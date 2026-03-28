Bologna FC 1909 v FC Internazionale - Supercoppa Italiana SemifinalGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Çeviri:

Inter'den Zanetti: "Şampiyonluğu istiyoruz ve Chivu ile uzun süre birlikte yol almaya devam etmek istiyoruz." Stankovic konusunda ise net bir açıklama yapmadı

J. Zanetti
C. Chivu
A. Stankovic

Javier Zanetti, Inter'deki teknik direktörünün yaptığı harika işi teyit ediyor.

Inter'in başkan yardımcısı Javier Zanetti, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen "Operazione Nostalgia" etkinliği kapsamında Sportitalia'ya verdiği röportajda güncel konular, gelecek ve transfer piyasası gibi çeşitli konulara değindi.

Viale della Liberazione'daki kulübün yöneticisi, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bizim gibi şampiyonluğu kazanmak isteyen diğer takımlarla bir mücadele var, ama biz buna inanıyoruz. Bu sezon Cristian Chivu ile harika bir iş başlattık, şimdi sekiz final kaldı ve en iyi şekilde sonuna kadar gitmeyi umuyoruz."

  • CHIVU

    Zanetti daha sonra teknik direktör Chivu'ya olan tam güvenini şu sözlerle teyit etti: "Plan, Chivu ile uzun vadede devam etmek mi? Evet. Bu onun ilk sezonu, hâlâ iki cephede mücadele ediyoruz ve oyuncularımızın performansına güveniyoruz."

  • STANKOVIC

    Son olarak, Aleksandar Stankovic’in Brugge’deki sezonuna dair bir yorum da geldi: “Stankovic iyi bir performans sergiliyor, ancak şu anda transfer piyasasından bahsetmek için henüz erken. Şu anda Serie A ve İtalya Kupası’na odaklandık, gerisini sonra düşünürüz.”

