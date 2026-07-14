Inter, Dumfries’in yerini alacak oyuncuyu arıyor: PSV Eindhoven’dan Ivan Perisic, sağ kanat için uygun maliyetli bir seçenek olarak gündemde

Denzel Dumfries’in yerine geçecek oyuncunun arayışı. Hollandalı oyuncunun Madrid’e transfer olmasının ardından Inter’in önceliği sağ kanat için bir alternatif bulmak. Marotta ve Ausilio, Chivu’ya uygun takviyeyi bulmak için çalışıyor. İlk seçenek olan Palestra, Xabi Alonso’nun Chelsea’sinin sunduğu parayı ve futbol projesini tercih etti; ikinci seçenek olan Khalaili ise sağlık kontrolünden geçemedi. Şu ana kadar bir C planı yok; Nerazzurri transfer ekibi, Strasbourg'dan Doué'den Tottenham'dan Spence'e, Atlético Madrid'den Molina'dan Monaco'dan Wanderson'a, Genoa'dan Norton-Cuffy'den Borussia Dortmund'dan Ryerson'a kadar çeşitli oyuncuların profillerini ve maliyetlerini değerlendiriyor. Ancak arka planda, ocak ayındaki denemenin ardından yeniden gündeme gelebilecek başka bir oyuncu var: Ivan Perisic.