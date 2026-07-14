Denzel Dumfries’in yerine geçecek oyuncunun arayışı. Hollandalı oyuncunun Madrid’e transfer olmasının ardından Inter’in önceliği sağ kanat için bir alternatif bulmak. Marotta ve Ausilio, Chivu’ya uygun takviyeyi bulmak için çalışıyor. İlk seçenek olan Palestra, Xabi Alonso’nun Chelsea’sinin sunduğu parayı ve futbol projesini tercih etti; ikinci seçenek olan Khalaili ise sağlık kontrolünden geçemedi. Şu ana kadar bir C planı yok; Nerazzurri transfer ekibi, Strasbourg'dan Doué'den Tottenham'dan Spence'e, Atlético Madrid'den Molina'dan Monaco'dan Wanderson'a, Genoa'dan Norton-Cuffy'den Borussia Dortmund'dan Ryerson'a kadar çeşitli oyuncuların profillerini ve maliyetlerini değerlendiriyor. Ancak arka planda, ocak ayındaki denemenin ardından yeniden gündeme gelebilecek başka bir oyuncu var: Ivan Perisic.
Çeviri:
Inter, Dumfries’in yerini alacak oyuncuyu arıyor: PSV Eindhoven’dan Ivan Perisic, sağ kanat için uygun maliyetli bir seçenek olarak gündemde
INTER ONU ZATEN OCAK AYINDA İSTİYORDU
1989 doğumlu Hırvat oyuncu, Inter’e seve seve geri dönmek istiyor. Bunu, Dünya Kupası’nda Gana ile oynanan maçın ardından doğruladı: “Ocak ayında PSV beni bırakmadı. Inter’in genel müdürü ve başkanı nerede olduğumu biliyorlar; isterlerse beni bulmaları yeter.” Bu tamamen doğru; son transfer döneminde Marotta ve Ausilio onu tekrar Nerazzurri’ye geri getirmeye çalıştılar, ancak Hollandalı kulüp bu konuyu hiç dinlemek istemedi. Hollanda’da geçirdiği son iki sezonda 78 maça çıkıp 26 gol atan Perisic, 37 yaşında olmasına rağmen hâlâ hayranlık uyandırmak ve iz bırakmak istiyor.
PERISIC, İKİ GOL ÖNDE
Şu anda Inter için ilk tercih değil, ancak adı hâlâ listede yer alıyor. Ve önümüzdeki haftalarda sıralamada yukarı çıkabilir. Transfer bedelinin düşük olması nedeniyle mali açıdan avantajlı olmasının yanı sıra, tecrübe açısından da bir artı olacaktır. Perisic, Inter formasıyla 254 maça çıkmış, 55 gol atmış ve 50 asist yapmıştır. Ortamı iyi tanıyor, uyum sorunu yaşamayacaktır. Ayrıca hem sağda hem de solda oynayabilir.
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