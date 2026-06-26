Inter: Dumfries’in Real Madrid’e transferi henüz resmiyet kazanmadı: Neler oluyor? İşte İspanya’dan gelen haberler

OK Diario’nun bildirdiğine göre, transferin tüm detayları tamamlandı ve Real Madrid’in uygun zamanda bunu resmi olarak duyuracağına dair hiçbir şüphe yok. José Mourinho’yu yeni teknik direktör olarak atamayı tamamlayan ve Liverpool’dan savunma oyuncusu Ibrahima Konaté ile Manchester City’den Bernardo Silva’nın bedelsiz transferlerini, ayrıca Chelsea’den Marc Cucurella’yı 55 milyon avro artı prim karşılığında transfer ettiğini duyuran İspanyol kulübü, vergi ile ilgili bir mesele nedeniyle Dumfries’in Inter’den transferinin duyurulmasını birkaç gün erteleme kararı almış olabilir.