Inter’den Zielinski, Inzaghi’ye karşı: “Sadece sadık çekirdek kadrosuna güveniyordu, ilk 11’de oynamak imkansızdı. Oysa Chivu ile…”

"Dünya Kupası mı? Maçları ara sıra izliyorum. Uygun bir saat olduğunda, saat 18.00 ya da 21.00 gibi, izlediğim oluyor. Ama tek bir maçı bile baştan sona izlemedim, çünkü içimi acıtıyor. Kim beni etkiledi? Norveç. Favoriler mi? Fransızlar."





"Inzaghi mi? Ona teşekkür etmeliyim, çünkü beni Inter’e isteyen en önemli kişi oydu. Zielinski’yi şu anki formunda izleyememiş olması beni üzdü. Onun belirli bir tarzı olduğunu söyleyemem, ama çekirdek kadrosuna güveniyordu. En önemli maçlarda, birisi mükemmel formda olsa bile ilk 11’e girmesi imkansızdı. Benim için işler yoluna girmeye başladığında sakatlık geldi. Ama bence o harika bir teknik direktör."





"Chivu beni biraz beklemek zorunda kaldı, ama sabrı karşılığını buldu. Sahaya her çıktığımda ona teşekkür ederdim. Inter’in kilit isimlerinden biri oldum: O her zaman bana güvendi ve ben de onu asla hayal kırıklığına uğratmadım."