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Inter, Denzel Dumfries'in halefini belirlerken Tottenham'ın yıldızı Djed Spence için anlaşmaya yaklaşıyor
Inter, Tottenham savunmacısı için vites artırdı
Inter, Spence için hamlesini yaptı ve Tottenham ile İngiltere milli takımının oyuncusu artık kesin olarak Inter'in radarına girdi. La Gazzetta dello Sport'a göre son saatlerde iki kulüp arasındaki görüşmeler önemli ölçüde hız kazandı ve tarafları, 26 yaşındaki oyuncunun Milano'ya transferini sağlayacak nihai bir anlaşmaya daha da yaklaştırdı. Anlaşmanın, bonuslarla birlikte yaklaşık 30 milyon euro karşılığında tamamlanması bekleniyor. Son anda bir pürüz çıkmaması halinde Spence, Real Madrid'e transfer olan Denzel Dumfries'in yerini alacak isim olacak ve böylece kulüp şampiyonluk yarışı için kadrosunu kurarken Chivu'nun kadro yapılanmasındaki son boşluğu da fiilen dolduracak.
Ancak taraftarların savunmacıyı resmi maçlarda görmek için kısa bir süre daha beklemesi gerekebilir. Kulüpte İngiliz yeteneklerin önünü açan vatandaşı John Stones gibi Spence de Dünya Kupası'nda İngiltere ile gösterdiği performansın ardından verilen uzun aradan sonra antrenmanlara daha yeni döndü.
- Getty Images Sport
Alternatif hedeflere karşı taktik üstünlük
Inter, yaz transfer döneminde başka seçenekleri değerlendirmesine rağmen Spence'e olan ilgisini hiçbir zaman gerçekten kaybetmedi. Kulüp, Tottenham'ın başlangıçta belirlediği 40 milyon €'luk bonservis beklentisini düşürmesini ve teknik direktör Roberto De Zerbi'nin satış için onay vermesini bekliyordu. Bu süreçte başkan Beppe Marotta ile sportif direktör Piero Ausilio, şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynayan Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin durumunu da yokladı. Ancak Diaby'nin transferi, oyuncunun yüksek maaş taleplerinden Al-Ittihad ile görüşmelerin zorluğuna kadar uzanan çeşitli komplikasyonlar nedeniyle sıkıntılıydı.
Daha da önemlisi, Spence Inter teknik ekibi tarafından ikinci planda görülen bir seçenek ya da bir "B planı" olarak değerlendirilmiyor. Aksine, kanat beki rolünün özel gereklilikleri açısından hem taktik hem de fiziksel açıdan Diaby'ye tercih ediliyor.
Luis Henrique ve Roma durumu
Spence için sürdürülen girişimler, Luis Henrique'in geleceğinde ne olursa olsun Inter için önceliğini koruyor. Haberlere göre AS Roma, Brezilyalı oyuncu için 25 milyon avro ile 30 milyon avro arasında konuşulan ciddi bir teklifle Inter'in kararlılığını sınamaya hazırlanıyor. Bu, Inter yöneticilerinin şu anda değerlendirdiği önemli bir meblağı ifade ediyor. Ancak Luis Henrique, gelecekteki yapısal değişikliklerde yer alması halinde Gian Piero Gasperini'yi tam anlamıyla ikna etmiş gibi görünen bir profil değil ve kulüp, geçen yıl Kone transferinde ortaya çıkan komplikasyonların ardından temkinli duruşunu sürdürüyor.
- Getty Images Sport
Kadro yapılanması ve savunma istikrarı
Spence'in, Milano'ya uçup dört yıllık olması beklenen sözleşmeye imza atmak için son onayı almaya hevesli olduğu bildiriliyor. İtalya'daki hayatı konuşmak için Stones ile şimdiden temas kurdu. İki İngiliz'in Appiano Gentile'de yeniden bir araya gelme ihtimali giderek güçleniyor.
Mevcut savunma hattına gelince, Benjamin Pavard kulüpte kalma isteğini Chivu'ya ve yöneticilere iletti. Fransız oyuncunun sezon öncesi turundaki performansları örnek düzeydeydi ve kamp içindekiler, antrenmanlardaki tavrını kusursuz olarak tanımladı.
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