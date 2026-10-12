"Üçüncü yerel dublemizi kazandığımız sezonda kulüp, saha dışında mali açıdan güçlendiği bir dönem geçirdi. Oaktree'nin yeni sahip olarak gelişiyle mali iyileştirme çalışmaları daha da hızlandı. Onayınıza sunulan bilanço, kulübün mali durumunun ve öz sermayesinin önemli ölçüde güçlendiğini doğruluyor. Gelirler yeniden 500 milyon avroyu aştı, mali yıl net kârla kapandı, finansman giderleri önceki bilançodakinden daha düşük ve öz sermaye uzun bir aradan sonra yeniden pozitife döndü. Doğru yolda olduğumuza inanıyoruz ve mali sürdürülebilirlik ile sportif rekabet gücü arasında denge kurma çabamızı sürdüreceğiz. Yakında Milano'daki yeni stadyum için yürüttüğümüz tasarım çalışmalarının harika sonucunu hepinizle paylaşacağız. Bu stadyum, yeni bir kent simgesi, spor odaklı yenilenmiş, canlı ve kent sakinlerine açık bir merkez olacak. Kulübe ait bu tesis, Inter'in gelirlerini artırmasını ve Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle arasındaki farkı kapatmasını sağlayacak stratejik bir platform da oluşturacak."