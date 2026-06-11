"Lautaro'nun son sakatlığı mı? Evet, hem o hem de biz çok korktuk. Lauti bizi sakatlıklara alıştırmamıştı, bu yüzden herkes endişeliydi. Şampiyonluğun kritik bir döneminde Roma maçında geri döndü, ilk 11'de sahaya çıktı ve hemen gol attı. Ardından Como maçı vardı ve diğer tüm takımlar Roma ve Como maçlarında puan kaybedeceğimizi düşünüyordu. Lauti Roma'ya gol attı, kazandık, ama o maçı iyi bitiremedi. Bu durum onun Como maçında oynamasını engelledi ve orada daha da korktuk. Kendimize şunu sorduk: "Yine mi sakatlandı? Ne kadar ciddi? Aynı sorun mu?". Eğer aynı sakatlık olsaydı, bu gerçekten çok ciddi bir alarm zili olurdu.





O çok, çok motive. Inter'de olağanüstü bir sezon geçirdi. Çok istekli. Ne yazık ki Katar'da, Dünya Kupası boyunca süren bir ayak bileği sorunu yaşadı. Ancak 2024 Copa América'yı belirleyici golleriyle kazanması ona çok iyi geldi. Bu Dünya Kupası'na mükemmel bir durumda geliyor. Böyle bir oyuncu her takım için çok değerlidir. Bence bu Dünya Kupası'nda Arjantin için çok önemli olacak."