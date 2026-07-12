Emiliano Bigica, Inter Primavera’nın yeni teknik direktörü oldu. Nerazzurri kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre: “Teknik direktör, Sassuolo Primavera takımının başında geçirdiği altı sezonun ardından Nerazzurri’ye katıldı. 4 Eylül 1973’te Bari’de doğan Bigica, hayatını futbol dünyasına adadı: Önce futbolcu olarak, memleketinin takımının altyapısında yetişti. Bari’de, henüz yirmi yaşındayken kaptan olarak Serie A’ya yükselmeyi başardı ve ertesi yıl milli takımda kaptan kol bandını takarak U21 Avrupa Şampiyonası’nı kazandı. Bu liderlik özelliklerini Floransa’ya da taşıdı; burada bir Coppa Italia ve bir İtalyan Süper Kupası kazandı. Ardından kariyerine Napoli, Salernitana, Nocerina, Potenza ve Novara’da devam etti ve 2007 yılında Novara’da futbolu bıraktı."
Çeviri:
Inter'den resmi açıklama: Bigica, Primavera takımının yeni teknik direktörü oldu
Açıklama şöyle devam ediyor: "Oradan itibaren ikinci hayatı, yani teknik direktörlük kariyeri başladı. Gençlik takımları ve amatör futbol alanındaki ilk deneyimlerinin ardından Bigica, Empoli’nin Allievi Nazionali takımının teknik direktörlüğüne atandı: Bu, gençlik futbolundaki yolculuğunun ilk adımıydı ve onu 2017 yazında Fiorentina Primavera’nın teknik direktörlüğüne taşıdı. Ardından, Ağustos 2020’de başlayan en son deneyimi, Sassuolo’nun başına geçmesi oldu: Neroverde’nin teknik direktörlüğünde geçirdiği altı sezonda Bigica, bir Primavera Şampiyonluğu ve 2024 Süper Kupası’nı kazandı. Emiliano’ya, Nerazzurri Primavera ile yaşayacağı bu yeni ve önemli macera için başarılar diliyoruz.”
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun