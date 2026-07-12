Inter'den resmi açıklama: Bigica, Primavera takımının yeni teknik direktörü oldu

Emiliano Bigica, Inter Primavera’nın yeni teknik direktörü oldu. Nerazzurri kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre: “Teknik direktör, Sassuolo Primavera takımının başında geçirdiği altı sezonun ardından Nerazzurri’ye katıldı. 4 Eylül 1973’te Bari’de doğan Bigica, hayatını futbol dünyasına adadı: Önce futbolcu olarak, memleketinin takımının altyapısında yetişti. Bari’de, henüz yirmi yaşındayken kaptan olarak Serie A’ya yükselmeyi başardı ve ertesi yıl milli takımda kaptan kol bandını takarak U21 Avrupa Şampiyonası’nı kazandı. Bu liderlik özelliklerini Floransa’ya da taşıdı; burada bir Coppa Italia ve bir İtalyan Süper Kupası kazandı. Ardından kariyerine Napoli, Salernitana, Nocerina, Potenza ve Novara’da devam etti ve 2007 yılında Novara’da futbolu bıraktı."