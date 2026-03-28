Inter'in başkan yardımcısı Javier Zanetti, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen "Operazione Nostalgia" etkinliği kapsamında Sportitalia'ya verdiği röportajda güncel konular, gelecek ve transfer piyasası gibi çeşitli konulara değindi.

Viale della Liberazione'daki kulübün yöneticisi, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bizim gibi şampiyonluğu kazanmak isteyen diğer takımlarla bir mücadele var, ama biz buna inanıyoruz. Bu sezon Cristian Chivu ile harika bir iş başlattık, şimdi sekiz final kaldı ve en iyi şekilde sonuna kadar gitmeyi umuyoruz."