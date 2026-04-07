Inter, Diaby'nin fiyatı düştü: Yaz planı ve Al Ittihad'ın talebi; Dumfries ve Luis Henrique ile neler değişiyor

Ocak ayında Inter, ödemenin birkaç yıla yayılmasını önererek 30 milyonluk bir teklifte bulunmuştu, ancak Arap kulübü tutarın tek seferde ödenmesini istediği için transfer hiçbir zaman gerçekleşmedi. Birkaç ay içinde Nerazzurri, 2018'de Crotone formasıyla (teknik direktör Walter Zenga) İtalya'da oynamış olan Diaby için tekrar girişimde bulunabilir, çünkü bugün oyuncunun değerinin daha düşük olabileceğinin farkındadır: 1999 doğumlu Fransız oyuncunun sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor, ancak önümüzdeki transfer döneminde ayrılmaya çalışacak ve bu nedenle Al Ittihad sonunda onu memnun etmek için değerinden daha düşük bir fiyata satabilir.



