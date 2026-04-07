Bir yandan ligin sonuna kadar Napoli ve Milan'a karşı üstünlüğünü korumayı hedefleyen saha çalışmaları, diğer yandan ise transfer hedeflerinde rakiplerin önüne geçmek için yapılan ilk temaslar. Son haftalarda Inter, yaz dönemi için planlamalarına başladı ve Nerazzurri yönetiminin listesindeki isimler arasında, Ocak ayında da transferi için girişimde bulunulan Al Ittihad'ın forveti Moussa Diaby'nin adı yer alıyor. Son aylarda oyuncu ile Arap kulübü arasındaki ilişkiler giderek karmaşıklaştı, menajeri transfer piyasasının yeniden açılmasıyla birlikte yeni bir çözüm arayışında ve Inter de bu durumu yakından takip ediyor.
Inter, Diaby'nin fiyatı düştü: Yaz planı ve Al Ittihad'ın talebi; Dumfries ve Luis Henrique ile neler değişiyor
DIABY'NİN FİYATI NE KADAR?
Ocak ayında Inter, ödemenin birkaç yıla yayılmasını önererek 30 milyonluk bir teklifte bulunmuştu, ancak Arap kulübü tutarın tek seferde ödenmesini istediği için transfer hiçbir zaman gerçekleşmedi. Birkaç ay içinde Nerazzurri, 2018'de Crotone formasıyla (teknik direktör Walter Zenga) İtalya'da oynamış olan Diaby için tekrar girişimde bulunabilir, çünkü bugün oyuncunun değerinin daha düşük olabileceğinin farkındadır: 1999 doğumlu Fransız oyuncunun sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor, ancak önümüzdeki transfer döneminde ayrılmaya çalışacak ve bu nedenle Al Ittihad sonunda onu memnun etmek için değerinden daha düşük bir fiyata satabilir.
NEDEN INTER YİNE DIABY'YE YÖNELİYOR?
Inter, geçtiğimiz transfer döneminde kanatlarda oynayabilecek bir takviye arıyordu; zira Luis Henrique'yi satmayı değerlendiriyorlardı. Cancelo ve Perisic için girişimlerde bulunduktan sonra, Diaby'yi de kadroya katmaya çalıştılar. Yaz aylarında Nerazzurri kulübü, gelecek tekliflere göre Dumfries ve Luis Henrique'den birinin ayrılmasını değerlendirebilir. Bu nedenle, ikisinden biri ayrılırsa, Chivu'nun 3-5-2 sistemi için o pozisyonda bir takviyeye ihtiyaç duyulacak ve bu nedenle Diaby'nin geri dönüşü de seçenekler arasında yer alıyor. Oyuncu, İtalya'ya gelme olasılığına son derece açık ancak Al Ittihad ile masaya oturup görüşmek gerekecek.