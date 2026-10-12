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Grafica Oaktree Marotta Inter 2025 2026 2.1 deskCalciomercato
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Inter'den resmî açıklama: Bilançoda 22,7 milyonluk kâr. Marotta: "Gelirlerin pekiştirilmesi ve üçüncü duble. Yeni stat yakında"

Inter

Yönetim kurulunun ardından hissedarlar genel kurulu da 2026 yılı bilançosunu onayladı.

Yönetim kurulu toplantısının ardından paylaşılan olumlu tablo, Inter'in hissedarlar genel kurulunda da teyit edildi.

30 Haziran 2026'da sona eren mali döneme ait bilanço, kulübün büyüme ve uluslararası alanda konumunu sağlamlaştırma yolculuğunda önemli bir adımı temsil ediyor. Inter, dönemi 22,7 milyon avro kârla kapatırken tarihinin en yüksek ikinci cirosuna ulaştı ve yeniden pozitife dönen öz sermayesini de güçlendirdi.


  • MALİ TABLOLAR ONAYLANDI

    F.C. Internazionale Milano S.p.A. Hissedarlar Genel Kurulu, Başkan ve CEO Giuseppe Marotta ile Inter üst yönetiminin katılımıyla bugün çevrim içi düzenlenen toplantıda 2025/26 mali yılı bilançosunu onayladı.

  • REKOR GELİRLER

    2025/26 sezonunun gelir tablosu, gelirlerin518 milyon avro olduğunu gösteriyor. Bu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılım ve UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükselmenin sağladığı olağanüstü gelirlerle öne çıkan geçen sezonun rekorunun (567 milyon avro) ardından kulüp tarihindeki en iyi ikinci sonuç.

  • 22,7 milyon kâr ve maliyetlerde düşüş

    Bilanço, ticari gelirler ile maç günü gelirlerindeki artış sayesinde cironun güçlenmesi ve üretim maliyetlerinin yaklaşık 20 milyon avro, yani %4 azalmasıyla elde edilen 22,7 milyon avroluk net kârla yeniden artıda kapandı.

    Mali yılın seyri, Grubun özkaynaklarını 2024/25 bilançosunun kapanışındaki eksi 12 milyon avroluk seviyeden 10,4 milyon avroyla yeniden artıya taşıdı.

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  • Maliyetlerin azaltılması ve Pinetina'ya yatırımlar

    Söz konusu mali yılda finansman giderleri, geçen yılın sonunda tamamlanan yeniden finansman işlemi sayesinde yaklaşık %50, yani 19 milyon avro azaldı. Yeni finansmanın sermaye maliyeti öncekine göre daha düşük.

    Kulüp ayrıca Appiano Gentile'deki Inter Training Center ve Interello'daki Konami Women & Talent Center'ın altyapısını geliştirmek için kapsamlı bir yatırım planı başlattı.

  • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

    Hissedarlar Genel Kurulu'nun ardından Şirket, tarihindeki ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu paylaştı. Bu belge, Kulübün yapılandırılmış bir süreç başlatma, hâlihazırda başlatılmış faaliyetleri sistemli hâle getirme, bunların etkisini anlama ve gelişime açık alanları daha net belirleme isteğini somutlaştırmayı amaçlıyor.

  • MAROTTA'NIN SÖZLERİ

    "Üçüncü yerel dublemizi kazandığımız sezonda kulüp, saha dışında mali açıdan güçlendiği bir dönem geçirdi. Oaktree'nin yeni sahip olarak gelişiyle mali iyileştirme çalışmaları daha da hızlandı. Onayınıza sunulan bilanço, kulübün mali durumunun ve öz sermayesinin önemli ölçüde güçlendiğini doğruluyor. Gelirler yeniden 500 milyon avroyu aştı, mali yıl net kârla kapandı, finansman giderleri önceki bilançodakinden daha düşük ve öz sermaye uzun bir aradan sonra yeniden pozitife döndü. Doğru yolda olduğumuza inanıyoruz ve mali sürdürülebilirlik ile sportif rekabet gücü arasında denge kurma çabamızı sürdüreceğiz. Yakında Milano'daki yeni stadyum için yürüttüğümüz tasarım çalışmalarının harika sonucunu hepinizle paylaşacağız. Bu stadyum, yeni bir kent simgesi, spor odaklı yenilenmiş, canlı ve kent sakinlerine açık bir merkez olacak. Kulübe ait bu tesis, Inter'in gelirlerini artırmasını ve Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle arasındaki farkı kapatmasını sağlayacak stratejik bir platform da oluşturacak."

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