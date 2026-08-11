Inter, Spence için hamlesini yaptı ve Tottenham ile İngiltere milli takımının oyuncusu artık kesin olarak Inter'in radarına girdi. La Gazzetta dello Sport'a göre son saatlerde iki kulüp arasındaki görüşmeler önemli ölçüde hız kazandı ve tarafları, 26 yaşındaki oyuncunun Milano'ya transferini sağlayacak nihai bir anlaşmaya daha da yaklaştırdı. Anlaşmanın, bonuslarla birlikte yaklaşık 30 milyon euro karşılığında tamamlanması bekleniyor. Son anda bir pürüz çıkmaması halinde Spence, Real Madrid'e transfer olan Denzel Dumfries'in yerini alacak isim olacak ve böylece kulüp şampiyonluk yarışı için kadrosunu kurarken Chivu'nun kadro yapılanmasındaki son boşluğu da fiilen dolduracak.

Ancak taraftarların savunmacıyı resmi maçlarda görmek için kısa bir süre daha beklemesi gerekebilir. Kulüpte İngiliz yeteneklerin önünü açan vatandaşı John Stones gibi Spence de Dünya Kupası'nda İngiltere ile gösterdiği performansın ardından verilen uzun aradan sonra antrenmanlara daha yeni döndü.