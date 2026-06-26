Real Madrid, Denzel Dumfries’in Inter’den transferini neden henüz resmi olarak açıklamadı? İspanyol haber sitesi OK Diario, İspanyol kulübün Inter’e 20 milyon avroluk sözleşme fesih bedelini ödemek istediğini bildirdiği haberi kamuoyuna yayıldıktan ve oyuncunun gerekli sağlık kontrollerinden geçtikten sonra bu soruyu gündeme getiriyor.
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Inter: Dumfries’in Real Madrid’e transferi henüz resmiyet kazanmadı: Neler oluyor? İşte İspanya’dan gelen haberler
DUYURU NE ZAMAN YAPILACAK?
OK Diario’nun bildirdiğine göre, transferin tüm detayları tamamlandı ve Real Madrid’in uygun zamanda bunu resmi olarak duyuracağına dair hiçbir şüphe yok. José Mourinho’yu yeni teknik direktör olarak atamayı tamamlayan ve Liverpool’dan savunma oyuncusu Ibrahima Konaté ile Manchester City’den Bernardo Silva’nın bedelsiz transferlerini, ayrıca Chelsea’den Marc Cucurella’yı 55 milyon avro artı prim karşılığında transfer ettiğini duyuran İspanyol kulübü, vergi ile ilgili bir mesele nedeniyle Dumfries’in Inter’den transferinin duyurulmasını birkaç gün erteleme kararı almış olabilir.
VERGİ KONUSU
Hollandalı milli oyuncunun 20 milyon avroluk serbest kalma maddesi 15 Temmuz’a kadar geçerlidir ve OK Diario, bu duruma dayanarak Real Madrid’in Dumfries transferini resmi olarak 30 Haziran Salı günü kapanacak olan mali yıl hesaplarına dahil etmeme kararı aldığını düşünüyor. Dolayısıyla amaç, bu son transferi 1 Temmuz Çarşamba günü başlayıp 30 Haziran 2027'de sona erecek yeni mali yıla dahil etmek olabilir.