takımlarındaki görevlerinden dönen oyunculardan biri dolduracak ve bugün itibarıyla Nicolò Barella bu rol için bir numaralı aday konumunda.
Açıklama
Curtis Jones bu sabah Rozzano’daki Humanitas Enstitüsü’nde klinik ve enstrümantal tetkiklerden geçti.
Tetkikler, sağ uyluğun adduktörlerinde miyofasyal bir zorlanma olduğunu ortaya koydu.
Durumu önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek.
Uzun süre sahalardan uzak mı?
Bir zorlanma sakatlık değildir, ancak bu kadar hassas ve birçok farklı yapıyı da ilgilendiren bir kas için temkinli olunması gerekecek.
Sürpriz olmazsa, Parma'ya karşı kesinleşen yokluğuna ve 13 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'e karşı oynanacak maçtaki eksikliğine ek olarak, orta saha oyuncusu yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalmak zorunda kalacak. 31 Ekim'de oynanacak derbide forma giymesi çok zor görünürken, kulübün umudu onu aradan önceki son maçta Como'ya karşı yeniden kadroda görebilmek.
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